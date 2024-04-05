Farkla kaybetti, örgütü suçladı!

Siyasette bir gelenek vardır...



Seçimlerden sonra siyasi partiler oturur kendi değerlendirmelerini yapar.



Seçimde zaferle ayrılmışsa, gelecek seçimin yol haritasını çizer. Seçimde yenilgiyle ayrılmışsa; yenilginin sebeplerini araştırır...

Bilindiği gibi CHP yerel seçim öncesinde adaylık sürecinde Kocaeli’de bir hayli sıkıntı yaşadı...

Adayların geç atanmasının yanı sıra, yerel örgüt ile genel merkez yönetimi arasında yaşanan gerilim, atanan bazı adayların örgüt nezdinde kabul görmemesi ve bazı ilçelere aday atanamaması CHP’de sıkıntıyı katlamıştı...

CHP Kocaeli Örgütü’nün aday konusunda sıkıntı yaşadığı yerlerden biri de Büyükşehir Belediye Başkan Adayı idi...



Büyükşehir Belediyesi için toplumda tanınırlığı olan, etkili ve bilinen bir ismi atayamadı...

Bula bula, CHP Derince İlçe Başkanlığı’ndan istifa ederek Derince Belediye Başkan aday adayı olan, ancak aday gösterilmeyen Atasoy Bilgin’i aday gösterdi...

Bilgin, kalibresi Büyükşehir Belediye başkan Adaylığı için son derece düşük bir isimdi...

CHP Genel Başkanı, aynı zamanda kurultay delegesi olan Bilgin’i sırf kurultayda kendisine oy verdiği için aday gösterdi...

Bilgin, silik ve etkisiz bir seçim kampanyası yürüttü. Kocaeli Örgütleriyle seçim kampanya çalışması yapmadı.



Kendisini tamamen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı olan Ekrem İmamoğlu’na teslim etti.

Seçim kampanyasını ve medya planlamasının tamamını İmamoğlu’nun ekibi yaptı...

Sadece Kocaeli’nin bazı bölgelerinde afişlerini astırdı, ilçe belediye başkanlarının seçim beyanname toplantılarına katıldı...



Kentin geneline yayılamadı. Kent medyasıyla iletişimi oluşturamadı. Medyada görünmedi. Tanınmadı. Bilinmedi...



Ortaya etkili bir çalışma koyarak partisine 5 oy getirisi olmadı...





YÜZDE 4 OY DÜŞÜRDÜ...



2019 yerel seçiminde CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı çıkartmadı. İYİ Parti adayına destek verdi.



İYİ Parti-CHP İttifakı, 2019 yerel seçiminde yüzde 32,69 oy oranıyla 359 bin 10 oy aldı.

Atasoy Bilgin ise, yüzde 28,97 oy oranıyla 325 bin 280 oy alabildi...

Bilgin, bir önceki seçime göre yüzde 3,72 düşük oy oranıyla 33 bin oy düşük aldı...



Bu demek oluyor ki Bilgin, Kocaeli genelinde 325 bin 280 oyu hanesine yazdıysa; bu oylar, CHP’nin ilimizdeki kemik oylarının yanı sıra İYİ Parti, DEM Parti tarafından verilen oylardı...



Bilgin, seçimi kazanan Doç. Dr. Tahir Büyükakın’dan 189 bin 392 oy( yüzde 17,23 oy oranı) daha düşük aldı...

Bilgin bu sonuçlardan sonra önceki gün kendi sosyal medya hesabında bir değerlendirme yapmış.



Oysa siyasi gelenekte, seçimi kaybeden ana muhalefet partisi Büyükşehir Belediye Başkan adayı, il örgütünde, il başkanı ve örgüt yöneticileriyle birlikte bir değerlendirme yapar...

Bilgin, siyasi nezaketten haberdar olmadığı kendisi ortaya koşmuş...



Yaptığı siyasi değerlendirmede de şaşırtıcı ifadeler kullanmış.

CHP Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Atasoy Bilgin, seçim süreci boyunca yanında duran il başkanı Bülent Sarı’nın adını bile telaffuz edip teşekkür etmedi ve sadece şunu belirtmiş: “Tüm parti örgütüne emekçilerine, gönüllülerine teşekkür ediyorum...”



Bilgin, değerlendirme paylaşımında sitem de de bulunmuş:



Diyor ki;

“Kazanmak için hazırlıklı olmak kadar kazanmaya inanmak, birlik bütünlük içinde olmak, omuz omuza çalışmak, çok çalışmak gerekir. Şikâyet etmeden, kendine uygun şart aramadan, mevcut şartlarda başarı arayan buna inanan biri olarak bu çalışma olanaklarını yaratabildiğimizi ne yazık ki söyleyemem...” diyor.

Bilgin, kendisine destek veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu ve Genel Başkan Özgür Özel’e özel teşekkürlerini sunarken CHP’nin Kocaeli’ndeki aktörlerine de sitem etmiş...

Şöyle demiş; “

“Bize en başından bu şansı veren Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel ve son güne kadar ekibiyle birlikte bize destek veren Sayın Ekrem İmamoğlu ve ekibine teşekkür ediyorum. Sayın İmamoğlu ve ekibi Kocaeli’ye özel ilgi göstermiş, şehrimizdeki birçok siyaset aktöründen daha fazla inanmış ve destek vermiştir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum..!”



Bilgin, aldığı bu yenilginin ardından önümüzdeki süreçte parti örgütlerinde yapılacak bir değişimle önemli görevlere getirilirse gerçekten çok şaşıracağım...



