Galibiyet güzel ama asıl mesele…

Kocaelispor- Göztepe AŞ maçı son zamanlarda seyrettiğim en heyecanlı maçtı.

Hop oturdum hop kalktım.

50 yıldır futbol maçı izlerim geri dönüşler gördüm ama 3 penaltıyla ve bu kadar kısa zamanda yapılanı görmedim.

Üstelik bu kadar kritik zamanda olanını hiç görmedim.

Bir rakip düşünün en ezeli rakibinizle dost.

Bir rakip düşünün ligin ateşli taraftar gruplarından birine sahip.

Bir rakip düşünün ligin ilk yarısında evinde yenmişsiniz, acısı büyük…

Bir rakip düşünün ligin ikinci yarısında hiç kaybetmemiş havası büyük…

GÖZTEPE’NİN HESABI İZMİT’E UYMADI

Bir rakip düşünün bizimle rekabetinde acayip geride…

Son maça kadar 13 maçın 9’unu ekibimiz kazanmış. İzmit’te oynanan 6 lig maçının 5’ini bize karşı kaybetmiş. 22 yıldır İzmit’te kazanamamış. 1. Lig seviyesinde oynan 3 maçın 2’sini bize karşı kaybetmiş.

Buraya gelirken havaları bin beş yüz…

6 haftadır kazanamayan Kocaelispor’u yakalamışlar, yenecekler şov yapacaklar ve gidecekler. Kafaları böyle çalışıyor.

Tribündeki havaları da böyleydi.

Ne oldu evdeki hesap çarşıya uymadı.

Göztepe eli boş döndü.

ÇOK GÜZEL BİR GALİBİYET

Kocaelispor 10 dakika da tarihi bir kırılma yaşattı. İlk yarıyı Mamah’ın golüyle 1-0 önde kapatan Göztepe 71. dakikada Kubilay Kanatsızkuş’un golüyle farkı ikiye çıkardı. Sonra…

Sonra işler değişti.

Son dakikalara girerken Vukoviç, Ramil ve Atilla oyuna girdi, Kocaelispor oyunu rakip kaleye yıktı. Sonra gelen üç haklı pozisyonda 3 penaltı. Candeias’ın ustalık kokan duran adam plaseleri…

O nasıl bir çılgınlık, o nasıl bir sevinç…

Bu ne güzel galibiyet.

HERKES ÇOK MUTLU

Bu yazıyı yazarken acayip bir mutluluk var üzerimde; o keyifle Başkan Recep Durul’u aradım. Kocaelispor Kulübü’nün yeni başkanı Recep Durul, antrenmandaydı. Keyifliydi. Durul, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Bizim için bir kırılma noktası oldu. Şu an antrenmandayım, herkesin yüzü gülüyor. Son 10-15 dakikadaki oyunumuzu genele yayarsak başarılı olacağız. Hocamız takımı daha iyi tanıyor. Yapılan değişiklikler oyuna gelen renk bunun göstergesiydi” dedi.

GÜRSEL DE FARKINDA

Ama gerçekleri de görmeliyiz. Eğri oturup doğru konuşalım. Son 15 dakika dışında iyi futbol oynamadık. 15 dakikalık baskıyla her maçı kazanmak mümkün değil. Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel de bunun farkında “Böyle bir galibiyete çok ihtiyacımız vardı. Tüm paydaşların bu 3 puana ihtiyacı vardı. Böyle olacağını biz de tahmin edemezdik. 2-0’dan geri dönmek de çok güzel duyguymuş. Bizi çok memnun etti. Maçın ilk yarısında sahada iyi durduk ama oyunsal anlamında istediklerimizi iyi yapamadık. Uzak hedef koymayı sevmiyorum. Yola bakmak lazım. Maç maç gideceğiz. Gerçekçi hedefimiz play-off’a da kalsak bir maçta Süper Lig’e bu takımı taşımak” diye konuştu.

ÇORUM’U YENİP DEVAM ETMELİYİZ

Geride 6 maç var. Ve kafadan bu hafta sonu deplasmanda oynayacağımız Çorum FK karşılaşması var. Bildiğiniz final maçı.

Hani Sakaryaspor ile Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynadığımız 2. Lig Play off Final maçı var ya; onun kadar önemli…

Çünkü 3.’lük yolunda Çorum FK maçı da final anlamı taşıyor.

Öyleyse ana mesajı verelim: Başkanından malzemecisine kadar tüm kademelere sesleniyorum. Bu galibiyeti heba etmeyin. Evet maç maç bakalım ama Göztepe galibiyetini taçlandıralım. Önce Çorum FK deplasmanı…

Leblebi yer gibi yenmemiz lazım. Çünkü üçüncülük yolundaki en güçlü rakiplerimizin başında Çorum geliyor.

Yenelim Çorum’u, yolumuza bakalım.

Kocaelispor büyük camia, ne badireleri atlattı, ne büyük engelleri aştı.

Bunu da aşar…

Aşmalıyız…