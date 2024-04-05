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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Yerel yöneticilerden neler bekleriz?
Tümay Mercan

Tümay Mercan

Seçim maratonu, heyecanı, cümbüşü, stres, ne derseniz deyin bitti. Yerel seçim genel seçim havasına büründü. Belediye başkanı ile mahalle muhtarı arasında bir seçim ama elbette farklı açılardan önemli.

Şehirlerin sorunları giderek artıyor. İlk defa belediye başkanı olanlar bu sorunların ve tahmin etmedikleri belki hoşlarına gitmeyecek gerçeklerin ne kadar farkındalar bilemiyoruz. Önümüzdeki günlerde ortaya çıkar.

Belediyelerin halka gösterdikleri yüzü yanında bir de kendi içlerinde yaşadıkları sorunlar, belki açıklayamadıkları durumlar var.  Yani belediyeler bilinenden ve görünenden fazlasını içinde barındırıyor. Hem olumlu hem de olumsuz olarak.

Belediye başkanından muhtar adayına kadar vaatler verildi. Sıra kazananlar için bunları gerçekleştirmeye geldi. Bakalım gerçekleşecek mi demiyorum. Gerçekleşmeli hatta fazlası olmalı. Kendine güvenmeyen, hesap kitabını iyi yapmayan aday olmamalıydı.

Dünyanın çok büyük bir dönüşüm, bir çağ geçişi içinde. “Genel Yapay Zeka” nedeniyle şehirler bu zamana kadar bilinmedik sorunları yaşamak zorunda kalabilirler. Yani yerel yönetimlerin artık klasik işleri, eğlenceleri vs. bırakıp geleceğe yönelik daha ciddi konulara odaklanmaları gerek.

Yeni seçilen yeni veya eski yöneticilerden neler bekliyoruz?

-Şehirler ehil insan kaynaklarıyla yönetilsin. Ahbap çavuş ilişkilerinden vazgeçilsin. Bir işi kim iyi yapacaksa ona verilsin. Belediye çalışanları ve işbirliği yapanlar arasında akrabalık ilişkileri sorgulansın.

-Şehirlerin afetlere dayanıklılığı için gerekli alt ve üst yapı çalışmaları yapılsın.

-2024 yılının ortasına gelirken hala ulaşım, temizlik, köpek sorununu yaşamamalıyız. Huzur ve konfor hakkımız değil mi?

-Şehirler kadınları tedirgin etmemeli. Güvenlik önemli. Hala sokak lambası talebi aşamasındayız..

-Şehirler için çevre problemi çok önemli. Birçok kentte çöp konusu, hava kirliliği başlı başına bir sorun. Sanayi kentlerinde sanayi genişletilmek isteniyor fakat geleceğe yönelik sakıncalar ne kadar düşünülüyor? Temiz içme suyu, iklim değişikliği, kuraklık hep problem. 

-Yerel yönetimler şeffaf ve hesap verebilir olmalı. Etkinliklere harcanan paralar da açıklanmalı. Belediyeler festival, etkinlik pazarlayan şirketlere abartılı bütçeler ayırmamalı. Yazın gülüp oynayan ağustos böceği gibiyiz. Dünya dersini iyi çalışıyor. Eğlence zamanında değiliz.

-Şehrin bütçesi çok iyi yönetilmeli. Her kuruş düşünülerek harcanmalı, tasarruf kalemleri daha iyi düşünülmeli.

-Her şehir marka olma yarışında önce kendi ülke insanını kendine turistik açıdan çekebilsin. Bu konuda epeyce çalışma var ama verimlilik yok. Sebepleri bizce biliniyor.

-Şehirler sadece o şehirde yaşayanlar için değil, şehre gelecek yabancılar için de düzenlensin. İhtiyaca uygun yönlendirmeler olsun. Şehrin yabancısı şehrin otogarındaki tuvaletten de başkanı sorumlu tutar.

-Yerel yönetimler geleceğin teknolojik şehirlerine yönelik toplantılar yapıyorlar. Bilmek ve uygulamak farklı. Toplantıdan çıkınca şehrin ilkel gerçekleriyle karşılaşmak nasıl bir duygu anlamalılar.

-Şehir yöneticileri şehrin her sokağında, şehir hayatının içinde olmalı, toplu taşımayı kullanabilmeli. Bir yönetici temizlik, yolculuk süresi uzunluğu vb. sebeplerle kendi binmediği toplu taşıma aracına yerel halkı layık görmemeli.

- Belediye başkanı şehirde yerine tam oturmayan ve ayağınıza takılan parke taşında da sorumlu. Bunu bilerek hizmet etmeli.

-Yöneticiler, şehirliyi dinlemeli, talep ve şikayetler bir disiplin içinde incelenmeli. Kim başkana ulaşırsa onun sorunu hallolur durumu olmamalı. Eşit mesafe, eşit duruş, eşit davranış önemli.

-En önemlisi yerel yönetimler geleceği tamamen öngöremese de bazı konularda bugünden perşembeyi görmek mümkün. Bu gerçekleri kabul ederek çalışmak gerekiyor.

Başkanlar süpermen mi? Bilim ışığında yönetilen şehirlerde süpermen olmaya gerek yok.  Elinizde geniş imkanlar var. Önemli olan bunları değerlendirebilmek. Halkı anlamak, sahayı anlamak, “mış” gibi yapmamak önemli. Halk anlar.

Diyeceksiniz ki, beklemediğin bir şey yok mu? Var. Hiçbir seçilenden başkan, meclis üyesi, muhtar ve ekiplerinden kim olursa olsun kibir, şımarıklık, halkı küçük görme, ego yükselmesi, lüks araç ve gösteriş beklemiyoruz, istemiyoruz.

Sözün özü; Her türlü durumda şehri hem fiziki hem de yerel halk açısından yönetmek artık kesinlikle kolay değil. Ancak güçlü kişilikler, iyi eğitimli ve kendini geliştirebilen ekipler, doğru bütçe yönetimi, kaynakların doğru değerlendirilmesi, iyi bir planlama ve şımarmayan bir ekip ile şehirler yönetilebilir. Ülkemiz çok kıymetli.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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