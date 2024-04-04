Bunun adı mucize ve yeni taktik

Kim ne derse desin böyle galibiyet her kese nasip olmaz.

Kağıt üzerinde gol atmamız mümkün gözükmüyordu.

10 haftadır yenilmiyen bir takım vardı.

Bu takıma karşı da galip gelmemiz çok zordu.

Yeni taktiğimiz son 10 dakikada tuttu.

Yani çok bastırıp penaltı yaptırma.

Bu şimdilik tuttu.

Bunu son 6 maçta da uygulamalıyız...

Allah’ın da bir hesabı vardır.

İyi niyetle istemekte güzellik vardır.

Böyle ilginç galibiyet görülmemiştir.

Ramazan bereketi her yerdeydi.

Bir başkan da gelen taraftara iftar verdi.

Gönülleri kazandı.

Sakarya’nın da yenilmesi bize güzeldi.

48 puanlı üçüncülüğe aday Çorum ile Kocaelispor oldu.

47 puanla da 5.ciliğe aday Bodrum ve Sakarya gözüktü.

Geldik sezonun çok zor 4 maçına.

Sıralamayı tayin edecek 4 maç.

Çorum, Bandırma, Bodrum ve Sakarya...

Ah elimizde iyi golcümüz olsaydı.

Her maçta bu kadar şanslı olamayız.

VAR da bu kadar bizi sever mi?

Candeias da 3 penaltıyı da gol yapar mı?

Gerçekten bu maçın süperi Candeias’tı.

1. soldan, 2. sağdan, 3. sağ üstten gol yaptı.

Her penaltıda kaleciyi terse yatırdı.

İnanın 3. penaltıda korktum, ya atamazsa dedim.

İşte MUCİZE buydu, maç bitecek bir zamanda 3 penaltı kazanmak.

Başkan Recep Durul 3.lük şansımız var demişti, TUTTURDU.

Bende bu oyuncularla bu iş zor diyordum.

Allah Mustafa hocaya acıdı, bize de acıdı.

Fakat bir gerçek var.

Mustafa hoca da bu kadro gibi yetersiz kalıyor.

Orta sahamız ve forvetimiz çok yeteneksiz.

Defansta hep aynı illa gol yiyecekler.

Keşke E. Koyun başkan Transfer öncesi bıraksaydı.

Tanque gibi forvet alınsaydı, bu iş olurdu.

Diğer ilginçlik deplasman taraftarını hemen sahaya sokmak.

Adamların küfrü bir yana , çok da tahrik edici olaylar.

Bir de BU KADAR CEPHANELİKLE SAHAYA NASIL GİRMİŞLER.

STADI YAKACAKLARDI hem kendilerini hem bizi yaktılar.

ÇOK koşmakla rakibi biraz kesersin PUAN I ALAMAZSIN.

İSTEMEK DE ÇOK ÖNEMLİ.

GOL ATAMADIĞIN SÜRECE HİÇ BİRİNİN ÖNEMİ YOK...