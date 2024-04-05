Tarihe geçen maçın kırılma anı

Sezonun final niteliğinde, ya da olmak ya da olmamak düzeyinde bir maçtı. Üstelik rakip Göztepe idi. Kimi maçlar vardır taraftar özellikle sezon boyuna o maçı bekler. Bursaspor gibi, Sakaryaspor gibi. Göztepe de onlardan biri. Kuşkusuz ramazan olması, iftar saatine denk gelmesi, bir önceki maçtan 1000 dolayında taraftarın cezalı olması taraftar sayısını etkileyebilir. Ama ne olursa olsun böylesi hayati bir maçı 5’te 3’ü boş tribünler önünde oynamak bize yakışmadı.
BU MAÇ DEĞİLSE, HANGİSİ?
Göztepe taraftarını çıkalım, bizden 9 bin kişi vardı maçta. Takımına inanmış, sevdasının peşinden giden, asla vazgeçmeyen sadece 9 bin kişi. Kuşkusuz ki her birinin alınlarından öpüyorum, tarihi maça yerinde tanıklık etmenin ayrılacağını yaşadılar ama mazeretsiz gelmeyenlere de sitemlerimi gönderiyorum. Soruyorum o kişilere: Nasıl Kocaelisporlusunuz siz, bu maça gelmeyecekseniz hangisine geleceksiniz?
TAKIMI ATEŞLEDİLER
Kabul edelim Göztepe taraftarı da organizeydi, hiç susmadılar Çok küfür ettiler, taşkınlık yarattılar ama böylesi bir maçta takımlarını yalnız bırakmadılar. Kocaelispor taraftarı da 2-0’a kadar tribünleri inletti, takımı olabildiğince ateşledi. İkinci golü yedikten sonra doğal olarak misafir takım tribünleri şova başladı, bizim tribünler sus pus oldu. Daha önceleri böyle bir skorla karşılaştığımızda mutlaka yönetime, takıma tepki gösterilirdi.
2-0’A RAĞMEN TEPKİ OLMADI
Belki taraftarın hiç haz etmediği Engin Koyun tribünde olsa, yine Engin istifa seslerini duyabilirdik. Ama Engin Koyun da olmadığı için taraftar susmayı tercih etti. Bence bu kırılma anıydı. Hemen sonrasında skor 2-1 olunca da daha coşkulu bir şekilde geri döndü. Skorun önce beraberliği gelmesi, sonra galibiyet golünün atılmasında tribünlerin büyük payı vardı. Demek ki, geri düşünce takımdan umudu kesmemek, protesto etmemek lazım.
Vukovic ile Ramil varken, Mesut ile Cem ne alaka?
Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in ilk 11 ve 3-4-3 sistem tercihi genel anlamda yanlış ve riskli bulundu. Bana göre yanlış veya riskli olmasının yanında aynı zamanda şaşırtıcıydı da.
KİMİN AKLINA GELİR Kİ
Kimin aklına gelirdi Vukovic’i kesip Mesut Can’ı oynatması. Kimin aklının ucundan geçerdi Ramil’i kenara alıp ileri uçta Cem Ekici’ye görev vereceği. Belli ki, “Göztepe gibi güçlü takımı nasıl mağlup edebilirimi” kendi kafasında sorguladığında çare olarak bunlar aklına gelmiş. Orta sahayı koşan isimlerle kalabalık tutarım, ilk yarıyı gol yemeden geçerim, ikinci yarı hamlelerle maçı alırız diye düşünmüş. Gidişata, sonuca bakarsak bu plan tutmuş gibi gözüküyor ama işin aslının öyle olmadığı aldığımız galibiyetin yanlıştan dönülmesi ve rakibin hatalarından kaynaklı olduğu da çok net ortada.
RAMİL VARKEN, CEM NE ALAKA?
Gürsel’in oyuncu tercihi ve sisteminin sahada uygulandığı süreçte varlığımızı hissettiremedik bile, 2-0 da geriye düştük. Ne zaman ki kenardaki iyi oyuncular sahaya sürüldü, gidişat değişti. Ramil, milli maçlarda oynamış, moralli gelmiş. Ki, oyuna girdikten sonra yaptığı katkı ortada. Böyle bir adamın varken, o bölgede neredeyse hiç oynamamış Cem Ekinci’yi tercih etmek çok sağlıklı bir karar değildi. Tamam, orta sahada Mesut Can elinden geleni yaptı ama sonuçta bu sezon fazla süre alamamış bir isim. Daha hazır, daha güçlü Vukovic tercih edilmeliydi. Elinizde Beridze gibi özel bir yetenek varsa, ilk 11’e koyarsınız.
GÜRSEL HATASINDAN DÖNDÜ
Adam oyuna girdikten sonra neler yaptı. Boşu boşuna 70 dakika kulübede bekletilmiş oldu. Sonuçta biraz rakip hataları, biraz Gürsel’in yanlıştan dönmesiyle maçı çevirebildik. En başta doğru kadro seçimi yapılsa 2-0 geriye düşmeyeceğimiz gibi işi son dakikalardaki penaltı gollerine bırakmayabilirdik. Sonuç olarak Gürsel başta hata yaptı ama sonra yanlışını görüp gereken hamleleri yaptı. Sarıyorum ki kendisini de artık bu takımın en verimli ilk 11’inde kimler olmalı, hangi sistemle oynamalı gerçeğini kavramıştır. Bir daha aynı hataya düşmeyecektir.
Emniyet sınıfta kaldı
Maçtan 15 dakika önce stat önüne geldiğimde numaralı tribünlerin kapılarında yığılma vardı. Taraftarlar gişe önünde bekletiliyordu.
BİZİM TARAFTARI BEKLETMİŞLER
Neden diye sorguladığımda Göztepe taraftarının geldiği, emniyet birimlerinin oraya yönlendirildiği yanıtı aldım. Bizim taraftar giriş işlemlerinin yapılması için misafir takım seyircisinin içeriye alınmasını beklemek zorunda kalmış. Çok büyük tepkisi, öfkesi vardı taraftarımızın. Misafir takım taraftarı için elbette önlem alınacak ama bu ev sahibi takımın taraftarını mağdur ederek yapılmaz. Yazık, günah. Yeteri kadar polis memuru yok demek ki. Veya organizasyonda bir sıkıntı var.
DEMEK ÜST BAŞ ARAMASI YAPILMADI
Bir de Kocaelisporlu taraftarlar her maç öncesinde çok sıkı aranır, üzerlerinde hiçbir şey olmasın diye bakılır. Kimsenin buna itirazı yok tabi ama önceki akşam Göztepe taraftarı sahaya taş, çakmak, bozuk para, sis bombası, meşale ne bulursa attı. İyi de, polis misafir takım gişelerinde üst araması yapmadı mı? Bu kadar yabancı madde nasıl içeriye sokuldu? Olacak iş değil. Kocaelispor taraftarının her iki konudaki isyanı son derece haklı. Kocaeli emniyeti sınıfta kaldı.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(23 )
Ks - Abi kimse kusura bakmasın mustafa hoca ile bu iş olmazzzz iki iki daha dört
Hrun - Bazen Türk oyuncular daha cefakar oynayabiliyor..tamam teknik olarak yabancılar daha iyi olabilir ama mücadele olarak belki öyle tercih etti
Babür Bey - maç öncesinde, maç sırasında ve maç sonunda alınan güvenlik önlemleri tam bir fiyasko. maç sonu stad boşalınca aliağalı vandalların maratona kadar gidip pankart ve davullara zarar vermesine emniyet nasıl müsade etti? adamlar tel örgüyü yıkıyor, polis seyrediyor. yemin ediyorum içerde dışarda aynı şeyleri bizim taraftar yapsa biber gazı ile jopu yerdi. kendi şehrinde üvey evlat gibi muamele gören tek taraftar biziz.. gelen deplasman taraftarı el bebek gül bebek ağırlanıyor, ne taşkınlık yaparsa yapsın müdahale edilmiyor, üstleri bile aranmadan stada sokuluyor. oh valla tereyağlı ballı börek..
Yorgun 41 - Heralde gürsel biz kocaelili futbol severleri blgisiz sanıyo.oyuncal gibi kadroyu saçma sapan bi şekilde bozuyo bu saatten sonra aklını başına alır heralde.
Körfez 89 - Birilerine usaklik yapmayi biraksinlar artik sahaya 3 kisi sise atiyor diye binlerce kisiyi cezalandiramazsin bu düpe düz hainliktir kim sise attiysa ona bas cezayi
Yuvacıklı - Sonra diyoruz ki kocaelispor taraftarları maça niye gitmiyor zaten stadyumun konumu ve bazı olumsuzluklardan dolayı taraftar gitmiyordu birde emniyetin kocaelispor taraftarlarına uyguladığı çifte standart da eklenince istediğimiz taraftar sayısına ulaşamıyoruz bu işin bir an önce çözülmesi için recep durul ve hodri meydan yönetimi birlikte emniyet müdürünü ziyaret edip sıkıntıları dile getirip ortak bir çözüm bulmalılar yoksa biz her iç saha maçından sonra bunları konuşmaya devam ederiz
Yılmaz - şimdi ben taraftar konusunda şuna değinmek istiyorum bizim zaten takım hangi pozisyonda olursa olsun kemik 3 ila 5 bin civarında kemik taraftar var bakın seyirci demiyorum bunların coçukları falan işleri olmazsa onlarla bir ikibin daha oluyor bundan sonraki sayı tamamen seyirci grubu ben bu takımla ismetpaşadan fethiye caddesindeki külüp binasına yürüyerek şampiyonlukta kutladım ismetpaşada ağlayarak takımı bal ligine gittim o yüzden çok takılmam 2 oğlum var çok şükür ikisinide tribüncü yani taraftar yaptım
Olcay - Yollar perişan, otopark yok. O kadar insanın geldiğine şükredin.
Emre Ks - 1- GÖKHAN 2- MEHMET YILMAZ ( İYİLİEŞİRSE OĞUZ) 3- ATİLA 4- EMİR 5- YUSUF 6- VUKOVİC 7- CİHAT 8- BERİDZE 9 AMARAL 10- CANDEİAS 11 - RAMİL
MACERAYA GEREK YOK.
Sakura - Evet ideal olan, olması gereken kadro budur. Bu yapılanmanın üzerinde maç maç gidip taktik vereceksin, sistem kuracaksın o kadar.
Ümit Yazıcıoğlu - Maça girerken plastik kalem i bile yasak diye içeri almayan emniyet göztepeli taraftarların bu kadar zararlı maddesini nasıl aldı?
Sorumluları hesap versin...
burak - orucu açmışız elimizle bir küçük muz meyve yeriz diye içeri girmek istiyoruz hadi suyu almıyorsunuz anladık izin vermiyorsunuz. adam içeri meşale sokuyor, sanırım kurallar değişti.
maçın kırılma anı yangın tüplerini sıkan arkadaşlardı bence, tribün havaya girdi.
Emre İşkodra - Hoca çorum maçında çıkaracağı kadroyla hatasından ders alıp almadığını gösterecek bize ama ilginç olan böyle bir kadroyla çıkmasıydı. çok ilginç hem de. Vukoviç, Beridze, Sheidaiev 11 başlamalı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ondan sonra taraftar kadroya çok karışıyor diyorlar, e nasıl karışmayacaksın be kardeşim. Ayrıca bu şehir futbol şehri, adamın topa vuruşundan futbolcu olup olmadığını anlar bizim taraftarımız hemen. Tıpkı mesut can da olduğu gibi. Gerçi mesut canı topa vurmadan anladık biz, nedense orta hakem gibi göztepeli oyuncuların yanında koştu durdu, temas hiç yok. Özellikle izledim. Keşke Bedirhan' la çıksaydı bari, herkes görürdü temaslı futbolun nasıl oynandığını, ah şu adamcılık ahh, ne zaman bitecek be kardeşim.
Skubali - ilk yarı göztepe deplasmanına gitmiştim, polisler bizi oldukça çok ve gereksiz beklettiler, bir oraya bir buraya gönderdiler. 2 noktada didik didik arandık, bakmadıkları yer kalmadı üstümüzde. Nasıl oluyor da bu muameleyi göztepe taraftarı görmüyor çok ilginç? Bizim şehrin emniyet güçlerinin bize garezi mi var birisi çıksın açıklasın, eski il emniyet müdürü, milletvekili Veysel Tipioğu konuya el atsın lütfen. Bu konuyla ilgili soruşturma istiyoruz ve açıklama bekliyoruz yetkililerden.
Ankaradan İzmitli - Hoca konusunda ne desek boş, bu maç bizi aldatmasın, oyuncu tercihleri saten yanlış, heyecan katkısı sıfır ankara da canlı izliyorum maç boyunca tek itirazı üzülmesi oyunculara tepkisi olmadı. OYuncuların motivasyonu taraftarın müthiş katkısı,Turgay Biçerin gelmesi ve açıklanan prim.
Derince41 - Göztepe deplasmanına gittiğimizde İzmir'in girişinde bekletilip didik didik arandık, etmedi otobüslerin içine 4er tane polis stada kadar eşlik etti.. Polis sayısının haddi hesabı yoktu, polisin dediğine göre komşu illerden takviye alarak 4 bin üzerinde emniyet mensubu görev yapmış bizim maç için, üstümüzde gerili fileyi yırtmamıza rağmen biz hiç böyle sahaya yabancı madde atma, taşkınlık yapma, patlayıcı madde kullanma teşebbüsünde bulunmadık ki bulunamazdık, dediğim gibi didik didik arandık, Kocaeli emniyeti maalesef dediğiniz gibi sınıfta kaldı.
Kerim - amaral beridze vukoviç ılk 11 olmalı forvette seydayev olmalı kanatta kesınlıkle barış olmalı kadro bu bunu artık herkes görmeli 6 maç var hepsi final
Fatih - biz orada wc lere zarar vermedik, adam gibi gittik ve geldik.Hodrimeydana kızanlar bunu da not etsinler.Ayrıca Hayrettin abi Mustafa hoca yanlış 11 le çıkma yazına katılıyorum, mesut can kimdir abi jukovic gibi bir adam varken, elindeki tecrübeli adamları oturtmak jenarda ne demek, sonrası ne oldu, cem ile möesutu oyundan aldı, hata işte başlaması.
Gerçek - MESUT TAM BİR HAYAL KIRIKLIĞI
Emre413695 - Güzel abim iyi yazmışsın hoş yazmışsın 9k taraftara oynamak bize yakışmadı demişsin. Tuzla maçında uefa alt tribünündeydim. Hiç bir suçum günahım yokken blok cezasından dolayı bu maçta turnikelerden geri döndürüldüm? Bloğu cezalandırma durumu aslına bakarsanız anayasal hak ihlali ancak nedense kolluk görevlileride sıkı bir emir almış gibi tıpkı ben gibi belkide yüzlerce taraftarımızı stada sokmamak için cansiperhane bir mücadele gösterdi. Ancak ne hikmetse deplasman tribününe nasıl meşale sokulduğunun hesabını malesef ki kimse vermeyecek. Birazda olmaması gereken ciddi şeyler üzerine tepki vermenizi diliyorum. İyi çalışmalar.
İzmitli - Ulan kocaeli taraftarı deplasmanda böyle yapsa aninda biber gazıni basarlar kocaeli tribünlerini kameraya çekmekten tribunden adam alamaya çalısmaktan başka yaptıkları bir seý yok adamlar tel orguyu sallaya sallaya kıracak polis ust katta izliyor bassana biber gazını bize bastiklari gibi yazik bu şehrin emniyeti kendi ilinin takımına böyle davranmamalı .
Rezillik - Deplasmanda bu kadar taşkınlığa nasıl izin verildi hayret... resmen kafalarına göre takılıp azdıkca azdılar tribunde..verdikleri maddi zarar da cabası. Biz yapsak bizim burnumuzdan gelirdi
Kosekoylu Fanatik Sone - Kendi sahamızda bize her türlü baskıyı, sertliği yapan,adeta kuş ucurtmayan Kocaeli polisi, deplasman tribününe nasıl bu kadar müsamaha gösterir, anlaşılır gibi değil.biz deplasmana gittiğimizde,o şehrin polisi ,bize ve Sakarya taraftarına en ufak bir esneklik göstermiyor.Adimiz çıkmış diye mi.nasil iş bu, haksızlık değil mi yani.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.