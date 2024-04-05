Tarihe geçen maçın kırılma anı

Sezonun final niteliğinde, ya da olmak ya da olmamak düzeyinde bir maçtı. Üstelik rakip Göztepe idi. Kimi maçlar vardır taraftar özellikle sezon boyuna o maçı bekler. Bursaspor gibi, Sakaryaspor gibi. Göztepe de onlardan biri. Kuşkusuz ramazan olması, iftar saatine denk gelmesi, bir önceki maçtan 1000 dolayında taraftarın cezalı olması taraftar sayısını etkileyebilir. Ama ne olursa olsun böylesi hayati bir maçı 5’te 3’ü boş tribünler önünde oynamak bize yakışmadı.

BU MAÇ DEĞİLSE, HANGİSİ?

Göztepe taraftarını çıkalım, bizden 9 bin kişi vardı maçta. Takımına inanmış, sevdasının peşinden giden, asla vazgeçmeyen sadece 9 bin kişi. Kuşkusuz ki her birinin alınlarından öpüyorum, tarihi maça yerinde tanıklık etmenin ayrılacağını yaşadılar ama mazeretsiz gelmeyenlere de sitemlerimi gönderiyorum. Soruyorum o kişilere: Nasıl Kocaelisporlusunuz siz, bu maça gelmeyecekseniz hangisine geleceksiniz?

TAKIMI ATEŞLEDİLER

Kabul edelim Göztepe taraftarı da organizeydi, hiç susmadılar Çok küfür ettiler, taşkınlık yarattılar ama böylesi bir maçta takımlarını yalnız bırakmadılar. Kocaelispor taraftarı da 2-0’a kadar tribünleri inletti, takımı olabildiğince ateşledi. İkinci golü yedikten sonra doğal olarak misafir takım tribünleri şova başladı, bizim tribünler sus pus oldu. Daha önceleri böyle bir skorla karşılaştığımızda mutlaka yönetime, takıma tepki gösterilirdi.

2-0’A RAĞMEN TEPKİ OLMADI

Belki taraftarın hiç haz etmediği Engin Koyun tribünde olsa, yine Engin istifa seslerini duyabilirdik. Ama Engin Koyun da olmadığı için taraftar susmayı tercih etti. Bence bu kırılma anıydı. Hemen sonrasında skor 2-1 olunca da daha coşkulu bir şekilde geri döndü. Skorun önce beraberliği gelmesi, sonra galibiyet golünün atılmasında tribünlerin büyük payı vardı. Demek ki, geri düşünce takımdan umudu kesmemek, protesto etmemek lazım.

Vukovic ile Ramil varken, Mesut ile Cem ne alaka?

Teknik Direktör Mustafa Gürsel’in ilk 11 ve 3-4-3 sistem tercihi genel anlamda yanlış ve riskli bulundu. Bana göre yanlış veya riskli olmasının yanında aynı zamanda şaşırtıcıydı da.

KİMİN AKLINA GELİR Kİ

Kimin aklına gelirdi Vukovic’i kesip Mesut Can’ı oynatması. Kimin aklının ucundan geçerdi Ramil’i kenara alıp ileri uçta Cem Ekici’ye görev vereceği. Belli ki, “Göztepe gibi güçlü takımı nasıl mağlup edebilirimi” kendi kafasında sorguladığında çare olarak bunlar aklına gelmiş. Orta sahayı koşan isimlerle kalabalık tutarım, ilk yarıyı gol yemeden geçerim, ikinci yarı hamlelerle maçı alırız diye düşünmüş. Gidişata, sonuca bakarsak bu plan tutmuş gibi gözüküyor ama işin aslının öyle olmadığı aldığımız galibiyetin yanlıştan dönülmesi ve rakibin hatalarından kaynaklı olduğu da çok net ortada.

RAMİL VARKEN, CEM NE ALAKA?

Gürsel’in oyuncu tercihi ve sisteminin sahada uygulandığı süreçte varlığımızı hissettiremedik bile, 2-0 da geriye düştük. Ne zaman ki kenardaki iyi oyuncular sahaya sürüldü, gidişat değişti. Ramil, milli maçlarda oynamış, moralli gelmiş. Ki, oyuna girdikten sonra yaptığı katkı ortada. Böyle bir adamın varken, o bölgede neredeyse hiç oynamamış Cem Ekinci’yi tercih etmek çok sağlıklı bir karar değildi. Tamam, orta sahada Mesut Can elinden geleni yaptı ama sonuçta bu sezon fazla süre alamamış bir isim. Daha hazır, daha güçlü Vukovic tercih edilmeliydi. Elinizde Beridze gibi özel bir yetenek varsa, ilk 11’e koyarsınız.

GÜRSEL HATASINDAN DÖNDÜ

Adam oyuna girdikten sonra neler yaptı. Boşu boşuna 70 dakika kulübede bekletilmiş oldu. Sonuçta biraz rakip hataları, biraz Gürsel’in yanlıştan dönmesiyle maçı çevirebildik. En başta doğru kadro seçimi yapılsa 2-0 geriye düşmeyeceğimiz gibi işi son dakikalardaki penaltı gollerine bırakmayabilirdik. Sonuç olarak Gürsel başta hata yaptı ama sonra yanlışını görüp gereken hamleleri yaptı. Sarıyorum ki kendisini de artık bu takımın en verimli ilk 11’inde kimler olmalı, hangi sistemle oynamalı gerçeğini kavramıştır. Bir daha aynı hataya düşmeyecektir.

Emniyet sınıfta kaldı

Maçtan 15 dakika önce stat önüne geldiğimde numaralı tribünlerin kapılarında yığılma vardı. Taraftarlar gişe önünde bekletiliyordu.

BİZİM TARAFTARI BEKLETMİŞLER

Neden diye sorguladığımda Göztepe taraftarının geldiği, emniyet birimlerinin oraya yönlendirildiği yanıtı aldım. Bizim taraftar giriş işlemlerinin yapılması için misafir takım seyircisinin içeriye alınmasını beklemek zorunda kalmış. Çok büyük tepkisi, öfkesi vardı taraftarımızın. Misafir takım taraftarı için elbette önlem alınacak ama bu ev sahibi takımın taraftarını mağdur ederek yapılmaz. Yazık, günah. Yeteri kadar polis memuru yok demek ki. Veya organizasyonda bir sıkıntı var.

DEMEK ÜST BAŞ ARAMASI YAPILMADI

Bir de Kocaelisporlu taraftarlar her maç öncesinde çok sıkı aranır, üzerlerinde hiçbir şey olmasın diye bakılır. Kimsenin buna itirazı yok tabi ama önceki akşam Göztepe taraftarı sahaya taş, çakmak, bozuk para, sis bombası, meşale ne bulursa attı. İyi de, polis misafir takım gişelerinde üst araması yapmadı mı? Bu kadar yabancı madde nasıl içeriye sokuldu? Olacak iş değil. Kocaelispor taraftarının her iki konudaki isyanı son derece haklı. Kocaeli emniyeti sınıfta kaldı.