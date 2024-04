Tarihe geçen maçın kırılma anı

Emre İşkodra - Hoca çorum maçında çıkaracağı kadroyla hatasından ders alıp almadığını gösterecek bize ama ilginç olan böyle bir kadroyla çıkmasıydı. çok ilginç hem de. Vukoviç, Beridze, Sheidaiev 11 başlamalı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ondan sonra taraftar kadroya çok karışıyor diyorlar, e nasıl karışmayacaksın be kardeşim. Ayrıca bu şehir futbol şehri, adamın topa vuruşundan futbolcu olup olmadığını anlar bizim taraftarımız hemen. Tıpkı mesut can da olduğu gibi. Gerçi mesut canı topa vurmadan anladık biz, nedense orta hakem gibi göztepeli oyuncuların yanında koştu durdu, temas hiç yok. Özellikle izledim. Keşke Bedirhan' la çıksaydı bari, herkes görürdü temaslı futbolun nasıl oynandığını, ah şu adamcılık ahh, ne zaman bitecek be kardeşim.