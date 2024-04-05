1966 yılından beri böyle bir maç görülmedi

Çarşamba akşamı Kocaelispor için unutulmaz bir maç oldu.

Gitti denen maçı geri çevirdik.

Hem de çok güçlü bir takım karşısında.

82.dakikaya kadar 2-0 geride olan, pozisyona bile girmekte zorlanan bir takımın maçı çevirmesi kolay değildi.

Kocaelispor bunu başardı.

Göztepe ile oynadığımız maç 40-50 yılda bir yaşanır.

1966 yılında kurulan Kocaelispor’un da 2-0’dan son 8 dakikada maçı çevirmesi pek görülmemiştir…

Evet çok sevinçliyiz.

Herhangi bir takım karşısında 2-0’dan maçı döndürmek bu kadar mutlu etmeyecekti.

Bu takım Göztepe olunca, galibiyet çok daha anlamlıydı.

Göztepe taraftarı kendi takımlarından çok Sakaryaspor lehine bağırdı, Kocaelispor taraftarını tahrik etti.

Çarşamba günü hem Göztepe’yi, hem de Sakaryaspor’u yenmişiz gibi bir duygu vardı…

… … …

Göztepe maçı geride kaldı.

Artık önümüzde oynayacağımız 5 final maçı var.

Bu maçı unutup, pazar günü Çorumspor karşılaşmasını düşünmeliyiz.

Çorumspor maçını da kazanırsak, Göztepe galibiyeti daha anlamlı bir hale gelir.

Göztepe’yi yenip, Play-Off’a çıkamazsak bu daha büyük yıkım olur…

… … …

Göztepe maçını kazandık ama eksiklerimizi de görmemezlikten gelemeyiz.

Göztepe, Eyüpspor’dan çok daha iyi bir takım.

Oyuncu kalitesi çok iyi.

Fizik güçleri, tempoları çok üst düzeyde, bu ligin üzerinde.

İkili mücadelelerde bunu çok açık gördük.

Bire birlerde bize üstünlük sağladılar. Öndeki oyuncuları hem atletik, hem de teknikti…

Bu sezon İzmit’e gelen en iyi takımdı.

İşte bir futbol takımının kadro yapılanması da böyle olur.

Bizim gibi menajerlerin, hatır gönül ilişkileri ile kurulan bir takım gibi değiller.

Bu maçtan alacağımız çok ders olduğunu düşünüyorum…

Biz Göztepe’yi yendik, günlük sevindik.

Onlar ise geleceğin takımını yapmışlar…

Uzun vade de onlar kazanacak…

… … …

Göztepe’yi yendik ama oyun olarak çok gerideydik.

Mustafa Gürsel ile 5.maça çıktık, oyunumuzda bir gelişme yok.

Mustafa Hocam, Göztepe maçına göre sahaya bir takım çıkardı.

Tahmin ediyorum, öncelikle oyunda skoru tutup, son bölümlerde Beridze, Ramil ve Barış Alıcı’yı sahaya atıp, sonuca gitmekti.

45.dakikaya kadar da bu taktik tuttu.

Gerçi o dakikaya kadar Göztepe bize gollerde atabilirdi.

İlk yarıyı gol yemeden bitirip, ikinci yarıda daha hücum oynamayı düşündük.

Planlar böyleydi.

İlk yarıdaki çıkan kadroda orta sahada Mesut Can, Göztepe’nin Yalçın, Dennis ve Celil Yüksel gibi tempolu oyuncularıyla mücadele etmesini sağlamaktı.

Bizim takımda şuanda orta sahada temaslı oyunu oynayacak tek futbolcumuz.

Maça da çok sert başladı ama çok erken sarı kart görüp oyundan düştü.

Mesut Can çok iyi niyetli, çok çalışıyor ama bizim aradığımız bir oyuncu değil…

Biraz da öz güvenle oynayıp, topu ileri taşımalı.

Çok geri oynuyor.

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Göztepe maçındaki

Hatalarımızı da görmeliyiz…

Göztepe maçında çok aksayan yerlerimiz vardı.

Üçlü defansta oyuncu paylaşımını yapamıyoruz.

Yediğimiz ilk golde bir Göztepeli oyuncuyu, üç stoperimiz tutamadı.

Sol bek de Atila Turan’ın yerine Duhan Aksu oynadı.

Bu oyuncumuz ile ilgili geçen günde yazdım.

Fizik olarak hala yetersiz.

İkinci golde bir defans oyuncusu bu kadar rahat çalım yememelidir.

Duhan Aksu, topu rakip sahaya geçirdiğimizde, orada topla iyi ama savunması çok zayıf…

Sanki Çarşamba günkü maçta Atila Turan’ı aradık?

… … …

Maçta 2-2’yi yakaladıktan sonra hızlı hücumda üçüncü golü yiyorduk.

Bu pozisyonda Messaoudı, Burak Öksüz’ü geçip üçüncü golü atıyordu.

Son bölümde Vukoviç oyuna girdikten sonr Emir Ortakaya çıktı.

4’lü defansa döndükten sonra, hele oyunu rakip sahada oynayacaksak, bizim stoperlerimiz Yusuf Abddioğlu ve Burak Öksüz olmaz.

Çünkü Burak Öksüz çok ağır, defansımızın arkasına atılan toplarda geri dönemiyor.

O pozisyonda Emir Ortakaya olsaydı, bire bir bu kadar rakibe rahat pozisyon vermezdi.

Burak Öksüz’ün kaçırdığı o pozisyon gol olsaydı, bugün tarihe geçecek bu zaferi konuşamayacaktık…