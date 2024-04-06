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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Çile bitti, stadyum yolu açıldı...
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Kocaeli bir futbol şehri...

Kocaelispor için  her şeyimizi feda edecek kadar sevdalıyız...

Öyle ki, diğer salon sporu dallarıyla pek ilgilenmiyoruz...

Mesela, bizim şehrimizde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Kağıtspor Kulübü’nde güreş, taekwondo, judo ve karate dallarında Avrupa ve Dünya Şampiyonu sporcularımız var...
Göğsümüzü kabartan, al bayrağımızı göndere çeken bu sporcularımızı yerel gazetelerin manşetlerinde hiç gördünüz mü?

Benzer bir başarıyı Kocaelispor Futbol Takımı elde etse şehirde yer yerinde oynar...
Kocaelispor yense de yenilse de yerel gazetelerin manşetlerinde...

Çile bitti, stadyum yolu açıldı...

 

AVRUPA’DA OYNADIK...
 

1966 yılında kurulan Kocaelispor, 1990’lı ve 2000’li yıllarda çok büyük başarılar elde etti.
Üç büyükler dediğimiz Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş’ın korkulu rüyası olmuştu...
Birkaç kez Türkiye Kupasını kazandık...
Avrupa kupalarında oynadık...
O tarihlerde alınan her galibiyet kentte büyük bir coşkuya neden oluyordu...
Şehir uyumuyordu...

STADYUMUMUZ YOKTU...

Kocaelispor o tarihlerde Türkiye’nin en görkemli KEV Tesislerine sahipti. Ancak futbol oynadığımız stadyumumuz yoktu.

Koltukları olmayan, beton oturaklı 12 bin kişi kapasiteli İsmet Paşa Stadı vardı...

Avrupa’da futbol oynayan fakat Avrupai stadyumumuz yoktu. Futbol oynamaya elverişli olmayan bu statta tarihi skorlar kazandı. Büyük başarılar elde etti Kocaelispor...

ÇÖKÜŞE GEÇTİK!

1990’lı yıllarda Türkiye’nin en başarılı futbol takımı olan Kocaelispor, 2000’li yıllardan sonra çöküşe geçti...
Sıkıntılı yıllardı... 
Amatör hatta BAL ligine kadar düştük. Kulüp kapanma eşiğine getirildi. Bir marka yok edilecekti!
 
Kötü gidişat 11 yıl sürdü...


Kocaelispor markasına ve kulübün kapanmasının önüne geçen bir avuç yürekli insan, Kocaelispor’un kurtuluşuna öncülük etti...
Kocaelispor sevdalıları kulübe sahip çıktı.
Diriliş dönemi başladı...


33 BİN KİŞİLİK STADYUM YAPILDI AMA...

İsmet Paşa Stadı yıkıldı. Bu alan Millet bahçesine dönüştürüldü. 2018 yılında 33 bin seyirci kapasitesine sahip Avrupa standartlarına uygun, modern bir stadyum yapıldı...
 
Avrupa’daki stadyumları bile geride bırakacak güzellikteki stadyumumuzu, İzmit Alikahya mevkiinde İZAYDAŞ Katı Atık Yakma ve Evsel Atıkları Depolama alanın tam dibinde yapıldı...

Çile bitti, stadyum yolu açıldı...

 

STAD YAPILDI YOLU YOKTU...


Stadyum yapıldı ancak yolu olmayan stadyum çilesi tam 5 yıl sürdü...
Maçlara gidemez olmuştuk.
Giden bir daha gitmiyordu...
Büyük sıkıntı ve çile çekiliyordu...

Sırf yolu olmadığı için futbolseverler maça bile gidemez olmuştu. 33 bin seyirci kapasiteli stadyumda oynanan maçlar, 3-5 bin seyirciyi geçmiyordu...

Seyirci, futbolcunun gıdasıdır, motivasyon kaynağıdır. Alınan başarısız sonuçlar ve düşük skorlu maçların tek sebebi, seyirci desteğinin olmayışıdır...
 
BÜYÜKŞEHİR DÜĞMEYE BASTI...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, farklı sebep ve engellerden sonra stadyum yolunu, stadyumun açılışından tam 4 yıl sonra yapmak için düğmeye bastı...

Yol projesini çizdi. Güzergâh, D-100 Karayolu- Köseköy mevkiinde askeri kışlanın yanından stadyuma gidilecek. Hızlı bir şekilde ihale yapıldı ve firma çalışmaya başladı...
 
İhaleyi kazanan firma 3-5 ay sonra ekonomik gerekçeleri önü sürüp ihaleden çekildi. İş yarım kaldı...
   
Büyükşehir Belediyesi, yarım kalan yolun tamamlanması için ikinci kez ihaleye çıktı...
İkinci ihaleyi kazanan firma 2023 yılı sonlarına doğru çalışmaya başladı...

Büyükşehir Belediyesi firmaya yolun belirlenen süreden önce bitirmesini istedi. 

Çile bitti, stadyum yolu açıldı...

 

STADYUM YOLU TRAFİĞE AÇILDI, ÇİLE BİTTİ...

Firma özverili bir çalışma sergiledi ve TEM Otoyolu Köprüsü ve Ankara Caddesi ile Sakıp Sabancı Caddesi’ni birbirine bağlayan geçiş kullanıma açıldı.

Trafik akışı geçen haftadan itibaren başladı


Çevre peyzaj çalışmaları başta olmak üzere kaldırımların yapımı ve aydınlatma sistemlerinin montajları hala sürüyor. Bunlar da bir aya kalmaz bitecek.

Kocaeli Stadyumu’na giden yol elbette ki haftanın 7 günü sıkışık bir trafik akışı olmayacak.

Sadece maçların olacağı hafta sonları bölgede trafik akışı biraz yoğunlaşacak...

 

Evet;

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 5 yıldır çekilen çileye son verdi ve Kocaeli Stadyumuna giden yolu yaparak tamamlandı...

Çile bitti...
Futbolseverler maç günleri tereddüt etmeden rahatlıkla maça gidebilirler...

Hele bir de Kocaelispor, son haftalarda kötü giden gidişatı tersine döndürüp Süper Lig’e çıkarsa Kocaelispor önümüzdeki sezon 33 bin seyirci önünde maçlarını oynadığını hayal edin...

Hayali bile insanı heyecanlandırıyor...

 

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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