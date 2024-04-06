Erenkaya’dan seçim analizi

Hikmet Erenkaya söz konusu sosyal demokrat siyaset ve belediyecilik olduğunda son 35 yıla damgasını vurmuş isimlerden biridir.

Bekirpaşa Belediyesi’nde ben basın sorumlusu iken Hikmet Erenkaya da Saraybahçe Belediye Başkanı idi. Sonrasında İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü. Milletvekilliği yaptı.

Aktif siyaset sahnesinden hiç çekilmedi. Bir görevi olmadığı dönemde de hep partinin kanaat önderleri arasında yer aldı.

Son yerel seçimlerde adı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı ve İzmit Belediye Başkan Adaylığı için de geçti.

Aday olmadı.

Teklifler gittiğini biliyorum ama kendisi için uygun koşulların oluşmadığını söyleyerek bir adım geride durduğunu da biliyorum.

Ancak aday olmaması çok sıkıntı değildi, partisi için sahada seçim sonuna kadar aktif biçimde görev yaptı.

Hikmet Erenkaya belli aralıklarla ziyaretimize gelir. Sohbet eder. Gerçekten Kocaeli ve Türkiye siyasetini, özellikle de CHP’yi anlamak için onun anlattıklarından fazlasıyla yararlanıyorum.

Dün yine ziyaretimize geldi. Uzun ve keyifli bir sohbet yaptık. Elbette ‘off the record’ olanları da var. Ama iyi bir seçim analizi de yaptığımızı düşünüyorum. Onun da iznini alarak bazı söylediklerini sizlerle de paylaşmak isterim. İşte Hikmet Erenkaya’nın bana anlattıkları:

“BİRLİK İÇİNDE ÇALIŞSINLAR”

“Adem, her şeyden önce güzel bir seçim dönemi oldu. 13 belediye başkanı seçildi. Hepsini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Umarım beldelerini ve toplamda şehrimize güzel hizmetler üretirler. Belediye başkanlığı zor ama doğru işler yaptığınızda manevi hazzı yüksek bir makamdır. Başkanların o hazzı- keyfi almalarını yürekten diliyorum.

Ancak bir dileğim daha var. Parti ayırmaksızın Kocaeli için hizmet ederken birlik ve beraberlik içinde çalışsınlar. Böyle olursa kent kazanır, bu kentte yaşayanlar kazanır. Seçim bitti, öyleyse politik ayrılıklarda belediye başkanları adına bitmeli. Belediye başkanı kazandığı andan itibaren parti rozetini çıkartır ve herkesin başkanı olarak çalışır. Geçmiş dönemde biz böyle başarılı olduk.

“SEÇMEN CHP’YE KREDİ AÇTI”

Seçime gelince…

Biz eski başkanlar sahadaydık. Bana partim ne görev verdiyse yaptım. Ötesinde yapılması gerektiğini düşündüğüm ne varsa hem aday belirlenme sürecinde hem de seçim kampanyası döneminde elimden geleni yaptım. Alınan sonuçtan da mutluyum. Daha iyisi olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Ama gün onları konuşma zamanı değil. Seçmen ülke genelinde Cumhuriyet Halk Partisi’ne bir kredi açtı. Belediye Başkanlığı koltuklarına oturan arkadaşlarımızın önemli bir sorumlulukları var. Hele de uzun yıllar sonra sosyal demokrat belediye başkanlarının göreve geldiği belediyelerde bu sorumluluk daha da fazla. Çünkü o beldelerin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla tanışması çok önemli. Bakın geçen seçimlerde İstanbul ve Ankara’nın kazanılması ve oralarda yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimde gördük. Buna Kocaeli’de dahil. Şimdi belediye sayımız 3 oldu. Haklı olarak hemşerilerimiz bu belediyelerin nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor. Ben seçilen başkanlarımıza güveniyorum. İyi bir 5 yıl geçirecekler. Buna inanıyorum ancak aynı zamanda iyi işler yapmak onların sorumluluğu…

GENEL BAŞKANA ZİYARET

Belediye başkanlığı ve milletvekilliği döneminden arkadaşlarımdan birçok isim bugün belediye başkanlığı koltuğuna oturmuş durumdalar. Onlara nezaketen tebrik ziyaretlerimi bayramdan sonra yapacağım. Eski arkadaşlarımın böylesi önemli görevlerde olmasından çok memnunum. Elbette bu ziyaretler fikir alış verişini de beraberinde getirecek.

Tabi Sayın Genel Başkan Özgür Özel’e de bir tebrik ziyareti yapmayı düşünüyorum. O da bayramdan sonra olacak.”

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Toparlamak gerekirse Hikmet Erenkaya, her dönem olduğunda daha heyecanlı ve daha aktif. Partisi için abi pozisyonunu koruyor. CHP yeni dönemde onun görüşlerinden ve enerjisinden daha çok yararlanmalı.