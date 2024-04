Filistin’de bayram kutlanır mı acaba?

Ustaların çıraklarına sadece meslek değil hayatı da öğrettikleri yani gerçek anlamıyla öğretmen oldukları bir dönemde bir ahşap ustası yaşıyormuş. Usta yanına bir çırak almış fakat çırak sürekli yakınıp duran, her şeye bozulan, her şey kendine zor gelen bir çocuk çıkmış. Tahta getirmeye gidiyor geldiğinde ellerine kıymık battığından uzun, uzun yakınıyormuş. Bir iş teslim etmeye gidiyor, döndüğünde yoldan sıcaktan müşterinin tavrından yakınıyormuş. Usta çırağına bir şeyler anlatmaya çalışmış ama sözlerinin hiç faydası olmadığını görmüş.

Bir gün usta çırağını köye tuz almaya göndermiş. Çırak ustasının dediği gibi gidip tuzu alıp gelmiş. Çırağına bir bardak su getirmesini söylemiş. Çırak bir bardak suyu getirmiş. Usta çırağına şimdi tuzu bardağın içerisine dök demiş. Çırak tuzu döktükten sonra şimdi o suyu iç demiş. Çırak suyu içmiş ve içer içmez de tükürmüş. Çırağına tadı nasıldı diye sormuş, çırakta çok acı demiş. Usta çırağına tuzu yanına al gel gidiyoruz demiş. Çırak ustasının peşine takılıp bir süre sonra bir gölün kıyısına gelmişler.

Usta çırağına bütün tuzu göle dök demiş. Döktükten sonra usta şimdi gölün suyundan iç demiş. Çırakta içmiş içtikten sonra usta suyun tadı nasıl diye çırağına sormuş. Çırakta çok tatlı diye cevap vermiş. Peki tuzun acısını hiç hissetmedin mi diye sormuş. Çırak hayır demiş. Bu cevaptan sonra usta çırağını karşısına alıp oturtmuş. Ve anlatmaya başlamış. Bak oğlum hayattaki bütün olumsuzluklar işte bu bir avuç tuz gibidir.

Eğer sen küçük bir bardak su isen tuzun bütün acısını hisseder hayatın bütün olumsuzluklarından da öyle etkilenirsin. Eğer sen kişiliğinle ve gönlünle bu önümüzde ki göl gibi isen hayatta karşılaşabileceğin bütün olumsuzluklar seni o bir avuç tuzun gölün suyunu nasıl etkilemediyse senide öyle etkileyemeyecektir demiş. Seçim senindir ya küçük bir bardak su olacaksın ya da engin bir göl. Biz zannediyoruz ki hayatın ağır şartları inişleri ve çıkışları biz mutlu olmayalım diye var.

Öyle zannettiğimiz içinde her engelin karşısında, her eşiğin önünde, her duvarın dibinde kendimizi mutsuz, çaresiz ve halsiz hissediyoruz. Yani dünya denizinde yüzemeyeceğimizi su üzerinde kalamayacağımızı boğulup gideceğimizi sanıyoruz. Oysa her olayın, her nesnenin, her zorluğun temelinde bize bir kabiliyet kazandırma hikmeti saklıdır. Yüzenler gayet iyi bilirler ki su yüzmek için vardır. Veya su onları taşımak için akar. Bu hayat denizinde gemimize su aldırmadan yaşamak istiyorsak kaptan olarak kendimizi iyi yetiştirmeliyiz.

Yaşama sakın küsmeyin eğer hayata küserseniz hayat size aldırmadan yoluna devam eder, yolda kalan ve üzülen siz olursunuz. Umutsuzluğa düştüğünüzde sahip olduklarınızı yüce yaratıcının sizlere sunduğu nimetleri düşünün birde şunu iyi bilin ki hayat yolunda hep düzlüklerde gideceğinizi sanıyorsanız yanılıyorsunuz. İllaki sıkıntılar olacaktır aslolan bu sıkıntıların sürekli olmayacağını bilmek sürekli yokuş tırmanmayacağımızı bilmektir. Onun için hayatta sürekli mutluluk asla yoktur.

Umudunuzu asla yitirmeyin hayatla el ele tutuşarak yolunuza devam edin. İnsan oğlu ne yazık ki aciz bir yaratık şikayet etme, sorunu ve suçu başkasının üzerine atma, gerekli çaba ve isteği göstermeme, elindekini görmeme, sahip olduklarının değerini bilmeme acizliğimizin en önemli göstergeleri. Galiba insanın acizliği elde ettiklerini değil de devamlı elde edemediklerini düşünmesinden kaynaklanıyor. Yetinmeyi ve idare etmeyi azımsıyoruz. Gerekli çabayı göstermeden hep daha fazlasını ve olmayanı istiyoruz. Bakın bence bunun bizler için böyle olmadığının farkına vardıran şuan İsrail vahşeti altında yaşamaya çalışan Filistinli kardeşlerimizin çektiği acılar. Onlarda istemez mi bizim gibi üç dört çeşit yemek olan sofralarda iftar etmek, onlar istemez mi bizim gibi sokaklarında rahat rahat gezip tozmak. Onların çocukları istemez mi bayramlıklarını giyip parklarda oynamak. Tabii ki isterler ama

şuan o çocuklar parkta oynadıkları topun patlama sesiyle eğleneceklerine evlerinin üzerinde patlayan bombalar altında ya ölüyor yada yaralanıyorlar. Peki bizler bu sahneleri televizyonlardan izlerken ne yapıyoruz acaba. Gelin ben söyleyeyim beyler hanımlarını arayıp hanım akşama iftarda ne var diye soruyor. Çocuklar babasına baba bayramda ne giyeceğim bana ne alacağız diye soruyor. Hanımlar da beylerine bey bu bayram tatili on günmüş bir yerlere tatile gitsek mi acaba diye soruyor değil mi bence bunlardan daha fazlası vardır eksiği yoktur diye düşünüyorum.. Sakın yanlış anlamayın bu talepler olmasın demiyorum ama lütfen biraz Filistinli kardeşlerimiz üzerinden empati yapalım da şükrümüzü arttıralım olmazmı. En ufak bir sıkıntıdan dolayı hemen isyan bayrağını açmayalım. Doğrudur biraz hayat pahalılığı var ama hiç olmazsa herkesin bütçesine göre bir şeyler alma imkanı var elhamdülillah . Bakın o kardeşlerimiz Türkiye gibi bir ülkede yaşamak için bütün her şeylerini feda etmeye inanın hazırdırlar. Ama maalesef bugün için böyle bir imkanları yok. Bizler burada hep birlikte kardeşçe bayram yaparken onlar yiyecek bir lokma ekmek bulduklarında ailece bayram yapıyorlar biliyor musunuz.

Herkese Filistinli kardeşlerimizi unutmadan yapacağımız bir bayram olması dileğiyle iyi bayramlar.