Play-Off finalini istiyorsak

Brezilyalı golcümüz Tanque gittikten sonra ilk galibiyetimizi, ligin flaş ekibi karşısında aldık. Duran toplar dışında gol atmamız zordu, öyle oldu. Üç golü de penaltıdan bulduk. Ancak bu maçta özellikle Ramil’in performansının umut verici olduğunu gördük.

LİGE, UMUDU TUTUNDUK

Kanatta veya santraforda çok fark etmez, bundan sonraki süreçte takımın skor gücüne katkı verecek gibi duruyor. Milli takım maçlarından moralli dönmesiyle birlikte bambaşka bir Ramil bulduk diyebiliriz. Bedirze’nin de takım için ne denli önemli olduğunu bir kez daha gördük. Beridze-Ramil işbirliğiyle kazanılan penaltılarda fişi çeken Candeias oldu. Daha önce de altını çizmiştim 3 puandan çok fazlasını aldık, dönüm maçını kazandık. Olası kötü bir sonuçta büyük ihtimalle havlu atmış olacaktık. Bu galibiyet bizi ligde tuttu diyebiliriz. İlk 7 içindeki yerimizi biraz olsun sağlamlaştırmakla kalmayıp doğrudan Play-Off finaline giden üçüncülük yolunda da güçlü bir adım attık.

İKİLİ AVERAJ DA ÖNEMLİ

Geçen hafta Sakaryaspor ile biz 7’de 7 yapmamız durumunda Süper Lig bileti alıyorduk. Sakarya kaybedince şansını yitirdi. Onun yerine Çorum FK geldi. bu haftaki rakibimiz ve biz 6’da 6 yaparsak Süper Lig’e çıkıyoruz. Yarınki maç çok kritik. İşin ikili averaja kalması da söz konusu. Çorum’u ilk maçta yendiğimiz için bir adım öndeyiz ama üstünlük sağlamak için rövanşta en kötü beraberlik almalıyız. Yani başka bir anlamda yarın elbette önceliğimiz yenmek olacak ama bu maç için yenemiyorsak yenilmememiz de çok değerli. Çorum FK son haftaların flaş takımı. 5 maçın 4’ünü kazanmışlar. Üçüncülüğe göz koydukları gibi acaba ikinci olabilir miyiz hesabını da yapıyorlar.

KOMŞU BOLU’YU BİRAZ ZOR YENER

Ben Göztepe’nin buradan ikinciliği vereceğini sanmıyorum. Bize kaybetmiş olmaları iyi takım oldukları gerçeğini değiştirmez. Kalan 5 haftada ikincilik için ihtiyaç duydukları puanları alacakları düşüncesindeyim. Çorum FK, biz, Bodrum ve Sakarya arasında üçüncülük yarışı son haftaya kadar sürecek gibi duruyor. Bu 4 takımın birbirleriyle oynayacakları maçlar belirleyici olacak. Biz yarın Çorum’dan galibiyetle dönebilirsek, çok önemli bir avantajı elimize geçiririz. Zira Sakaryaspor bu akşam sahasında Boluspor’u biraz zor yener gibime geliyor. Yapacakları puan kaybıyla geri düşeceklerini tahmin ediyorum. Bodrum’un yine içerde Keçiörengücü maçının da kolay olduğunu sanmıyorum.

ÇOK DİŞLİ BİR RAKİPLE OYNAYACAĞIZ

Başkent ekibi Muğla temsilcisine çelme takarsa kimse şaşırmasın. Bugün oynanacak bu maçlardan gönlümüze göre sonuçlar çıkarsa, yarınki maç öncesinde büyük moral dopingi olur. Tabi yarın Göztepe’nin bir tık altında çok iyi bir takımla oynayacağımızı bilmeli, kazanmak için üst düzey mücadelenin yanı sıra taktiksel anlamda doğru işler yapmalıyız. İkili averaj gerçeğini unutmadan sağlam, temkinli olmalıyız. Moralimiz yerine geldi, özgüvenimiz de var. Başkan Recep Durul ile yönetim üzerlerine düşeni, ünlü mentor Turgay Biçer zihinsel yüklemeleri yapıyor. İnşallah Çorum’dan istediğimizi alarak dönmüş oluruz. Heyecanla yarını bekliyoruz.

Şansa diyenler emeğe haksızlık ediyor

Kocaelispor tarihinin unutulmayacak maçlarından biriydi. 80.dakiya 2-0 yenik girip, oradan maçı 3-2’ye getirmek her takımın harcı değildir. Bakıyorum sosyal medyaya falan bunu şansa bağlayanları görüyorum. Üzüleyim mi, güleyim mi bilemedim doğrusu. Bu yorum en basitinden emeğe saygısızlıktır. Tamam, 2-0’a kadar takım kötüydü, varlık gösteremedi ama mücadeleyi de bırakmadı. Özellikle farkın bire inmesinden sonra tüm futbolcular yüreğini sahaya koydu. Böylesi bir emeği görmezden gelircesine alınan galibiyeti şansa bağlamak kabul edilebilir gibi değil.

PENALTI ATMAK KOLAY MI?

Bir de şu var: Candeias için maçta hiçbir şey yapmadı, sadece penaltıları gole çevirdi deniyor. Yapmayın yahu. Bu kadar da olmaz. Sanıyorlar ki penaltı atmak kolay iş. Baggio 1994’te o penaltıyı atsa İtalya Futbol Federasyonu’nun müzesinde 4 değil, 5 Dünya Kupası olurdu. Penaltı atmak, kaçırmak o kadar değerli. Hem de maçın kader dakikalarında kısa aralıklarla üst üste üç kez. Nasılda usta işi penaltılar kullandı, kaleciye hiç şans vermedi. Üçünde de kaleciyi ters köşeye yatırdı. Candeias hiç tartışmasız bu büyük zaferin baş mimarlarından biriydi. Kocaman bir alkış gönderiyorum kendisine.

Üçü de buz gibi penaltı

İzmir basınında, Göztepe taraftar sitelerinde bakıyorum penaltıların haksız olduğuna yönelik paylaşımlar var. Hakemin verdiği kararlarla Göztepe’yi mağlup ettirdiğinden falan söz ediliyor. Oya hiç öyle bir durum yok. Üçü de hani derler ya buz gibi penaltı, tartışması bile olmaz. İlkinde adam müdahale etmemiş olsa Beridze golü yapardı zaten.

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O pozisyonda hakem kırmızı bile çıkartabilir, rakip 10 kişi kalabilirdi. İkincide bariz bir elle oynama var. Üçüncüsünde de öyle. İkincisinde hakem içerde mi dışarda mı onda tereddüt etti, yoksa çok net elle oynamayı gördü. Göztepeliler penaltı pozisyonlarında hakeme değil, bence basit hatalar yapan kendi oyuncularına kızsınlar.

Maça bak, maça

Kentin en iyi 6 amatör takımının mücadele ettiği Süper Lig Play-Off’ta ikinci yarı çok önemli bir maçla başlıyor. 11 puanlı lider Bağdat ile 9 puanlı takipçisi Karamürselspor Avni Kalkavan’da kozlarını paylaşacak. İlk 2 takım doğrudan BAL'a çıkacağı için bugünkü maçı kazanan önemli bir avantajın sahibi olacak, başka bir anlamda yerel ligden kurtulma adına dev bir adım atacak. İlk maç biraz gergin geçmişti. Umarım rövanşta sağduyu galip gelir. Bunun için her iki takımın yöneticilerine, teknik adamlarına, futbolcu ve tabi taraftarlarına sorumluluk düşüyor.

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Kimse fevri davranışta bulunmasın, kıvılcım yakmasın. Her iki takımın da güzel kadroları var. Sahada kıran kırana bir mücadele olacaktır. Umarım doğru bir atama yapılmıştır, umarım hakemlerin de sonuca etki edecek bir hataları olmaz. Sonuçta hak eder kazanır. 101’inci yılında Karamürselspor yeniden BAL’a dönmek, oradan asıl hedefi olan profesyonel lige yükselmek istiyor. Bağdatspor ise merkezde BAL’ı temsil eden tek takım olma düşüncesinde. Her iki takımı da gönülden başarı diliyorum. Futbol severler için maçın saat 14.00’de başlayacağını hatırlatıyorum.