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Makale Yazısı-

Çorumspor maçına hangi forvetle başlayacağız?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Göztepe maçını kazandıktan sonra pazar günü oynayacağımız Çorumspor maçı çok daha önemli hale geldi.

Sakaryaspor’un Urfaspor’a kaybetmesiyle üçüncülük yarışında 3-4 takım iddialı…

Çorumspor ile haftaya aynı puanda giriyoruz.

Bizim 1 puan gerimizde ise Bodrumspor ve Sakaryaspor var.

4 puan geriden gelen, teknik direktör değiştiren Bandırmaspor’u da unutmayalım…

… … …

6 haftadır galibiyet alamayan Kocaelispor’un Göztepe’yi 2-0’den gelip son 8 dakikada 3-2 yenmesi futbol adına büyük bir olaydır.

Bu galibiyetten sonra yeniden moral bulan Kocaelispor, lig üçüncülüğüne çok ciddi olarak adaydır.

Aynı şekilde dost ve kardeş takımımız Çorumspor da, Serdar Özbalta ile yakaladığı müthiş bir çıkış var.

Onlarda üçüncülük için bizim kadar iddialılar.

48’er puanlı iki takımın pazar günü Çorum’da oynayacağı maçın çok çekişmeli geçmesi bekleniyor.

Bizim de, Çorumspor’un da maçları gollü geçiyor.

Çorumspor 46 gol attı, 29 gol yedi.

 Bizde 42 gol atıp,  kalemizde 33 gol  gördük. İki takımda çok atıp, çok yemişler.

Pazar günkü maçın gollü geçeceğini tahmin edebiliyoruz…

… … …

Gollü geçmesi beklenen Çorumspor maçında Kocaelispor’un forvet hattı nasıl olacak.

Herkes eleştirse de Mustafa Gürsel, Göztepe maçına Cem Ekinci ile başlaması doğru bir karardı.

Hatta Cem Ekinci’yi iç sahada değil de, deplasmanda oynatması daha doğru olur.

Cem Ekinci’nin oyunda kaldığı bölümlerde zaten Kocaelispor takım olarak hücum yapamadı.

Orta sahadan da destek göremedi.

Cem Ekinci, önde baskı yapıp, rakibin çıkmasını engellemeye çalıştı.

Çok koştu, defansı yıprattı.

Sonradan oyuna giren Ramil, Beridze ve Barış Alıcı ise yorulan Göztepe defansı karşısında etkili oldular.

Bir takım üç penaltı kazanıyorsa, oyunu rakibin üçüncü bölgesinde oynuyor demektir.

Mustafa Gürsel’in oyun planı Göztepe maçında tuttu. Burada şansımızın da yardımı ettiğini söylememiz gerekiyor…

… … …

Mustafa Gürsel, Çorumspor maçında sahaya nasıl bir on bir çıkaracak?

En çok da forvette kim oynayacağı merak ediliyor…

Tanque gittikten sonra forvet konusunda çok istikrar yakalayamadık.

Tanque’nin yerine alınan Gürcü David, kırmızı kart gördü, 5 maç ceza aldı. Zaten oynasa da çok etkili değildi.

Sezon başında alınan Kouakou, ligin ikinci yarısında şans da buldu, değerlendiremedi.

Azerbaycanlı Ramil’i ise Ertuğrul Sağlam oynatıyordu.

Mustafa Gürsel bu oyuncuya çok sıcak bakmıyor.

Ramil, Göztepe maçında 68.dakikada oyuna girdi, etkili de oldu.

İki penaltının yaratıcısıydı…

Ramil’in form durumu iyi…

… … …

Çorumspor maçında çok geniş alan bulup, oynayacağımız bir karşılaşma olacak.

Kouakou dışında elimizdeki kanat ve forvet oyuncularının hepsi de ilk on birde oynayacak durumda.

Burada Mustafa Gürsel’in planı önemli.

Maça hızlı başlayıp, skoru hemen mi yakalamak isteyeceğiz, yoksa Göztepe maçındaki gibi yine kontrollü mu oynayacağız?

Bunu pazar günü birlikte göreceğiz…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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