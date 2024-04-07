Yerel seçim geride kaldı...

Ancak yankısı sürüyor...

Öyle ilginç bir yerel seçim yaşadık ki, her kesin aklı karıştı, hayretler içinde bıraktı. Seçmen, her siyasi partiye ters köşe yaptı...

Mesela, CHP muhafazakâr seçmenin kalesi olan AK Parti’nin elinde bulunan Adıyaman, Balıkesir, Bursa, Manisa, Uşak, Denizli, Afyonkarahisar, Zonguldak, Bartın, Kastamonu, Amasya gibi illerde seçim kazandı. Hem de öyle yüzde bir iki oy farkıyla değil, yüzde 20-30 oy fark atarak.

CHP, 1977 yerel seçimlerinden beri ilk kez Türkiye genelinde yüzde 37,77 oy oranıyla birinci parti konumuna yükseldi...



AK Parti, 2002 yılındaki kuruluşundan bu yana yapılan genel ve yerel seçimlerde ilk kez yüzde 35,48 oy oranıyla ikinci parti konumuna düştü...





Peki, bu tablo nasıl oluştu...



AK Parti neden oy kaybetti. CHP ve diğer partiler neden kazandı?





İşte 31 Mart gerçeği:





31 Mart’taki yerel seçimde CHP, DEM Parti ve BBP’nin oyları arttı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oyları azaldı...

31 Mart’taki seçimde 3 partinin oyu 2019’daki seçimlere göre arttı, 4 partinin oyu geriledi.



Önceki yerel seçime katılmayan Yeniden Refah Partisi bu seçimde en çok oy alan üçüncü parti oldu...

31 Mart yerel seçiminde, 2019 yerel seçimlerine göre katılım daha düşük oldu.

Seçmen sayısı 4 milyon 300 binden fazla artmasına karşın sandığa giden seçmen sayısı azaldı...



KATILIM ORANI DÜŞTÜ...



2019’daki seçimlerde yaklaşık yüzde 85 olan katılım oranı 31 Mart 2024’te yaklaşık yüzde 78 oranında gerçekleşti.



2019’da 8 milyon 753 bini aşkın seçmen oy kullanmazken, 31 Mart’taki seçimde 13 milyon 175 bin civarında seçmen sandığa gitmedi.



HANGİ PARTİ KAÇ

BELEDİYE KAZANDI...



Türkiye genelinde yüzde 37,77 ile en çok oyu alan CHP birinci parti seçildi.



1-) CHP14 büyükşehir belediyesi ve 21 il belediyesi kazanarak birinci parti oldu.

2-) AK Parti 35,49 oy ile 12 büyükşehir ve 12 il belediyesi kazandı.

3-) Yüzde 6,19 oy alan Yeniden Refah Partisi 1 büyükşehir ve 1 il...

4-) Yüzde 5,7 oy alan DEM Parti 3 büyükşehir ve 7 il...

5-) Yüzde 4,99 oy alan MHP 8 İl...

6-) Yüzde 3,77 oy alan İYİ Parti 1 il...

7-) Yüzde 0,44 oy alan BBP 1 il belediye başkanlığı kazandı.





Seçimde CHP, DEM Parti ve BBP aylarını artırdı. AK Parti, MHP, İYİ Parti ve Saadet Partisinin oyları geriledi.



Önceki yerel seçime katılmayan Yeniden Refah Partisi, bu seçimde en çok oy alan üçüncü parti olarak kayıtlara geçti...

CHP OYLARI ARTI

AK PARTİ OYLARI DÜŞTÜ...





CHP’nin 2019’da aldığı 14 milyona yakın oy bu seçimde 17 milyon 300 bini aştı.

AK Parti’nin aldığı 20 milyon 500 binden fazla oy 16 milyon 300 bin civarına geriledi.



MHP VE İYİ PARTİ OYLARI DÜŞTÜ...





31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre MHP’nin oyları 1 milyon 100 bin, İYİ Partinin oyları ise 1 milyon 700 bin civarında düştü.

Önceki seçime HDP olarak giren DEM Parti, bu seçimde oylarını yaklaşık 640 bin artırdı.

Saadet Partisinin 1 milyon 250 bin civarındaki oyu 500 bin civarına geriledi, Yeniden Refah Partisi bu seçimde 2 milyon 850 binden fazla oy aldı.

CHP ARKARA’DA

AK PARTİ RİZE’DE...





CHP en fazla oy oranına yüzde 60,44 ile Ankara’da, AK Parti ise yüzde 54,7 ile Rize’de ulaştı.

CHP’nin en fazla oy kaybettiği il yüzde 21 düşüşle Çanakkale oldu. Çanakkale ki CHP’nin kalesiydi...



AK Parti’nin en fazla oy kaybettiği il yüzde 25’lik gerilemeyle Kahramanmaraş oldu...



İlginç ve şaşırtıcı sonuçlar çıktı...



Türkiye, 31 Mart yerel seçiminden sonra( araya bir erken seçim olmazsa) ilk kez uzun bir aradan sonra seçime gitmeyecek...

Yerel seçimler 2029’da

Genel seçimler 2028’de yapılacak...

