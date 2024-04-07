15 Nisan’dan sonra her şey değişecek

Ehliyetimi geç aldım.

Araba kullanmaya daha da geç başladım. İtiraf etmeliyim, araba kullanmak ben de bilardo oynama hissi yaratıyor.

Bilardo oynarken tüm ihtimalleri hesaplarsınız, topun neresine, hangi şiddetle vuracaksınız, ilk topa çarptıktan sonra topunuz nasıl bir hareket yapacak planlarsınız.

O an dünyanın diğer işleriyle ilginiz kopar. Bütün odak noktanız orasıdır.

Araba kullanırken de aracınızı kontrol ettiğiniz gibi karşıdan geleni, arkadan geleni yandan çıkanı, yayaları, yolu ve diğer olumsuz olasılıkları hesaplarsınız.

Ben de dinlendirici bir etki yapıyor. Odaklanmamı sağlıyor.

***

Ama direksiyona geçmek herkes de aynı etkiyi yapmıyor. Sürücü koltuğuna oturduktan sonra trafik canavarına dönüşenler de var.

Uzun yola çok çıkmıyorum. Çıktığım zaman da takip mesafesine çok dikkat ediyorum. Ama en büyük sıkıntı şehir içi trafiğindeki dur kalklar…

Çok sinir bozucu…

Neyse ki İzmit’te köprülü kavşaklar ile kesintisiz trafik akışının olduğu uzun bir bölüm var.

***

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişinde Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale getirildi. Derince’deki üç katlı kavşak yapıldığında bu güzergah Körfez ilçeye kadar uzamış olacak. Tahir Büyükakın’ın yeni vaatleri arasında birçok yeni kavşak çalışması var. O çalışmaların hayata geçirilmesi ile şehir içi trafiğini de taşıyan ana güzergahlar kesintisiz trafiğe kavuşacak.

***

Kesintisiz trafiğin en büyük sorunu hız…

Dur kalk yapmaktan da tehlikeli…

Yazının başlığı da bunun için…

Bilindiği gibi Kocaeli'de, 2 yıl önce yollarda Elektronik Denetim Sistemi kuruldu. D-100, D-130 yollarında çok sayıda EDS bulunuyor. Bu EDS’ler, 15 Nisan gününden sonra devreye girecek.

EDS’ler bugüne kadar denetimlerde kullanılıyordu. Şimdi buradan tespit edilen trafik ihlallerinde ceza kesilecek.

Işık ihlali, aşırı hız, hatalı park ve hatalı şerit değişimlerinde sistemdeki kayıtlar dikkate alınarak ceza uygulanacak.

***

Yani o direksiyona oturduğunda trafik canavarına dönüşenlerin işi şehir içlerinde zor.

Emniyet şeritlerini kullanamayacaklar…

Aşırı hız yapamayacaklar…

Yollar daha güvenli olacak.

Emin olun.

Son dönemde ulaşım için çok şey yapıldı ama en hayırlısı bu olacak.