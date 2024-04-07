Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

15 Nisan’dan sonra her şey değişecek
Adem Turgut

Adem Turgut

Ehliyetimi geç aldım.

Araba kullanmaya daha da geç başladım. İtiraf etmeliyim, araba kullanmak ben de bilardo oynama hissi yaratıyor.

Bilardo oynarken tüm ihtimalleri hesaplarsınız, topun neresine, hangi şiddetle vuracaksınız, ilk topa çarptıktan sonra topunuz nasıl bir hareket yapacak planlarsınız.

O an dünyanın diğer işleriyle ilginiz kopar. Bütün odak noktanız orasıdır.

Araba kullanırken de aracınızı kontrol ettiğiniz gibi karşıdan geleni, arkadan geleni yandan çıkanı, yayaları, yolu ve diğer olumsuz olasılıkları hesaplarsınız.

Ben de dinlendirici bir etki yapıyor. Odaklanmamı sağlıyor.

***

Ama direksiyona geçmek herkes de aynı etkiyi yapmıyor. Sürücü koltuğuna oturduktan sonra trafik canavarına dönüşenler de var.

Uzun yola çok çıkmıyorum. Çıktığım zaman da takip mesafesine çok dikkat ediyorum. Ama en büyük sıkıntı şehir içi trafiğindeki dur kalklar…

Çok sinir bozucu…

Neyse ki İzmit’te köprülü kavşaklar ile kesintisiz trafik akışının olduğu uzun bir bölüm var.

***

Köseköy Kavşağı’nın dal-çık şeklinde düzenlenmesiyle kent geçişinde Özdilek ve Kuruçeşme arasında kalan yaklaşık 20 kilometrelik D-100 güzergahı kesintisiz hale getirildi. Derince’deki üç katlı kavşak yapıldığında bu güzergah Körfez ilçeye kadar uzamış olacak. Tahir Büyükakın’ın yeni vaatleri arasında birçok yeni kavşak çalışması var. O çalışmaların hayata geçirilmesi ile şehir içi trafiğini de taşıyan ana güzergahlar kesintisiz trafiğe kavuşacak.

***

Kesintisiz trafiğin en büyük sorunu hız…

Dur kalk yapmaktan da tehlikeli…

Yazının başlığı da bunun için…

Bilindiği gibi Kocaeli'de, 2 yıl önce yollarda Elektronik Denetim Sistemi kuruldu. D-100, D-130 yollarında çok sayıda EDS bulunuyor. Bu EDS’ler, 15 Nisan gününden sonra devreye girecek.

EDS’ler bugüne kadar denetimlerde kullanılıyordu. Şimdi buradan tespit edilen trafik ihlallerinde ceza kesilecek.

Işık ihlali, aşırı hız, hatalı park ve hatalı şerit değişimlerinde sistemdeki kayıtlar dikkate alınarak ceza uygulanacak.

***

Yani o direksiyona oturduğunda trafik canavarına dönüşenlerin işi şehir içlerinde zor.

Emniyet şeritlerini kullanamayacaklar…

Aşırı hız yapamayacaklar…

Yollar daha güvenli olacak.

Emin olun.

Son dönemde ulaşım için çok şey yapıldı ama en hayırlısı bu olacak.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Adem Turgut - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

KIVANÇ BOYA ELEMAN ARIYOR

Boya deposunda çalışacak, Başiskele İzmit mevkinde oturan, 25-35 yaş arası, askerlik sorunu olmayan, Ehliyeti olan ELEMAN alıncaktır. Maaş +sigorta...

KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ ARANIYOR

SAYLOG LOJİSTİK bünyesinde değerlendirilmek üzere, İzmit/Kocaeli/Kartepe/Gebze bölgesi oturumlu KAMYON VE TIR ŞOFÖRLERİ aranmaktadır. İlgili kişi:...

KOMİ ARANIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, 18 – 25 yaş arası KOMİ alınacaktır. BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 545 623 51 20

BAHÇIVAN ARANIYOR

Kartepe civarında oturan, site işlerinden anlayan BAHÇIVAN arıyoruz. Sarımeşe konakları Tel: 0532 219 81 53

ELEMANLAR ARANIYOR

İzmit Sanayisinin yanında bulunan OCE Yapı Atölyemizde devamlı çalıştırılmak üzere tecrübeli elemanlar alınacaktır.*ÇELİK KONSTRÜKSİYON MANUEL KUMLAMA...

RESEPSİYONİST

Alikahya’da ki pansiyonumuz için, 3 vardiya çalışabilecek RESEPSİYONİST alınacaktır. Tel: 0544 331 17 38

KİRALIK LOKANTA

İzmit Dünya Göz Hastanesi karşısındaki, LEZZET SOFRASI LOKANTAMIZ devren kiralıktır. Tel: 0535 027 54 41

GÜLENER MEŞRUBAT PERSONEL ARIYOR

GÜLENER MEŞRUBAT İzmit Coca-Cola bayiinde çalışmak üzere, ŞOFÖR, MUAVİN VE FORKLİFT ŞOFÖRÜ aranmaktadır. *20-45 yaş aralığında, *İzmit ve çevresind...

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

GÜLTEPE DİNLENME TESİSLERİ’nde görevlendirilmek üzere, OCAKÇI VE GARSON aranmaktadır. Emeklide olabilir. Tel: 0549 479 00 53 - 0534 360 86 21

EMEKLİ ŞOFÖR VE BULAŞIKÇI ARANIYOR

Başiskele Vezirçifliğinde bulunan yemek firmamıza, *EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI, Bayan eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL