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Makale Yazısı-

Efsane takım göz göre göre düşüyor
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Yıllardır profesyonel lige takım çıkaramayan Kocaeli’nde, mevcut takımları da ligde tutamıyoruz…

30 yıldan fazla profesyonel ligde yer alan Gölcükspor, üç yıl önce BAL’a düştü.

Gebzespor, 4 yıldır BAL’dan çıkamıyor…

… … …

Kuruluşu yıllar öncesine dayanan 80 yıllık tarihi olan Darıca GB, 1989 yılından beri profesyonel ligde.

Üç kez 2.Lig’e çıktı, düştü.

3.Lig’in değişmez takımları arasındaydı.

Yıllar önce Kocaelispor’dan ayrılan futbolcuların oynadığı bir takımdı.

Güvenç Kurtar da, ilk teknik adamlık kariyerine Darıca GB’de başladı.

Güvenç Kurtar’ın çalıştırdığı dönemde Darıca GB’de Kocaelisporlu Kamil Öztezer, Engin Korukır, Bilbay Taşdemir, Uğur Soykan gibi isimlerde forma giydi.

Daha sonraki yıllarda kaleci Zekeriya Karalı, kaleci Ersin, Mehmet Demirel (Meço Mehmet), Günay, Macit Apay ve İbrahim Yılmaz gibi isimlerde Darıca GB’de oynadı.

… … …

Nereden baksanız buram buram tarih kokan, futbol kültürü olan Darıca GB, son yıllarda çok kötü yönetiliyor.

Son iki yılda 5’den fazla Başkan geldi.

Teknik direktörün sayısı 10’u geçmiştir.

Kulüp şirketleştikten sonra 4-5 ayda bir el değiştirdi.

Her gelen borç yapıp, gitti.

En son İzmitli Avukat Onur Güner ve Faruk Anaç ile dibe vurdular…

… … …

Bu sezon başında yapılan kadro yapılanması çok kötüydü.

 Buna rağmen İzmitli Teknik Adam Emre Denizli, genç oyuncularla takımı düşme hattının üzerinde tutmayı başarıyordu.

Ekonomik sıkıntılardan sonra  Emre Denizli ayrıldı.

Devre arasında da 12 futbolcu gitti…

… … …

Darıca Belediye Başkanı, kötü gidişi durdurmak, takıma sahip çıkmak adına Başkan Onur Güner ve Faruk Anaç’tan takımı aldı.

Dilovası’nda fabrikası bulunan Ahmet Yıldırım’a takımı verdi.

Bu kez de transfer bittiği için mevcut kadroyla ligde tutunma mücadelesi yapılıyor.

Bu kadroyla ne kadar başarılı olacaklar, soru işareti.

Düşme hattının 6 puan üzerindeyken, şimdi averajla kırmızı bölgenin dışındalar.

Darıca GB, bu hafta bay olduğu içinde alttaki üç takımdan birinin puan alması durumunda düşme hattına inecek.

Darıca GB, kalan son üç maçından ikisini evinde Kuşadası ve Akhisar ile oynayacak. Ayrıca Ağrıspor deplasmanına gidecek…

… … …

Sarı-Yeşilli ekip, son maçtır kaybediyor.

Koskoca bir tarih göz göre göre düşüyor.

Darıca GB 1934 yılında kurulan, ilimizin en eski ve köklü takımıdır.

Bu kulüp son dönemde o kadar kötü yönetildi ki, Arif Gülen, Serdar Acarhoroz gibi isimlerle geriye gitti.

Şuanda da 3.Lig’de düşmeye en yakın aday takım.

Son iki maçtır da takımın başına Nazım Gülay getirildi.

Geçen hafta Erbaaspor deplasmanında 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup oldu.

Direnç var ama güç yok, kapasite yeterli değil.

Bu sezon alt liglerde Kocaeli takımları için tam bir hüsran yılı yaşanıyor.

BAL’da Gebzespor 3.Lig şansını zora soktu, avantajını kaybetti.

Darıca GB de,  3.Lig’den düşmek üzere…

Tarihi çınar, tarihi kulüp amatöre düşerse gerçekten de çok yazık olacak…

Amatöre düşende bir daha çıkamıyor.

Gebzespor ve Gölcükspor gibi…

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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