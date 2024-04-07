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Makale Yazısı-

Haydi Kocaelispor’um, Süper Lig aşkına
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Göztepe galibiyetiyle lige döndük, umuda sarıldık. İyi oynadığımız söylenemez ama sonuna kadar maçı istedik, mücadeleyi bırakmadık. Bu sezonki en büyük özelliğimiz zorlu maçların üstesinden bir şekilde gelmemiz. Daha doğru bir ifadeyle biz zoru seviyoruz. Ki, bugünkü maç da onlardan biri. Beklediğimiz gibi üçüncülük yarışındaki rakiplerimizden Bodrum evinde 2 puan kaybetti. Bugün alacağımız bir galibiyetle doğrudan Play-Off finali oynama yolunda en kritik virajı aşmış oluruz, önümüzde Süper Lig için sadece 6 maç kalır.

DOĞRU 11 SAHAYA SÜRÜLMELİ

Kadroyla ilgili analizimizi yapalım. Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel geçen hafta sahaya sürdüğü 11’in yanlış olduğunu sanıyorum ki anlamıştır. Hep diyoruz bu takım üçlü savunmayla oynamaz diye. Ama Gürsel her seferinde istediğini alamamasına rağmen ısrarcı oluyor. Umuyoruz ki artık bu yanlışını tekrarlamayacaktır. Evet Atila olmadık hatalarla saç baş yolduruyor ama son maç gördük ki Duhan’ın savunması çok kötü. Göztepeliler elini kolunu sallayarak yanından geçti. Demek ki kötünün iyisi Atila’dır, onu oynatmak gerekir. Bu gerçek de çok net ortadadır.

SANTRAFOR RAMİL OLMALI

Savunmanın ortasında Emir’in partneri Yusuf Abdioğlu olur. Burak çok ağır kalıyor. Oğuz’un cezası bitine kadar savunmanın sağında Mehmet ile devam etmeye mecburuz. Orta sahada ilk yazılacak isim Vukovic olmalı. Yanında Yusuf Cihat ile Amaral oynamalı. En azından Georgi gelene kadar bu üçlü ile devam etmeliyiz. Kanatlarda Candeias ile Beridze ile oyunu başlamak akıllıca gibi duruyor. İleri uçta Ramil’i şu an tek geçmek lazım. Sanıyorum ki Mustafa Gürsel bu 11’i sahaya sürecektir, mevcut kadroda en verimli olanı bu gibi duruyor zira.

BİZE ŞANSLARI TUTMUYOR

Rakibe gelirsek. Çorum FK bizim gibi bu sezon 1.Lig’e çıktı. Sezon başı iddialılardı ama ilk yarı beklenenin altında kaldılar. İkinci yarıda dikkat çeken bir çıkışları var. Özellikle son 5 maç çok iyi sonuçlar aldılar. Yabancılarıyla yerlileriyle iyi kadro. Takımın başında Serkan Özbalta gibi bu ligi bilen bir isim var. Ancak baktığımızda iç sahada çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz. Kazandıkları ile kazanamadıkları maç sayısı aynı. Dikkat çekmemiz gereken bir diğer nokta, Çorum FK’nın özellikle evinde Kocaelispor’a şansı tutmadığı.

ÇOK FORMA BİR RAKİP

2017’deki maçta bir kez yenebilmişler bizi. Çorum FK deyince 2018-19 sezonunda 3.Lig Play-Off yarı final eşleşmesinde orada 1-0 kazanıp, içerde 3-0 kaybedip finali kaçırdığımız maçı da kötü bir hatıra olarak uzun yıllar geçse de unutmayacağız. Bugünkü maçta öncelikleri kazanmak olacak. Zira diğer sonuçlarda ikili averajda da geride kalıyorlar. Üçüncülük yarışında ciddi bir yara almış oluyorlar. Thomas, Ahmet Sağat, Ozan Sol gibi hücumda etkili olan isimlere sahipler. Bizi çok sıkı, dişli bir rakibin beklediği çok açık.

Yeni başkan Recep Durul göreve başladığı ilk gün bir diriliş hikayesi yazmaktan söz etmişti. Göztepe’yi yererek ilk adımı attık. Devamı için bugün Çorlu’dayız. İnşallah yine sevinen taraf olacağız. Kocaelispor’a kritik maçta yürekten başarılar.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
02

Yuvacıklı - Eğer Mustafa gürsel geçen hafta sahaya sürdüğü 11 gibi bir hata yapmaz ise biz bu maçı alırız ama hatasında ısrar ederse bu maçtan sonra çok farklı şeyler konuşmaya başlarız

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 00:18
01

Kocaelispor - Yeneriz inşallah kocaeli sporumuza başarılar dilerim aslanlarım benim körfezden esen fırtına birileri demiş körfez öldü söyleyin kral geri döndü şampiyon körfez ruhumuz yeter

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 00:11

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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