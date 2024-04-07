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Makale Yazısı-

Musfata Gürsel’i kaptanı kurtardı
Hayrettin Albayrak

Hayrettin Albayrak

Göztepe karşısında alınan galibiyetin verdiği moral ve özgüvenle çıktık dün Çorum deplasmanına. Kazanırsak üçüncülük için avantajı cebimize koyarız, en kötü kaybetmesek de kötü sonuç olmaz diye düşünüyorduk.

TEK DEĞİŞİKLİK YAPMIŞ

Maçtan bir saat önce kadrolar TFF resmi sitesinden ilan edildiğinde Göztepe maçındaki gibi yine şaşırdık. Zira Musut-Ramil değişikliği dışında aynı kadro sahadaydı. Yine üçlü savunma, yine Vukovic kenarda, yine Duhan sol bekte. Hepimiz Mustafa Gürsel’in yanlışını gördüğünü, yeni bir hata yapmayacağını düşünmüştük ama yanılmışız.

DOĞRU YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Meğerse Mustafa Hoca Göztepe maçında doğru 11’i sahaya sürdüğünü düşünmüş. Maçı da kazandığımız için planım tuttu sanmış. Oldu olacak Mesut da kalsaydı, aynı 11’i sahaya sürseydi! Geçen haftaki gibi 3-4-3 sistemiyle başladık maça. Geçen maçtan fark Cem santrafordan sağ açığa, Amaral sol açıktan orta sahaya çekilmiş, ileride Ramil’e görev verilmiş.

İLK 5 DAKİKADA 3 POZİSYON

Maça çok kötü başladık. Henüz 2.dakikada golü yiyebilirdik, son anda Gökhan çeldi. Bir dakika sonra golü yedik. Yusuf Abdioğlu’nun hatasında Geroldo topu ağlarımıza gönderdi. Hemen sonra Verheydt pozisyon kaçırdı. İlk 5 dakikada rakibe üç net fırsat verdik. Rakip kaleye ilk 10.dakikada gittik, Amaral’ın pasında Ramil çaprazdan kaleciyi geçip vurdu, çizgiden çıkardılar.

GÖKHAN SKORU TUTTU

İlk çeyrek saat geçilirken ev sahibi takım Verheydt ile bir pozisyon daha kaçırdı. Daha doğrusu Gökhan yaptığı üst üste iki hamleyle rakibe geçit vermedi. İlk çeyrek saati 4-0 yenik kapatmamız içten bile değildi. Gökhan skorun 1-0’da kalmasını sağladı. Rakip elini kolunu sallayarak gelmeye devam etti. 18’de Lalepa’nın vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.

Musfata Gürsel’i kaptanı kurtardı

ARAYA 1-1 GİREBİLİRDİK

Kocaelispor ilk gol fırsatını 22’inci dakikada buldu. Cem’in gönderdiği topta yay üzerinde Yusuf Cihat iyi vursa beraberlik golünün gelmesi kaçınılmazdı. İlk yarım saat geçilirken rakibin orta sahadaki etkili ismi Ozan Sol sakatlanıp çıktı. Devrenin uzatmalarında soyunma odasına eşitlikle gitme şansı bulduk. Duhan soldan ortaladı, Yusuf Cihat’ın vuruşunda kaleci iki hamlede topa sahip oldu.

OYUNUN KONTROLÜ BİZDE

İlk yarının 1-0 bitmesi bizim için büyük şanstı. Bunun için öncelikle Gökhan’a dua etmeliydik. Ancak devre arasında mutlaka en az iki hamle yapmamız gerektiği gerçeği ortadaydı. Ancak Gürsel devre başlarken her hangi bir hamle yapmadı. İkinci yarıda ev sahibi takım oyunu ikinci bölgede kabul etti, temposunu düşürdü. Oyunun kontrolü bize geçti.

AH BARIŞ ALICI, AHH!

İlk 1 saat geçilirken Barış ile Bedirze oyuna girdi. Barış oyuna girer girmez fırsat buldu. Amaral’ın harika ara pasında golle burun buruna geldi ama son vuruşu yapamadı. Gol geliyorum diyordu. Nitekim 72’de beraberliği bulduk. Barış-Beridze ortaklığında, Barış’ın üst direkten döner topunu iyi takip eden Beridze meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

GÖKHAN YİNE SAHNEDE

Hemen sonra da Mehmet Yılmaz yerini Vukovic’e bıraktı, Candeias sağ beke geçti. Son 10 dakikaya girilirken ev sahibi takım riski göze alıp Ahmet Sağat ile Gökhan Karadeniz gibi etkili forvetleri sahaya sürdü. Açıkçası bu hamleler bizi korkuttu. 84.dakikada maçın kader anlarından biriydi. Eren’in yakın mesafeden kafa vuruşunda Gökhan son anda gole izin vermedi.

BERİDZE BU KEZ YAPAMADI

Uzatmanın ilk dakikasında Çorum FK bir kez daha gole yaklaştı. Uzun topla sağdan hareketlenen Suat yerden kesti, uzak köşede Eren dokunamadı, ev sahibi mutlak golü kaçırdı. Bitime 2 dakika kala Bedirze soldan tek başına ilerledi, aslında golü yapacak durumdaydı, Barış da boştaydı. Mutlak bir gol kaçtı. Az sonra da bitiş düdüğü geldi.

ÇOK DEĞERLİ BİR PUAN

İlk yarı Çorum, ikinci yarı biz iyi oynadık. İki taraf da kazanabilirdi. Maçın hakkı beraberlik gibi gözükse de bir puanı Gökhan’ın kritik kurtarışlarıyla aldığımızı da görmeliyiz. Bizim için değerli bir puan. Çorum’dan ikili averajı aldık. Üçüncülüğü 1 puanla Sakaryaspor’a kaptırdık ama çok önemli değil, Komşu nasılsa son hafta bize gelecek.

RİSKLİ BİR TERCİH BU

Mustafa Gürsel’i geçen hafta rakibin basit hatalarından kazandığımız penaltı golleri kurtarmıştı. Bu kez kurtarıcısı Gökhan Değirmenci oldu. Yatsın kalsın kaptana dua etsin. Yoksa Çorum’dan farklı bir yenilgiyle dönebilirdik. Gürsel’e şunu da söyleyelim: İki maçta 4 puan alındı diye sakın doğru 11’le başladığını düşünmesin. Riskli bir tercih yaptığının farkına varsın.

HER ZAMAN BÖYLE OLMAZ

Oyunu, skoru tutayım, hamlelerle işi bitiririm planının iki maçta nasıl tuttuğu ortada. Her zaman böyle olmaz. Ben uyarımı yapmış olayım. Zorlu deplasmanda alınan altın değerindeki puan için tüm emeği olanları kutluyorum. Şu da bir gerçek Recep Durul’un başkanlığı bize çok iyi geldi. Turgay Biçer’in katkısını da unutmamak gerekir.

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Yazar Hayrettin Albayrak - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Volkan 41 - Bu adam hoca falan değil ya istifa etmeli yada derhal gönderilmelidir süper lige çıkmak gibi bir şansımız varsa o kesinlikle bu adam la mümkün değil

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 16:40
02

Körfez 89 - Vukovic,Baris,Beridze yedek olamaz Mustafa Gürsel hoca kumar oynuyor

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 16:18
01

Ali - Yanlis oynatiyor emir ne alaka orta saha oynuyor,taslar yerinden oynadi duhan istari nedir,orta sahayi cokertiyor besli defans mi olur

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Nisan 16:12
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Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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