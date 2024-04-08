Mustafa Gürsel’i kaptanı kurtardı

Göztepe karşısında alınan galibiyetin verdiği moral ve özgüvenle çıktık dün Çorum deplasmanına. Kazanırsak üçüncülük için avantajı cebimize koyarız, en kötü kaybetmesek de kötü sonuç olmaz diye düşünüyorduk.
TEK DEĞİŞİKLİK YAPMIŞ
Maçtan bir saat önce kadrolar TFF resmi sitesinden ilan edildiğinde Göztepe maçındaki gibi yine şaşırdık. Zira Musut-Ramil değişikliği dışında aynı kadro sahadaydı. Yine üçlü savunma, yine Vukovic kenarda, yine Duhan sol bekte. Hepimiz Mustafa Gürsel’in yanlışını gördüğünü, yeni bir hata yapmayacağını düşünmüştük ama yanılmışız.
DOĞRU YAPTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ
Meğerse Mustafa Hoca Göztepe maçında doğru 11’i sahaya sürdüğünü düşünmüş. Maçı da kazandığımız için planım tuttu sanmış. Oldu olacak Mesut da kalsaydı, aynı 11’i sahaya sürseydi! Geçen haftaki gibi 3-4-3 sistemiyle başladık maça. Geçen maçtan fark Cem santrafordan sağ açığa, Amaral sol açıktan orta sahaya çekilmiş, ileride Ramil’e görev verilmiş.
İLK 5 DAKİKADA 3 POZİSYON
Maça çok kötü başladık. Henüz 2.dakikada golü yiyebilirdik, son anda Gökhan çeldi. Bir dakika sonra golü yedik. Yusuf Abdioğlu’nun hatasında Geroldo topu ağlarımıza gönderdi. Hemen sonra Verheydt pozisyon kaçırdı. İlk 5 dakikada rakibe üç net fırsat verdik. Rakip kaleye ilk 10.dakikada gittik, Amaral’ın pasında Ramil çaprazdan kaleciyi geçip vurdu, çizgiden çıkardılar.
GÖKHAN SKORU TUTTU
İlk çeyrek saat geçilirken ev sahibi takım Verheydt ile bir pozisyon daha kaçırdı. Daha doğrusu Gökhan yaptığı üst üste iki hamleyle rakibe geçit vermedi. İlk çeyrek saati 4-0 yenik kapatmamız içten bile değildi. Gökhan skorun 1-0’da kalmasını sağladı. Rakip elini kolunu sallayarak gelmeye devam etti. 18’de Lalepa’nın vuruşunda top az farkla yandan auta gitti.
ARAYA 1-1 GİREBİLİRDİK
Kocaelispor ilk gol fırsatını 22’inci dakikada buldu. Cem’in gönderdiği topta yay üzerinde Yusuf Cihat iyi vursa beraberlik golünün gelmesi kaçınılmazdı. İlk yarım saat geçilirken rakibin orta sahadaki etkili ismi Ozan Sol sakatlanıp çıktı. Devrenin uzatmalarında soyunma odasına eşitlikle gitme şansı bulduk. Duhan soldan ortaladı, Yusuf Cihat’ın vuruşunda kaleci iki hamlede topa sahip oldu.
OYUNUN KONTROLÜ BİZDE
İlk yarının 1-0 bitmesi bizim için büyük şanstı. Bunun için öncelikle Gökhan’a dua etmeliydik. Ancak devre arasında mutlaka en az iki hamle yapmamız gerektiği gerçeği ortadaydı. Ancak Gürsel devre başlarken her hangi bir hamle yapmadı. İkinci yarıda ev sahibi takım oyunu ikinci bölgede kabul etti, temposunu düşürdü. Oyunun kontrolü bize geçti.
AH BARIŞ ALICI, AHH!
İlk 1 saat geçilirken Barış ile Bedirze oyuna girdi. Barış oyuna girer girmez fırsat buldu. Amaral’ın harika ara pasında golle burun buruna geldi ama son vuruşu yapamadı. Gol geliyorum diyordu. Nitekim 72’de beraberliği bulduk. Barış-Beridze ortaklığında, Barış’ın üst direkten döner topunu iyi takip eden Beridze meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
GÖKHAN YİNE SAHNEDE
Hemen sonra da Mehmet Yılmaz yerini Vukovic’e bıraktı, Candeias sağ beke geçti. Son 10 dakikaya girilirken ev sahibi takım riski göze alıp Ahmet Sağat ile Gökhan Karadeniz gibi etkili forvetleri sahaya sürdü. Açıkçası bu hamleler bizi korkuttu. 84.dakikada maçın kader anlarından biriydi. Eren’in yakın mesafeden kafa vuruşunda Gökhan son anda gole izin vermedi.
BERİDZE BU KEZ YAPAMADI
Uzatmanın ilk dakikasında Çorum FK bir kez daha gole yaklaştı. Uzun topla sağdan hareketlenen Suat yerden kesti, uzak köşede Eren dokunamadı, ev sahibi mutlak golü kaçırdı. Bitime 2 dakika kala Bedirze soldan tek başına ilerledi, aslında golü yapacak durumdaydı, Barış da boştaydı. Mutlak bir gol kaçtı. Az sonra da bitiş düdüğü geldi.
ÇOK DEĞERLİ BİR PUAN
İlk yarı Çorum, ikinci yarı biz iyi oynadık. İki taraf da kazanabilirdi. Maçın hakkı beraberlik gibi gözükse de bir puanı Gökhan’ın kritik kurtarışlarıyla aldığımızı da görmeliyiz. Bizim için değerli bir puan. Çorum’dan ikili averajı aldık. Üçüncülüğü 1 puanla Sakaryaspor’a kaptırdık ama çok önemli değil, Komşu nasılsa son hafta bize gelecek.
RİSKLİ BİR TERCİH BU
Mustafa Gürsel’i geçen hafta rakibin basit hatalarından kazandığımız penaltı golleri kurtarmıştı. Bu kez kurtarıcısı Gökhan Değirmenci oldu. Yatsın kalsın kaptana dua etsin. Yoksa Çorum’dan farklı bir yenilgiyle dönebilirdik. Gürsel’e şunu da söyleyelim: İki maçta 4 puan alındı diye sakın doğru 11’le başladığını düşünmesin. Riskli bir tercih yaptığının farkına varsın.
HER ZAMAN BÖYLE OLMAZ
Oyunu, skoru tutayım, hamlelerle işi bitiririm planının iki maçta nasıl tuttuğu ortada. Her zaman böyle olmaz. Ben uyarımı yapmış olayım. Zorlu deplasmanda alınan altın değerindeki puan için tüm emeği olanları kutluyorum. Şu da bir gerçek Recep Durul’un başkanlığı bize çok iyi geldi. Turgay Biçer’in katkısını da unutmamak gerekir.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(25 )
Sadiefe - Yanlış 11 evet kesinlikle mutabıkız, Emir’i 6 numara oynatmak futbola ihanettir, net. Ben bir kazanımdan bahsetmek istiyorum, Duhan. Özellikle izledim takip ettim, İsabetli pas oranı çok yüksek, atilla gibi ileriye karambole top atmıyor asla, garantici ve iyi de top saklıyor. Gün geçtikçe içme kazanması Play offlarda fayda sağlayacaktır.
Mehmet Özer - HOCA DİYECEM, SANKİ GEÇEN HAFTAYI YAŞAMAMIŞ, NASIL BİR KAFA VAR ÖYLE Kİ GÜRSEL GELDİĞİNDEN BERİ TAKIM SANKİ SEZONA HAZIRLANIYOR, HAZIRLIK MAÇLARI OYNUYOR GİBİ, EMİRİ YERİNDE OYNATMAMAK VUKOVİÇ YOK YUSUF HATALARA DEVAM FARK YİYECEĞİMİZ MAÇI 1 1 BİTİRDİK ŞÜKÜRLER OLSUN.
Tuhaf - Yorumlar cidden tuhaf. Kocaelispor'un şu kadrosu bu ligde ilk 5'te olabilecek kadar iyi değil. Santrafor zaten yok, ayrıca bu kadro ile ancak bu kadar açık oynarsanız şansınız olabilir. Bu takım 10 dk kapansın 2 gol yer. Kaç fuleli oyuncusu var? Beelki 1. Dolayısıyla bu takımı önde tutmak zorundasınız, risk kaçınılmaz. Şu kadroya Mourinho'yu getirin, o da açık oynar. Çünkü mecbur.
Korfezli Savasci - Kardeşlik morinhoyu abartmiyalim 1993 te sporting lizbonda yrd hoca iken uefa kupası için İzmit'e geldiler bizim Saffet sancakli egoistlik yapmasaydi kendide söyledi maç 5 0 olurdu ama o sene bizim hoca 3 5 2 nin seninde dediğin hücum oyununun kralini oynatan güvenç kurtardı.
Yorum41 - Hocayı bi salın artık
Taraftar 41 - Hoca sezon başı bizde olsa Tanque yide yedek bırakırdı herhalde.inanılır gibi değil.Yıldızlarını başta oynatsa belki de Çorum u yenecektik.
İsmet şensoy - Bu hoca ile il olmaz hemen bugün gidecek hocasiz bile bu ssatten sonra farketmez alt yapı hocası aydın gelsin Recep başkan bir sefer dene heykelini diker bu traftar 54 kuşağı olarak senden rice ediyorum
Hepatlon - Dedim yine 83 ten sonra 2 penaltı olur kazanırız...geçen hafta tamam kazandık... şansa ...mucizevi şekilde...yoksa göztepe oyun ve oyuncu olarak bizden 2 gömlek üstün kabul edelim. Çorum maçımı...valla penaltı bekledim.
Sabri - Sen kocaelispora 5 gömlek ufak gelirsin hoca fırat gül bile 7 de 7 yaptı mümkünse antslyaya tatile git
Körfez - Sen iki tane adamı sahada değilde kulübede tutuyorsun Barış ,alıcı ve beritze bu iki hızlı adam neden kulübede oturtulur anlamış değilim sen bizi yakıcan hoca yakıcan bizi
Babür Bey - sol bekte duhan, sağ bekte candeias, ön liberoda emir, santraforda cem tercihleri ile takımın kimyası ile oynuyor hoca. mustafa gürsel 6 maçta 3 beraberlik, 2 mağlubiyet ve 1 galibiyet aldı. galibiyet te 50 yılda bir olacak şekilde 3 penaltı ile geldi. hoca genel anlamda çok başarısız. takım 3lü oynayamadığı halde sürekli bu şekilde başlayıp takımı maça yenik başlatıyor. burnunun dikine giden, hatalarını görmeyen bir hoca. verilen paraya yazık. göz göre göre koca sezon ve bütçenin üzerinde harcanan paralar çöp ediliyor. milli arada yollar ayrılmalıydı. artık çok geç. neden yönetimsel olarak sportif konularda bu kadar göz göre göre yanlış tercihler yapılıyor anlam veremiyorum. yönetimde futboldan anlayan birilerinin olmaması bunda en büyük etken. neden hala bir sportif direktör yok? neden hala yanlış tercihler sebebiyle 12 yıl transfer yasağı çekmiş bir kulüp bu hataları yapıyor? yazık..
Körfez4141 - Şu takımda Atilla yı arar olmak kaderin bir cilvesi olsa gerek. Bu adamla süper lig tamamen hayal. Taner Gülleri ile anlaşsınlar. Derince bin havası değişti o geldikten sonra. Yanında da Hamza mutlu. Yeni senenin hazırlıkları hemen başlamalı. Transferleride Erkenden bitirip takım hazırlık maçları ile eksikler giderilmeli. Bir de bizim takım ne zaman sıkıştığında kaleciye dönüşleri bırakacak acaba. Bu sefer golde yedik geri pas hastalığından dolayı. Belki de ülkemizde ki prof ligler de kaleciye en fazla geri pas yapan takım bizimkidir. Yere düştüklerinde yerden kalkmamaları, ya da kalkıp mücadeleye devam etmemelerinin yanında birde bu kaleciye geri pas olayından dolayı insanı futboldan soğutuyorlar.
Gurbet - Yarın Erzurum eger Göztepeyi deplasmanda yenerse playoffa katılması cok büyük ihtimal ve ben de bşz 5 macıda kazanırsak averajla 64 puanla lig ikincisi olacagımıza inanıyorum.
Adalı 54 - Son haftalaya bırakmayın bak patlatırız.......
Emre Ks - 1-gökhan
2- oğuz
3-emir
4-yusuf
5-atila
6-vukovic
7-cihat
8-amaral
9- ramil
10-candeias
11- beridze
Hocam 11 bu lütfen artık denemeyi bırak, deneme yapmaya vakit kalmadı.
Yusuf - Yusuf söz versin geri pas yapmayacagına o zaman tamam..2 maçta yaktı bizi geri pas yüzünden. Nereye vurursa vursun geri pas vermesin
Körfez4141 - Ertuğrul Sağlam ın onbiri. Bu onbirin en ideali olduğunu oda biliyordur kesin ama o zamanda hiç değişiklik yapmadı niye geldi denecek bunu da iyi biliyor. Şuan bizim takımda hocalık denemeleri yapıp kendine birşeyler katmaya çalışıyor
Hasan KOÇ - Kim ne söylerse söylesin adam bildiğini okuyor.Geçen hafta takım 80 dakika döküldü.Sen tut bu hafta aynı onbirle sahayaçık olacak iş değil oyun okuma sıfır.Takıma hoca katkısı yok denecek kadar az.Bakalım nereye kadar gideceğiz böyle........
Korfezli Savasci - Goztepe maçının son 10 dk sindaki kadroyla maça neden baslamaz akıllara zarar .neden 3 lu savunmayla çıkar hadi 3 lu savunmayla çıktın 352 oynatsaydin .Ertuğrul sağlam gibi sende kafayi yedittiriyorsun
Adalı 54 - Sadece play-off kalır başka bir şey olmaz körvezli kavakçı
Selçuk - Birisi hocaya, ligin bitmesine kısa bir süre kaldığını, hedeflerimizin devam ettiğini ve maceraya gerek olmadığını söylesin...
Rıdvan Kıran - Yanlışlara devam, kaliteli ayaklar oynamalı, hocanın bu ısrarı bizi süper lige çıkarmamak için herhalde
Körfez4141 - Hoca mı. Mustafa Gürsel mi. :)))
Volkan 41 - Bu adam hoca falan değil ya istifa etmeli yada derhal gönderilmelidir süper lige çıkmak gibi bir şansımız varsa o kesinlikle bu adam la mümkün değil
Körfez 89 - Vukovic,Baris,Beridze yedek olamaz Mustafa Gürsel hoca kumar oynuyor
Ali - Yanlis oynatiyor emir ne alaka orta saha oynuyor,taslar yerinden oynadi duhan istari nedir,orta sahayi cokertiyor besli defans mi olur
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.