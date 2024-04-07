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Makale Yazısı-

Gökhan Değirmenci ve Yusuf Cihat Çelik …
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Çarşamba günü Göztepe maçındaki o muhteşem geri dönüşten sonra Pazar günü Çorumspor ile çok kritik bir karşılaşmaya daha çıktık.

Çorumspor’u da deplasmanda yenmemiz halinde ilk üçüncülük yarışında çok önemli avantaj sağlayacaktık.

Dost ve kardeş takım Çorumspor karşısında ilk 20 dakika çok pozisyon verdik, 3.dakikada da Yusuf Abdioğlu’nun hatasından golü yedik.

İkinci yarıda toparlanıp, oyunda dengeyi kurup, Beridze’nin golüyle de 1-1’lik eşitliği sağladık.

Üçüncülük yarışındaki rakibimiz olan Çorumspor ile aynı puandayız anacak ikili averajda üstünlüğümüz olduğu için avantajlıyız.

Bunun içinde Çorumspor maçındaki 1 puanı kar olarak görmeliyiz…

… … …

Göztepe maçına göre tek değişiklik vardı.

Orta sahada Mesut Can Tunalı yoktu, Ramil oynadı.

Mustafa Gürsel, üçlü defanstan yeniden dörtlüye dönmüştü.

Kalede Gökhan Değirmenci, defansta Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Burak Öksüz ve Duhan Aksu, orta sahada Emir Ortakaya ile Yusuf Cihat, hemen önünde Amaral, sağ kanatta Candeias, solda Ramil, forvette Cem Ekinci vardı.

Ramil ile Cem Ekinci çok sık değişti. Bir ara ikili forvet gibi, birbirlerine yakın oynadılar.

 

… … …

Çorumspor, ligde son haftaların en formda takımıydı.

Kolay bir maç olmayacağını biliyorduk.

İlk 20 dakikalık bölümde de 3-0 geriye düşebilirdik de.

Orta sahayı çok kolay geçen Çorumspor neredeyse her atağında gol pozisyonuna girdi.

Üç stoperi görünce yine üçlü defansla mı diye başladık diye düşündük. Ama Emir Ortakaya, Göztepe maçının ikinci yarısındaki gibi 6 numara pozisyonunda oynadı.

Vukoviç varken, Emir Ortakaya’yı burada oynatmak çok doğru bir hamle miydi?

Buda tartışılır…

Maçın ilerleyen bölümlerinde Emir, çekingenliğini attı, daha rahat oynamaya başladı…

… … …

1-0 geriye düştükten sonra ilk 30 dakikadan sonra bizde oyunun içinde olmaya başladık.

 Pozisyonlara girdik.

Kaleyi bulan şutlarımız vardı.

Golü yedikten hemen sonra Ramil’in şutunu Toure çizgiden çıkardı.

Sonrasında Burak Öksüz’ün kafa şutu, Yusuf Cihat’ın vuruşu kaleci Hasan’ın üzerine gitti.

Göztepe maçında olduğu gibi Çorumspor karşılaşmasında da orta sahada kontrolü rakibe kaptırıyoruz.

Temaslı oyunu yapamıyoruz.

Pazar günkü maçta oyun gereği bile rakibe faul yapamadık.

Bir sarı kartla maçı tamamladık.

Böyle maçlarda takım olarak daha agresif olmalıyız…

… … …

Maçın ilk yarısını 1-0 geride tamamladıktan sonra ikinci yarıya da tedirgin çıktık.

Ancak ikinci yarıda ilk 25-30 dakikalık bölümde kontrol tamamen bize geçti.

Göztepe maçının ikinci yarısında çok iyi oynayan Yusuf Cihat, Pazar günkü maçta da çok iyiydi.

Burak Öksüz sakatlanıp, Emir yeniden stopere geçince Yusuf Cihat’a savunmada daha büyük iş düştü.

Beridze ve Barış Alıcı’nın da aynı anda oyuna girmesiyle topu rakip sahada daha çok tutmaya başladık.

Gol geliyorum diyordu.

Beridze’nin başlattığı, Barış Alıcı’nın şutunda topu üst direkten döndü. Atağı başlatan Beridze, golü atarak bitirdi.

72.dakikada gelen bu golden sonra oyunun kontrolü tamamen bize geçti.

Böyle devam ettiririz diye düşünüyorduk.

80.dakikadan sonra Çorumspor yeniden baskılı oynamaya başladı. Gökhan Değirmenci’nin kurtardığı bir şut var.

Uzatma dakikalarında Çorum da, biz de atabilirdik.

Orta sahalar çok kolay geçildi.

Son bölümlerde iki takımda da hücum oyuncuları fazla olunca açık bir futbol ortaya çıktı.

… … …

Pazar günü Çorum’da kaybedebilirdik de.

İkinci yarıdaki oyunun içinde kalmamız, bize 1 puan kazandırdı.

Maçın bazı bölümlerinde bu sezon ilk kez bu kadar pas yaptık, organize olduk.

İkinci yarıdaki futbolumuz göze de hoş geldi.

İlk 25 dakikayı saymazsak, genel olarak iyiydik…

Gökhan Değirmenci ve Yusuf Cihat’a ayrı bir parantez açmamız gerekiyor…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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