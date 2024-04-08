Kocaeli Büyükşehir’e çok yakışacak...

31 Mart yerel seçimleri geride kaldı...

Belediye başkanı koltuğuna oturanlar, yeni dönem için kadrolarını oluşturmaya başladı...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturdu.

Derince, Karamürsel ve Dilovası ilçe Belediye Başkanları değişti. Yeni isimler seçildi. Diğer 9 ilçe belediye başkanı yerlerini korudu...

Yerlerini koruyan belediye başkanları, önceki dönem kadrolarının yerlerini koruyarak hatta takviyeler yaparak yeni dönemde yollarına devam edecek.



Derince ve Karamürsel belediyelerini CHP’li adaylar kazandı.

Dilovası Belediyesi AK Parti’deydi. Yeniden AK Parti kazandı fakat bu kez aday değişti.

CHP’li seçilen başkanlar. Belediye bünyesinde bulunan tüm birimlerde kadroları değiştirebilir. Kendi kadrolarını kuracaklar elbette...

AK Parti’den CHP’ye geçen belediyelerden biri de Karamürsel Belediyesi idi...



CHP, 1977 yılından bugüne kadar Karamürsel’de belediye başkanlığı kazanamıyordu. Seçimi muhafazakâr belediye başkanları kazanıyordu...

2004’te DYP, 2009, 2014 ve 2019 dönemlerinde ise AK Parti’de olmak üzere tam 4 dönem Karamürsel Belediye Başkanı seçilen İsmail Yıldırım, ilçe tarihine geçti...

Yıldırım gibi 4 dönem belediye başkanlığı yapan başka bir siyasetçi yok. Daha önce merhum Özcan Özalgın üç dönem belediye başkanlığı yapmıştı...

31 Mart yerel seçim öncesinde aday adaylık sürecinde AK Parti Teşkilatı Yıldırım’a, “artık yeter” diyerek nöbeti başka bir isme devretmesini istedi.

Tabi istenen bu değişim teklifinde Yıldırım’a yönelik kırıcı hiçbir yaklaşım sergilenmedi. Son derece nazik ve kibar bir şekilde görevi başka bir ismi bırakılması konusunda karşılıklı kararlar alındı...

Yıldırım, siyasetin en üretken döneminde henüz 51 yaşında olmasına rağmen büyük bir siyasi olgunluk ortaya koydu.

“Evet, sizi dinleyeceğim ve aday olmayacağım. Ancak benim istediğim isim aday gösterilsin...” dedi.



Yıldırım’ın şu şartı kabul gördü. Belediye Başkan Yardımcısı olan Mesut Çetinkaya, aday gösterildi...



Uzun yıllardır İsmail Yıldırım’ı tanıyorum. Herkesin siyasette koltuk kapmak için kıyasıya yarıştığı bu süreçte Yıldırım, siyasette devam edecek yaşta olmasına rağmen özveride bulunmuştu.

Yıldırım’ın ortaya koyduğu bu insani güzellik karşısında etkilenmiştim.



27 Mart Çarşamba günü bu sütunda, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a çağrıda bulunarak, İsmail Yıldırım gibi AK Parti’nin önemli bir siyasi figürü, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nde bir üst göreve getirip değerlendirmesini önermiştim...



27 Mart’taki yazımda Yıldırım için şu ifadeleri kullanmıştım:



“Hem dili hem fiili aynı insanlar az bulunur. Güvenmek için zaman gerekmez. İyi niyetli, samimi, dürüst, yalansız, çıkarsız, sahici... Var mı çevrenizde böyle insanlar? Varsa kıymetini bilin... Henüz 51 yaşında. Aktif siyasetin en verimli ve üretken döneminde parti yöneticilerini zorda bırakıp yeniden aday olmak için diretebilirdi...

Partisini zora sokup karşı partiye geçip orada da aday olabilirdi...

İsmail Yıldırım, karakterli duruşuna yakışanı yaptı. Koltuğunu en üretken dönemde başka bir isme bıraktı...

Yıldırım’ın uyumlu, samimi ve hoşgörülü tavrı, başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın olmak üzere AK Parti teşkilatlarını mest etti...

Bu tavrıyla çok sayıda siyasetçiye örnek oldu, ders verdi...

Başkan Büyükakın, geçen hafta gazetemize yaptığı nezaket ziyaretinde, İsmail Yıldırım’a Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev verip vermeyeceğini sordum...

Net yanıt verdi;

“İsmail Yıldırım, Karamürsel’de dört dönem, 20 yıl belediye başkanlığı yaptı. Başarılı bir süreç geçirdi. Örnek bir siyaset ortaya koydu. Yeni dönemde kendisine iyi bir görev vereceğiz...” diye yazmıştım...



YILDIRIM VE SOYDABAŞ'A GÖREV VERDİ...





İkinci kez Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, geçen hafta içerisinde mazbatasını aldı ve ikinci dönem görevine resmen başladı.

Başkan Büyükakın, mazbatasını il seçim kurulunda aldıktan sonra görev yaptığı Büyükşehir Belediye binasına geldi. Kendisini bina önünde binlerce belediye çalışanı ve partili karşıladı.



Başkan Büyükakın, yeni dönemin ilk atamalarını burada tanıttı. Büyükakın, İsmail Yıldırım’ı siyasi danışman olarak atadığını, başkanvekili olarak görev yapan Mustafa Soydabaş’ı ise kentsel dönüşümden sorumlu danışman olarak görevlendirdiğini açıkladı.



Yıldırım ve Soydabaş için şu ifadeleri kullandı: “İkisi de itibarlı arkadaşlarımız. Büyükşehir Belediyesi’ne katkı sunacaklarına inanıyorum...”



İsmail Yıldırım için öngördüklerimin gerçekleşmesi beni fazlasıyla memnun etti.

Önümüzdeki süreçte ilimizde ve ülke genelinde siyaseten önemli gelişmeler yaşanacak.



Başkan Büyükakın bu avantajı kullanmak için Yıldırım’ı siyasi danışmanlığına getirmesi çok isabetli bir karar.

Yıldırım’ın toplumla diyaloglarının iyi olması, herkes tarafından sevilmesi ve güven duyulması, siyaset üstü bir duruşu olması Başkan Büyükakın’ın tüm kesimlerle diyaloglarını geliştirmesini kolaylaştıracağını düşünüyorum...



İsmail Yıldırım’ın belediye binasında bir makam odası olacak. Siyasi diyalogları ve çalışmaları buradan yönetecek...

Kutluyorum...