Bıyıklı’nın iftarında enteresan buluşma

Oktay Kıroğlu çok eski arkadaşım.

Çok şey paylaştık. Demokrat Kocaeli’nin bir döneminde -başka dostlarla da beraber- birlikte imzamız var. Ortaklığımız bitti ama dostluğumuz bitmedi. Hayat neyi getirirse getirsin, kopmadık.

Oktay, Salı akşamları TV 41’de yaptığımız 7 Artı programının “tatlı sponsoru”… Her salı yaptığımız sohbetlerde o da var.

Geçtiğimiz Perşembe günü İbrahim Bıyıklı ve Oktay Kıroğlu Yeşilova’daki Altınoluk Pastanesi’nde basına bir iftar yaptılar. Eski dostu kırmak mümkün mü? Gittik. Bizi çok güzel ağırladılar. Her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Oktay Alkan’ın da pideleri harikaydı.

İFTARA ERKEN GİDİNCE…

Sadun Çetin ve Cemalettin Öztürk ile biraz erken gittik.

İbrahim Bıyıklı ve Oktay Kıroğlu ile birlikte Hizmet İş Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy da orada… Elbette seçimden yeni çıkılmış. Üç sağ tandanslı ama farklı refleksler veren isimle biz gazeteciler bir araya gelince bol bol seçim konuşuldu. Erkan Ünal, Ahmet Sezgin, Cemal Kaplan, Hakan Süer, Semrel Aşçı, Hüseyin Öziri, Eyüp Gençer, Mehmet Açık ve Tahsin Keskin iftara katıldı. Mevlüt Soysal, Uğur Enç, İlker Akşit, Ergün Demir ise iftar sonrası bize katıldılar. Ama İsmet Çiğit veTuğrul Kırankaya bizim gibi iftara erken gelenlerdendi.

Durumu biliyorsunuz, yıldızlarımız barışmıyor. Tabi o karşılaşma enteresan oldu.

KUZU PİRZOLADAN ISPANAKLI BONFİLEYE

Çiğit’in sivri dili malum. Fırsatı buldu “ıspanaklı bonfile” muhabbetine girdi, ben de kibarca kendisinin “kuzu pirzola” ekibinin uzun yıllar parçası olduğunu hatırlattım. Yeri gelmişken söyleyeyim, bugüne kadar kimseden bir kuruşluk menfaat beklemedim, istemedim. Yaşamım son derece mütevazı. Gece dolaşmayı, yemeklere falan gitmeyi de sevmem, ailemle oturup televizyon izlemek benim için çok daha anlamlı. Ama herkes beni de kendisi gibi sanıyor. Hatta, geçen vatandaşın biri gazeteyi arayıp ‘Adem Turgut, son 10 yılda edindiği mal varlığını açıklasın” demiş. Uzun uzun ve acı acı güldüm. Merak etmesinler zaten 5 yılda bir mecburen açıklıyoruz. Ama hazırlamak beni çok yormuyor. Her 5 yılda bir aynı şeyleri yazıyorum neredeyse… Geçmişte ya da bugün gazetecilikten para kazananları herkes biliyor. Beni de öyle sanıyorlar.

TAHİR BÜYÜKAKIN BAŞARILI OLDU

İftardaki sohbete dönersek düzeyli atışmaydı. Bir ara Çiğit, Tahir Büyükakın’a yüklendi. Seçimin AK Parti adına kayıp gibi niteledi. Şu kadarını söyleyeyim, AK Parti Kocaeli’de Türkiye ortalamasının yüzde 4-5 üzerinde alıyordu. Bu seçimde yüzde 10 fazla aldı. Genel seçimde Türkiye ortalamasının 2.5 kat üzerinde oy alan Yeniden Refah neredeyse Türkiye ortalamasında kaldı. Bu tamamen Tahir Büyükakın ve onunla uyumlu çalışan Şahin Talus önderliğindeki AK Parti kadrolarının başarısıdır. Bir seçim düşünün bir adayın kazanacağını, tüm rakipleri ve şehir peşinen kabul etmiş. Bu onun görev süresi boyunca da başını öne eğeceği bir şey yapmadığının, başarılı olduğunun göstergesi değil mi? Hele de böyle bir seçim atmosferinde…

SOSYAL DEMOKRASİ TARTIŞMASI

Ancak bu yazıyı yazmamın asıl sebebi bunlar değil. Çiğit, bir de “sosyal demokrasi” meselesine girdi. Tuhaf ama gerçek kendilerinden başkasını demokrat görmüyorlar…

“İsteyenle sabaha kadar tartışalım. Konu buysa hepinizi cebimden çıkarırım” dedim.

Sosyal demokrasi benim alanım. Sadece güncel politikadan CHP’den DSP’den ya da TİP’ten yani kurumsal siyasetten bahsetmiyorum, sosyal demokrasinin dinamiklerinden felsefesinden bahsediyorum…

Eğer biri bu konuda benimle atışacaksa gardını da almak zorunda 2. Enternasyonelde yaşanan revizyonist ayrışmadan girer Bad Godesberg’teki işçi sınıfından kitle partisine dönüşmenin koşullarından çıkarım. Yetmezse Türk solundaki Kemalist- ulusalcı, devletçi gelenekçiler ile reformist- evrenselciler çatışmasına kadar meseleyi uzatırım.

İnanın Sovyetlerin yıkılması, Türk solunun kendini sağa açma çabaları, siyasi yelpazedeki merkez boşluğu nedeniyle yaşanan sağa kayma, CHP adaylarındaki profil değişikliği gibi aklınıza ne gelirse masaya dökmeye hazırdım. Neyse ki restimi gören olmadı, bu sayede ben de uzun bir söylev vermekten kurtuldum.

CHP ÇOK MU BAŞARILI

Ama o iftarda bir şey daha gördüm, CHP’nin ilimizde belediye sayısını artırması, Türkiye genelinde de birinci parti çıkması AK Parti karşıtlarını mutlu etmiş. Sevinmek kazananın hakkı ama gerçekleri görmeyenlerin geleceği inşa etmesi de mümkün değil.

Şunu unutmayın Refah Partisi ile başlayan sağın yükselişinde sosyal demokrat söylem ve uygulamaları kullanmalarının çok etkisi vardı. O süreçte CHP önce varoşlarda gücünü muhafazakarlara kaptırdı. Sonrasında da kentli seküler, bir grubun dar kalıpları içine sıkıştı. Bu nedenledir ki İsmet Çiğit gibi isimler muhalefet etmek meselesini konuşurken sadece “rakı içme özgürlüğünden” başlarlar. Bu kadar sığ bir perspektiften konuya bakıldığında da demokratların varoşları alması da mümkün değildir. Bugün ekonomik sıkıntılar üzerinden o kitlelerle buluşuyor gibi bir havası var ama o buluşma ancak gerçekçi çözüm önerileri sunarlarsa olabilir

CHP GRİ BÖLGEDEKİ SEÇMENE ULAŞAMIYOR

CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu seçim sonrası “Yüzde 25’lik tavanı kırdık” dedi. Oy oranı yüzde 37’yi aşınca haklı gibi görünüyor. Oysa CHP’nin oyları Türkiye genelinde sadece 1 milyon artmış.

Mesele AK Parti seçmeninde…

AK Parti’de 8 milyon oy düşüşü yaşanmış. Ama o seçmenin büyük bölümü sandığa gidip başka bir partiye oy vermemiş. Evinde oturmuş. Gelip CHP’ye oy atmamışlar.

CHP hala gri bölgedeki seçmene ulaşamıyor.

Bu kadar yüzeysel okumalar yaparlarsa da ulaşamazlar.

CHP’NİN KADERİ SAĞ TANDANSLI BAŞKANLARIN BAŞARISINA BAĞLI

Türkiye’de seçmen dağılımı milliyetçi merkez bir sağ harekete uygun hale geldi.

31 Mart seçimlerinde CHP sanıldığı gibi parlak bir zafer kazanmadı. Ama şu bir gerçek seçmen CHP’ye bir kredi açtı. Şimdi solun kaderi ise sağdan gelmiş ya da öyle bir bakış açısına sahip Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi isimlerin bu dönemde de başarılı olup kararsız seçmeni kazanmasına bağlı.

Yeni kazanılan Bursa, Denizli, Manisa, Balıkesir, Adıyaman gibi illerdeki başarısı ve halkçı politikalarına bağlı. Derince, Karamürsel ve İzmit’te başarılı olmasına bağlı…

CHP bu dönem halka dokunmazsa, bu seçim başarısı denen sonuç, sabun köpüğü olarak kalacaktır.

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Dönelim başa, her şeye rağmen güzel ve enteresan bir program oldu. Emeği geçenlere tekrar teşekkür ederim.