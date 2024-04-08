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Makale Yazısı-

Mustafa Gürsel'in arayışları Çorum'da da devam etti
Murat Köprücü

Murat Köprücü

Kocaelispor’da göreve başlayalı epey olmasına rağmen Mustafa Gürsel 'in arayışları hala devam ediyor.

Çorumspor önünde Gökhan- M. Yılmaz- Y. Abdioğlu - Burak - Emir - Duhan - Y. Cihat - Amaral- Candeias - Cem - Şeydayev 11’i ile başladık. Vukovic yine yedekti.

Maça o kadar kötü başladık ki inanmak zordu. Daha ilk dakikada kalemizde net pozisyon verdik.

Bunu atlattık derken 3 üncü dakikada Y. Abdioğlu’nun büyük hatası ile Geraldo Çorum’u öne geçirdi.

Y. Abdioğlu'nun ruh hali Mehmet Taş'ın geçen sezonki hâlini hatırlatıyor. Mümkünse bu oyuncuyu dinlendirelim.

Sahadaki tereddütlü duruşu ve yaptığı hatalar artık tahammül sınırlarını aştı.

Çok hırslı ve iyi niyetli olması da bu durumu değiştirmiyor.

Çorum’un erken golünden sonra rakip kaleye gitmek istedik. Ama çok net pozisyon yaratamadık.

Bir pozisyonda, rakip kalecinin hatasıyla top çizgiyi geçti gibi gözüktü ama hakem öyle düşünmedi.

Candeias, Amaral ve Y. Cihat yine vasat oynadılar. Devre böyle sona erdi…

İkinci devreye gol beklentisiyle başladık.

Ama birçok taraftarın da tahmin ettiği gibi bunun için Beridze’nin oyuna dâhil olması lazımdı.

62. dakikada Beridze oyuna dâhil oldu, on dakika sonra 72.dk da bireysel gayretiyle attığı şutta kaleciden dönen topu kafayla ağlara gönderip beraberliği sağladı.

Golden sonra karşılıklı ataklar oldu. Ama son 10 dakikada Çorum çok net pozisyonlar buldu.

Gökhan'ın sayesinde gol bulamadılar. Şans yanımızdaydı. Bu kadar kolay pozisyon vermemizin çözümünü bir türlü bulamıyoruz.

Beraberlik ne Çorum’a ne bize yaradı…

Maç sonu demecinde Mustafa Gürsel mutlu olduğunu söylese de oynadığımız futbol tatmin etmiyor.

Çok kolay pozisyon veriyoruz.

İki bekimiz oyuna ağırlığını koyamıyor.

Orta sahada yumuşak kalıyoruz.

Candeias ve Amaral oyuna arzu ettiğimiz seviyede katkı yapamıyorlar.

Forvette Şeydayev’de ısrar etmek mantıklı olacak gibi gözüküyor.

Kalan haftalarda Sakarya, Çorum ve Bodrum’la 3 üncülük için kıyasıya bir mücadele vereceğiz.

Burada güçlü olabilmek için Mustafa Gürsel 'in artık arayışlarına son vermesi gerektiğini ve sahaya artık oturmuş bir kadro sürmesi gerektiğini düşünüyorum.

Hocanın şu ana kadarki seçimleri camiada çok tartışılıyor.

Bilhassa 3 stoperle 5’li blok oynamamız, bazen santrforsuz oynamamız gibi anlamsız ısrarlardan Hocanın vazgeçmesini diliyorum.

Artık hataların telafisinin çok zor haftalara giriyoruz.

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Yazar Murat Köprücü - Mesaj Gönder --- Okunma

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