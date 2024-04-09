Erenkaya’dan belediye başkanlarına çağrı...

Hikmet Erenkaya CHP Kocaeli siyasetinin hafızası bir siyasetçi...



Gençlik ve üniversite yıllarındaki devrimci duruşu ile toplumsal birçok eylemin ortasında kalmış, yönetmiş, başını çekmiş, toplumsal harekete yön vermiş deneyimli bir siyasi hafızası olan bir siyasetçi...



Sefa Sirmen 1989 yılında İzmit Belediye Başkanı seçilmesiyle birlikte Erenkaya da, aktif siyasete belediye meclis üyesi seçilerek adım attı.



1994 yılında yapılan yerel seçimde o dönemin merkez Belde Belediyesi olan Saraybahçe Belde Belediye başkanı seçildi.

1999 yerel seçimde ikinci kez seçildi...



O dönem eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sefa Sirmen, AK Parti’nin ilk kez iktidara tek başına geldiği 2002 seçiminde İzmit Belediye Başkanlığından istifa ederek milletvekili seçilmesi sonrası Erenkaya, belediye meclisinde yapılan seçimde İzmit Belediye Başkanı seçildi.



Erenkaya, Saraybahçe Belde Belediye Başkanlığından İzmit Belediye Başkanlığına geçiş yaparken, yerine Meclis Üyesi Metin Alan, belediye başkanı olmuştu...



Erenkaya, 2004 yılında yapılan yerel seçimde aday oldu. Seçimi, o dönem ilk kez yerel seçime katılan AK Parti’nin adayı olan eski Yuvacık Belde Belediye Başkanı olan İbrahim Karaosmanoğlu’na karşı kaybetti...



Erenkaya, seçimi kaybettikten sonra bir yaklaşık üç yıl kadar aktif siyasetin dışında kaldı. Ancak bu sürede partisinin etkinliklerine katılan, İzmit’te halkın içine karışan bir duruş ortaya koydu.



Erenkaya, 2007 yılındaki genel seçimde yeniden aktif siyasete geri döndü. 2007 yılında yapılan genel seçimde CHP Kocaeli Milletvekili seçildi. Bir dönem milletvekilliği yaptı...



2011’de aday olmak istedi, yapılmadı...

Siyasette muazzam bir deneyim elde eden Erenkaya, 2011 yılında aktif siyaseti bıraktı, ancak kent siyasetinde asla kopmadı...

Partisinin Kocaeli’nde yapılan örgüt seçimlerinde hep ön saflarda ve içinde yer aldı.



Örgütçü bir yapıya sahip olan Erenkaya, parti içerisinde kemik bir kadrosu her zaman var. Kendi deyimiyle, “Siyaset benim gıdamdır. Siyasetsiz yaşayamam...” der...



Gerçekten de öyle...



CHP Kocaeli siyasetinin her aşamasında Erenkaya’yı bulmak mümkün...



31 Mart’ta yapılan yerel seçim sürecinde CHP kendi içerisinde ciddi sorunlar ve sıkıntılar yaşıyordu. Bu süreçte partinin eski aktörlerini de seçim sahasında pek görememiştim...



ERENKAYA ZİYARETE GELDİ...



Yerel seçimden yaklaşık iki hafta önce bu sütunda analiz köşe yazısı yazarken, “AK Parti’nin eski aktörleri seçim sahasında çalışıyor. CHP’nin aktörleri nerede ...” diye bir makale yazmıştım...



Yazımda sahada göremediğim CHP aktörlerinin isimlerini de yazmıştım. Bu isimler arasına Hikmet Erenkaya’nın adı da vardı...



Geçen hafta Cuma günü gazeteye ziyarete geldi...



Erenkaya’nın geldiği saatte, AK Parti eski İl Başkanı Abdullah Eryarsoy’un babasının cenaze törenine katılmak üzere Derince ilçesine gitmiştim.



Cenaze töreni sonrasında genel yayın yönetmenimiz Âdem Turgut’u arayıp bir konu hakkında bilgilendirmek istedim. O sırada Turgut’un yanında bulunan Erenkaya, telefonu alıp benimle yaklaşık 10 dakikaya yakın konuştu, sohbet etti.





ERENKAYA: HEP SAHADA OLDU...



Başkan Erenkaya’yı severim. O da beni sever. Diyaloglarımız gayet iyidir.



Yukarıda yazdım...

Siyaset onun yaşamsal gıdasıdır.



Aslında Erenkaya, 31 Mart seçim öncesinde adı hem İzmit hem de Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığı için de geçti. Kendisine teklifler yapılmıştı. Bunları biliyor ve duymuştum.



Sağlık konusunda koşulları uygun olmadığı ve ailesinin buna izin vermediğini de duymuştum.

Erenkaya, kendisine yapılan adaylık tekliflerini geri çevirirken, sahneden de tamamen çekilmemiş. Partisinin adayına koşulsuz destek vermiş...



31 Mart seçim sürecinde önüme gelen haber fotoğraflarında kendisini seçim sahalarında partililerle çalışırken pek göremeyince, böyle bir makale yazmıştım...



Sahada olduğunu ve İzmit’te Fatma Hanıma koşulsuz destek verdiğini telefonda bana anlatırken öğrendim.



Cep telefonunda Erenkaya, uzun bir siyasi tahlil yaptı. Sahada olduğunu, çalıştığını, seçimin kazanılmasında partisinin adayına önemli katkı sunduğunu belirtti.>

BELEDİYE BAŞKANLARA SİYASET DERSİ GİBİ...



Başkan Erenkaya’nın gazete ziyaretinde hazır bulunmuş olsaydım elbette ki sözlerini not alır ve bu sütuna taşırdım... Turgut, Erenkaya’nın ziyarette söylediği sözlerini köşesine taşımış...



Köşe yazısını okurken, Erenkaya’nın belediye başkanlarına görevlerini hatırlatarak sarf ettiği sözlerin tam anlamıyla bir yerel yönetim dersi olduğunu fark ettim.



Yayın Yönetmenim Turgut’un da müsaadesiyle Erenkaya’nın belediye başkanlarına yönelik söylediği ders niteliğindeki sözlerini kendi sütunuma taşıyorum.

Bütün belediye başkanları Erenkaya’nın bu sözlerini 5 yıl boyunca kendilerine rehber edinmelidir...



İşte Erenkaya’nın söyledikleri:



“Her şeyden önce güzel bir seçim dönemi oldu. 13 belediye başkanı seçildi. Hepsini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Umarım şehrimize güzel hizmetler üretirler. Belediye başkanlığı zor ama doğru işler yaptığınızda manevi hazzı yüksek bir makamdır. Başkanların o hazzı- keyfi almalarını yürekten diliyorum. Ancak bir dileğim daha var. Parti ayırmaksızın Kocaeli için hizmet ederken birlik ve beraberlik içinde çalışsınlar. Böyle olursa kent kazanır, bu kentte yaşayanlar kazanır. Seçim bitti, öyleyse politik ayrılıklarda belediye başkanları adına bitmeli. Belediye başkanı kazandığı andan itibaren parti rozetini çıkartır ve herkesin başkanı olarak çalışır. Geçmiş dönemde biz böyle başarılı olduk...” dedi.





Sizce de yerel siyaset dersi gibi değil mi sözleri?



Erenkaya, seçimden önce kendisiyle ilgili yazdığım yazıya atıfta bulunarak şöyle anlatmış:

“Seçime gelince. Biz eski başkanlar sahadaydık. Bana partim ne görev verdiyse yaptım. Ötesinde yapılması gerektiğini düşündüğüm ne varsa hem aday belirlenme sürecinde hem de seçim kampanyası döneminde elimden geleni yaptım.

Alınan sonuçtan da mutluyum. Daha iyisi olabilir miydi? Elbette olabilirdi. Ama gün onları konuşma zamanı değil. Seçmen ülke genelinde CHP’ye bir kredi açtı. Belediye Başkanlığı koltuklarına oturan arkadaşlarımızın önemli bir sorumlulukları var.

Hele de uzun yıllar sonra sosyal demokrat belediye başkanlarının göreve geldiği belediyelerde bu sorumluluk daha da fazla. Çünkü o beldelerin sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla tanışması çok önemli. Bakın geçen seçimlerde İstanbul ve Ankara’nın kazanılması ve oralarda yapılan hizmetlerin karşılığını bu seçimde gördük. Buna Kocaeli’de dâhil. Şimdi belediye sayımız 3 oldu. Haklı olarak hemşerilerimiz bu belediyelerin nasıl bir performans göstereceğini merak ediyor. Ben seçilen başkanlarımıza güveniyorum. İyi bir 5 yıl geçirecekler. Buna inanıyorum ancak aynı zamanda iyi işler yapmak onların sorumluluğu…”



Evet;



Şu bir gerçek ki, Kocaeli CHP’de eski aktörler arasında enerjisi yüksek kalan tek isim Hikmet Erenkaya kalmış. Her dönem olduğundan daha heyecanlı ve aktif...



CHP, siyasi birikimi ve deneyimi yüksek olan Hikmet Erenkaya’nın enerjisinden de bilgisinden de yararlanmalı...

