AK Parti’nin yeni yol haritası nedir

CHP’nin seçim sonucu analizini ve ne yapması gerektiğini farklı gerekçelerle iki kez yazdım. AK Parti ile ilgiliyse sıcağı sıcağına yaptığım analizin dışına çıkmamıştım. Öncelikle nasıl bir yol haritası izleneceğine dair ipuçlarını görmek istedim.

Seçimden sonra iki önemli açıklama oldu. Biri Türkiye geneli, biri de Kocaeli için. İçin de hem seçim analizi hem de yol haritası barındırıyordu.

SIKI BİR ANALİZ YAPILACAK

Bu konuda en net açıklama seçimden birkaç gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, hiç kimsenin 31 Mart seçim sonuçlarının sorumluluğundan kaçamayacağını belirterek, nerede eksik, hata, kasıt ya da ihanet varsa üzerine gitmenin boyunlarının borcu olduğunu söyledi.

Yerel anlamda benzer bir vurgu AK Parti İl Başkanı Şahin Talus’dan da geldi. Talus, “Biz bu süreçten sonra sandık sandık sonuçları inceleyeceğiz” dedi.

Yani AK Parti içe dönük ciddi bir analiz yapacak.

DEĞİŞİM KOCAELİ’DE OLMAZ ÇÜNKÜ…

Peki, bu analiz sonunda ne olacak?

Doğrusu bir yenilenme hareketi bekliyorum. Teşkilatlarda bir yenilenme olacaktır. Ancak bu değişim Kocaeli’de çok sınırlı olacaktır ya da olmayacaktır. Çünkü Kocaeli teşkilatları bu seçimde başarılı oldu.

Bakın İl Koordinatör Milletvekili Ekrem Görçeker, son iftar programında Kocaeli’nin Marmara bölgesinin hamisi ve abisi olduğunu belirterek Kocaeli teşkilatlarını tebrik etti.

Aynı iftarda Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Marmara Bölgesi’nin en başarılı teşkilatlarısınız. Türkiye’nin de en başarılı teşkilatısınız. Sizlere ne kadar çok teşekkür etsek azdır. Siz 9 ilçe belediyesi ve büyükşehir belediyesini büyük bir emek vererek kazandınız. 3 belediyeyi alanlar değil siz başardınız” açıklaması yaptı.

Yani Kocaeli teşkilatları çok güçlü durumda…

EMEKLİNİN DERDİNE ÇARE…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından AK Parti’nin birinci gündeminin enflasyon ve dar gelirlerinin durumunu düzeltmek olacağı kesin. Aksi bir durum mümkün değil. Zaten

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Covit-19 salgını ve Ukrayna-Rusya Savaşı süreçleri ile başlayan ve artış gösteren enflasyon baskısı ve sonuçlarının 31 Mart’ta derinden hissedildiğini, önleyici tedbirlerin yeterli olamadığını düşünüyor. Tüm illerde serzenişlerini dinlediği emekliler başta olmak üzere toplumun birçok kesiminin refah kaybına uğradığını, süreç içinde emeklilerin sıkıntılarını hafifletme çalışmalarının da istenilen noktaya ulaşmadığı düşünülüyor.

Bu çözülemezse bir dahaki seçimde sandığa gitmeyip gri bölgede kalan seçmenin karşı mahalleye geçme riski çok…

EMEKLİLER İÇİN BU DÖNEM BELEDİYELER DE ÇALIŞMALI

İşte bence yol haritası ve Kocaeli yansımaları burada başlıyor.

Elbette emeklinin derdini belediyeler doğrudan çözemez ama yükü hafifletirler. Bu beş yıl başta Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olmak üzere dar gelirli ve emekli için çok çeşitli hizmet ve yardım paketleri ortaya çıkacaktır. Sadece 10 bin TL alanlar değil, bana göre asgari ücret ve altında alan emeklilerin yararlanabileceği bir dizi çalışma gündeme gelecektir.

KOCAELİ’NİN ÖNEMİ BÜYÜK

Yol haritasındaki ikinci önemli noktayı “Seçim Sonuçlarına Göre Kocaeli’nin Önünde Büyük Fırsat Var” başlıklı yazımın son bölümünde yazmıştım:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘Gerçek belediyecilik vizyonumuzu başarıyla hayata geçireceğiz’ cümlesine dikkatinizi çekmek isterim. Bursa’yı da kaybeden AK Parti’nin elinde Batı illeri için en iyi örnek olarak Kocaeli kaldı. Kocaeli’de önümüzdeki 4 yıl boyunca belediyecilik anlamında çok özel çalışmalar göreceğimize inanıyorum. Tahir Büyükakın ve ekibi aslında bunu geçen 5 yılda da yapmıştı. Ama yerelde gerileyen AK Parti’nin Türkiye’ye göstereceği iyi örneklere çok ihtiyacı olacak.”

İftar konuşmasında Büyükakın da benzer cümleler kurmuş, “Gerçek belediyeciliğin farkı önümüzdeki dönem daha net ortaya çıkacaktır” demiş.

Yani Kocaeli ciddi bir pilot bölge olacak, AK Parti belediyeciliği için…

TEŞKİLATIN MOTİVASYONU

Tabi bunun için motivasyon da şart…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortada oy kaybının yanında, kan ve ruh kaybı bulunduğunu düşünüyor. Bunun için “motivasyon” önemli… İnanmak önemli…

Büyükakın, “Sakın mahzun olmayın, sakın üzülmeyin, sakın gevşemeyin. Biz yine başaracağız” derken Şahin Talus da “Bundan sonra iri olmamız, diri olmamız ve birlik olmamız gerekiyor” diyor.

Demek ki bu konuda da çalışmalar yapılacak.

ÖZETLE AK PARTİ’NİN YENİ YOLU

Toparlamak gerekirse, AK Parti önce seçim sonuçlarını derinlikli analiz edecek. Sandığa gitmeyen seçmeni analiz edecek, sonra teşkilatlarda değişim gereken yerlerde değişim yapacak sonra sahada eski ruh ve kan ile tekrar başlayacak. Hedefte ise emeklinin derdini çözmek yerelde de gerçek belediyeciliği göstermek var.