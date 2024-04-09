Kısmı bir 31 Mart 2024 seçim analizi

Bu seçim bir yönüyle her ne kadar AK Parti'ye bir uyarı ise, diğer bir yönüyle de CHP'ye ödünç oylarla bir fırsat verme seçimi oldu.

Geçen haftaki yazımda seçmenin AK Parti'ye verdiği mesajları kısmen yazdım. Esasen sandığa gitmeyen ℅ 20 civarındaki seçmenin tamamına yakını CHP'ye oy vermeyi içine sindiremeyen AK Parti seçmeniydi. Bunu söylemek yanlış olmazsa gerek.

Mamafih o da gösteriyor ki, sandığa gitmeyen seçmen beklentilerinin karşılanması halinde tekraren AK Parti'ye oyunu verme hakkını saklı tutuyor. Bu nüans çıplak gözle görülüyor.

Bu da şunu gösteriyor ki, milletimiz CHP'ye süreli ve kontrollü destekle birlikte AK Parti'den de halâ ümidini kesmediğini göstermiştir.

2002 seçimlerini hatırlayın. O zamanki sistemle AK Parti % 34.42 oy ile tek başına iktidar olmuştu. Şimdi ise, % 35.46 oy aldığına ve üzerinden 22 yıl geçmesine rağmen demek ki halkımız Ak Parti'den halâ tamamıyla ümidini kesmiş değil. Hatta AK Parti oyunu korumuştur bile.

Diyeceksiniz ki, CHP 2002 yılında % 19.42 oy almış, şimdi ise, % 37.71 aldığına göre yaklaşık oyunu 19 puan arttırmıştır.

DEM Partisi ile birlikte AK Parti karşıtlığında kümeleşen sağlı-sollu siyasi oluşumların tamamı sırf AK Parti'yi alaşağı etmek için CHP'ye koşulsuz destek verdiler.

Nitekim DEM'in yetkilileri daha ilk günden itibaren Doğu ve Güneydoğu hariç diğer bölgelerde CHP'yi desteklediklerini ifade ettiklerini gördük ve kendileri de kameraların önünde bu gerçeği deklare ettiler.

Ak Parti'deki oy kaybının birçok sebepleri var.

* FETÖ ve terörizmin ülkede yarattığı destabilizasyon ile birlikte sebep olduğu finansal sıkıntılar.

* Pandemi ile birlikte küresel ekonomik darboğaz.

* Rusya-Ukrayna savaşının turizmimize, ithalat ve ihracatımıza yaptığı olumsuz etki.

* Güneydoğu depreminin yaptığı yıkım ve bütçeye bindirdiği 104 milyar dolarlık beklenmedik yük.

* AK Parti'nin kuruluş felsefesindeki üç "Y' ile mücadele noktasında halktaki beklentinin yerine gelmediği düşüncesi.

* Emeklilerin zam beklentisinin karşılanamaması.

* Kontrol altına alınamayan hayat pahalılığı/enflasyon. Fiyatlardaki istikrarsızlık.

* İsrail'in Gazze saldırısı sonucu ticaretimizdeki negatif etkileşim ile birlikte İsrail devlet terörü saldırılarına karşı fiili bir karşı koyuşumuzun olamayışı.

* Bir kısım seçmenin alternatif olarak Yeniden Refah Partisi'ne yönelmesi.

* AK Parti karşıtı sağlı-sollu birçok partinin en güçlü durumundaki CHP'de kümelenmeleri.

Sebepleri çoğaltmak mümkün...

Bir parantez de Yeniden Refah Partisi'ne açmak istiyorum.

Bu seçimin mutlak galibi CHP'den çok YRP'dir. Oyunu yüzde yüz arttırarak Milli Görüşün alternatif partisi olduğunu ispatladı.

Şunu da ifade etmeden geçemeyeceğim. YRP'deki oyların bir kısmı AK Parti'ye olan tepki oyları olmakla beraber, -ki bunlar da emanet oylardır- bir kısmı da, benim bizzat tanıdığım ve söylemlerine şahit olduğum bazı radikal solcuların AK Parti'ye alternatif oluşturmak için kerhen ve bir sefere mahsus olmak üzere oylarını YRP'ne verdiler. Tıpkı DEM'den CHP'ye akan oylar gibi emanet oylar!

Saadet, Gelecek ve Deva Parti'lerinden bahsetmeye bile gerek yok.

Ne Gelecek'ten kendilerine siyasi bir gelecek, ne Saadet'ten kendilerine bir saadet ve ne de Deva'dan dertlerine deva olabilecek bir destek görülmedi.

Demek ki, parti kapatmanın bir esprisi yok. Zira halk partileri otokontrol sistemiyle ya yaşatıyor, ya da siyasi mevta haline getiriyor.

Geçen haftaki yazımda DEM'den bahsetmiştim. Tekraren bir şey söylemenin bir anlamı yok. Onlar çok daha organizeli, bilinçli ve davalarına daha sadıklar. Kökleşmiş bir tabanları var. Bu seçimde de stratejik bir seçim yaptılar.

Son olarak bir şey söylemek gerekirse, bu seçim sonuçları bir satranç oyunu gibi oldu. Siyasi analistlerin üzerinde çok yönlü siyasi analiz yapabilecekleri bir tez gibi oldu.

Sonucun, ülkemize, milletimize ve halkımıza hayırlar getirmesini Mevla'dan niyaz ediyorum.