Gol atmamayı da, gol yemeyi de seviyoruz

Şu hastalıktan hiç mi hiç kurtulamadık.

Maçın başın da nerdeyse 2 gol yiyorduk.

Bu da yetenekli oyuncu kadrosu olmayışı.

Takımın her bölümü yetersiz.

Bu hafta kale gibi adam Gökhan bizi kurtardı.

Yerinde Kurtarışlar fark açılmasını önledi.

Her işi kaleciye mi bırakacağız.

Defans, orta saha neden bu kadar başarısız.

Ders alamıyoruz.

Mustafa hoca da şaşırmış bir durumda.

Duhan sol bekte istenileni veremiyor.

Aslında orta saha her geleni kesmesi lazım.

Kaçanları da defans kesmesi lazım.

Orta saha ne ileriye ne de geriye fayda sağlayamıyor.

Bu hafta Ramil i çok beğendim.

Topu tutuyor, adam geçiyor gol atmaya çalışıyor.

Son vuruşu çok iyi olmasa da yerinde pas alırsa gol yapar.

2.yarıda biz daha ataktık.

Barış ve Baridze ikili gole yakındılar.

Barış’ın üst direkten topunu Beridze 6 pastan gol yaptı.

Bu yarıda da rakibe gol fırsatını Gökhan vermedi.

İşin gerçeği Çorum’da da beceriksizler vardı.

Çok gol kaçırdılar.

Bu beraberlikle Çorum’dan ikili averajı aldık.

Turgay Biçer in uygulamaları takımı biraz olsun düzeltti.

"Ne kadar ekmek o kadar köfte" bu haldeyiz.

Çorum’un sahasını beğendim.

Özellikle IŞIK SİSTEMİNİ..

Işıklar önünü kesen bizdeki gibi olay yok.

"Köpekler gibi SALDIR " yoksa MAÇ ALAMAYIZ...

ÇOK İLGİNÇ ÜZÜNTÜ 2 TAKIM DA YAŞADI...