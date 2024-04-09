Mustafa Gürsel’e tepkiler haklı ama?

Çorum deplasmanındaki 1 puan elbette değerliydi ama belli tercih ve hamlelerde bu maçı almak da mümkündü. Bunun için teknik direktör Mustafa Gürsel’i hatalı buluyoruz. Bakıyorum sosyal medyaya, gazetelerin internet sitelerindeki yorumlara, “Bu hocayla olmaz, çıkmak istiyorsak hemen gönderilmeli” diye düşünenlerin sayısının bir hayli fazla olduğunu görüyorum. Kimi internet haber sitelerinde köşe yazısı yazanlar da bu düşüncede.

KARNESİ BAŞARILI DEĞİL

Genel olarak baktığımızda Gürsel’in karnesinin iyi olduğunu söyleşemeyiz elbette. 6 maçta 1 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi. Yani 18 puanın 6’sı alınmış, 12’si kaybedilmiş. Sonuçlarla birlikte Gürsel’in oyuncu tercihlerinin yanlış olduğuna dair yaygın bir görüş var. Aynı zamanda uygulatmaya çalıştığı sistem de doğru bulunmuyor. Göztepe maçı kazanılmamış olsaydı yani ilk 5 maçta galibiyet gelmese, Mustafa Gürsel’de ısrar etmemek gerekir diye düşünülebilirdi.

TANIYANA KADAR LİG BİTER

Belki de kendisi bırakabilirdi. Ama Göztepe’yi yenip, Çorum’dan yenilmeden dönmenin ardından teknik direktörle ilgili gönderme kararı alınması çok sağlıklı gelmiyor bana. Sonuçta iki maçtır bir kıpırdanma var. Göztepe maçı öncesinde hiç kimsenin Play-Off’a kalma umudu yokken, bugün üçüncü olabiliriz diye düşünenlerin sayısının çok fazla olduğunu görüyorum. Bitime bu kadar kısa süre kala teknik direktörü değiştirmek çok akılcı gibi durmuyor. Yeni Hoca takımı tanıyana kadar lig biter.

UYARILARIMIZI YAPALIM

Bence teknik adamın hatalarını, eksiklerini söyleyelim, uyarımızı yapalım ama kan değişimine yönelik isteğimizi, beklentimizi bir kenara bırakalım. Ki, ben Başkan Recep Durul ile yönetiminin de bu işe sıcak baktıklarını sanmıyorum. Bırakalım gönderme işlerini falan tüm enerjimizi takımı sahiplenmeye, sonuna kadar desteklemeye verelim. Şu anda düşünmemiz gereken tek şey Pazar günkü Giresun maçının kazanılması olmalı.

Gol olduğunu düşünmüyorum

Sosyal medyada Çorum FK maçının 30.dakikasındaki pozisyonla ilgili top çizgiyi geçti, goldü tartışmaları yapılıyor. Candeias’ın kullandığı kornerde Burak’ın kafa vuruşunu kaleci çizgi üzerinde tutmuştu. Taraftarlarımızın top çizgiyi geçti, hakemin gol kararı vermesi lazımda yönündeki görüşlerine saygı duyuyorum ama böyle bir pozisyonda gol kararı verebilmek kolay değil. Orta hakem bulunduğu açıdan içerde olup olmadığını göremez.

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Yardımcı da biraz ileride kalmış, oradan sağlıklı bir gözlem yapabilmesi mümkün değil, tam çizgide olsa topun tamamı içeri girmiş mi girmemiş mi görebilirdi. Kişisel düşüncemi merak edenler olabilir. Dikkatlice baktığımda bir kısmı geçmiş olabilir ama topun tamamının çizgiyi geçmiş olabileceği kanısına varamadım. Yani hakemin gol kararı vermeyip oyunu devam ettirmiş olmasını doğru buluyorum.

Şampiyonluk yetmez, Elit Lig’e çıkmak gerek

Yusuf Yazıcı ile sezona başlayan ancak beklenmedik istifa sonrasında Adem Aydemir ile yoluna devam eden Kocaelispor U19 hafta sonu kendisiyle aynı puanda olan Erokspor’u yenerek normal sezonu şampiyon bitirdi. Elbette ki ligi birinci bitirmek, hem kupayı almak, hem Play-Off’ta seri başı olma adına önemli ama bu bizim için yeterli değil. Bölgesel Lig’de birincilik bizi kesmez. Play-Off’larda da başarı olup yeniden Elit B kategorisine çıkmalıyız. Asıl hedefimiz, asıl başarı bu olmalı. Bölgesel Lig’de sıradan rakiplerle oynayarak futbolcuyu geliştiremez, A takıma hazırlayamazsınız.

TEŞEKKÜRLER RECEP DURUL

Üst düzey ligde, iyi rakiplerle oynayacaksınız ki, futbolcu gelişsin, A takıma çıktığında zorluk çekmesin. Bu bağlamda U19 takımının asıl hedefinin Elit A olması gerekir. Kocaelispor Futbol Akademisi’nde buna yönelik proje olduğuna inanıyorum. Bu arada başkan Recep Durul’un alt yapı maçlarına bizzat gidip gençlerin yanında olmasını önemsiyorum. Sevgili Durul’un geçen sezon U17 takımının elde ettiği şampiyonluk primi konusunda gereken hassasiyeti göstererek, priminin yarısını bayram öncesi ödemesi memnunluk verici.

Eyüpspor hak etti; Altay’a çok üzüldük

Ligin en fazla bütçeli kadrosuna sahip takımıydı Eyüpspor. İkinci takımı bile bulunduğumuz ligde iş yapardı. Arada sallanır gibi olduysa da, hep açık ara öndeydi. Bitime 5 hafta kala Altay galibiyetiyle Süper Lig’e yükselmeyi garantilediler.

KUTLUYORUM

Aslında Eyüpspor geçen sezon İzmitli teknik direktör sevgili İbrahim Üzülmez yönetiminde Süper Lig’e çıkmaya çok yaklaşmış, bir ara takipçilerine 8-9 puan fark atmıştı. İstanbul ekibi geçen sezon sonunu getirememişti ama bir yıl gecikmeyle Süper Lig hedefini yakaladı. Türk futbolunun gelmiş geçmiş en kariyerli ismi Arda Turan da teknik direktörlük kariyerine şampiyonlukla başlamış oldu. Yeni bir İstanbul takımının Süper Lig’e çıkması pek olumlu karşılanmasa da, sonuçta ortada bir emek var. Eyüpspor’u ve Arda Turan’ı kutlamak lazım. Hak ettiler.

GERİ DÖNECEKTİR

Hafta sonunda aynı zamanda Büyük Altay’ın Eyüpspor karşısında aldığı yenilgiyle küme düşmesi kesinleşti. Transfer tahtası kapalı, mali sorunlar yaşayan bir takımın üst liglerde kalabilmesi pek olası değildir. Ellerinden geleni yaptılar ama bir yere kadar. Altay ile kardeş takım sayılırız. Kuşkusuz ki düşmelerine üzüldük. İzmir’in köklü kulübü daha önce de benzer sıkıntılar yaşayıp 3.Lig’e kadar gerilemiş, sonra dönüş yapmıştı. Sonuçta tarihinde önemli başarılar bulunan büyük camia. İnanıyorum Büyük Altay yine düştüğü yerden kalkacaktır. Geçmiş olsun diliyorum.

Fırat Gül aslında sevindi!

Kadrosunda eski Kocaelisporlu Yiğitali, Yalçın, Okan ve Samet Ali’nin yer aldığı Kastamonuspor’un başına geçtiğinden bu yana puan kaybı yapmamıştı Fırat Gül. 7 maçı da kazanmıştı. Derince deplasmanına seriyi sürdürmek için geldi ama umduğunu bulamadı. Mücadele başladığı skorla bitti. Taner Gülleri yönetimindeki temsilcimiz puanı söke söke aldı. Başlangıçta ilk puan kaybından dolayı Fırat Gül’ün üzgün olduğun düşünülse de, aslında öyle değil.

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Kastamonuspor burada çok değerli, belki de kendisini şampiyon yapacak bir puan aldı. Fırat Gül’ün takımı bu hafta 3 puan önündeki lider Amed Sportif ile içerde oynayacak. İlk maçı kazanmışlardı. Yani hafta sonu alacakları bir galibiyetle ikili averajla rakiplerini geçiyorlar. Sonrasında puan kaybetmezlerse şampiyon olacaklar. Oysa, Derince maçını kaybetmiş olsalardı, aradaki fark 4 puana çıkacak ve hafta sonundaki maçta kazansalar bile işe yaramayacaktı.