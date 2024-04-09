Göztepe’den sonra Çorumspor’u da yenmeliydik

Çorumspor maçından önce 1 puana razı mısın deselerdi, sanırım kimse itiraz etmezdi.

Son haftalarda çıkışta olan, çok gol atan bir takımla oynayacaktık.

Biz Göztepe maçında sadece son 10 dakikalık bir oyunla 2-0’dan maçı çevirdik.

Göztepe maçından önceki karşılaşmalara baktığımızda, futbol kalitesi çok iyi olmayan bir takımımız vardı.

Gençlerbirliği yenilgisi sonrasında Play-Off’a bile kalamayacağımız endişesi taşıyorduk.

Göztepe maçındaki galibiyet bize hem umut, hem de güven verdi…

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Göztepe karşılaşmasından üç gün sonra çıktığımız Çorumspor maçının kolay olmayacağını biliyorduk.

Maç başladıktan sonra bunu çok daha iyi anladık.

İlk dakikalarda golü yedikten sonra fark yiyeceğiz düşüncesine de kapıldık.

Dalga dalga gelen Çorumspor ataklarında zor anlar yaşadık.

Gökhan Değirmenci formda olmasa, ilk 20 dakikayı 3-4 farklı geride tamamlayabilirdik.

İlk yarının sonlarına doğru orta sahada topu biraz tutunca, oyunda dengeyi kurduk.

Bu tür maçlarda topu biraz dinlendirmek gerekiyor. Biz her aldığımız topu hücum yapmaya çalıştık, kaybettik.

İlk yarının sonlarına doğru sol kanatta bunu Duhan Aksu ve Ramil ile iyi yaptık.

Duhan Aksu, top ayağına geldiği zaman iyi kullanıyor. Atila Turan gibi hemen orta yapmıyor.

Yaptığı ortalarda isabetli oluyor.

Maçın ilk yarısında ceza sahasına az gittik ama ortalarda oyuncularımızı buluşturduk.

Akan oyunda çok net olmasa da Cem Ekinci, Ramil ve Yusuf Cihat’ın pozisyonları vardı…

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Mustafa Gürsel geldiğinden beri ilk kez takımımız orta sahada topa hakim oldu, organize ataklar geliştirdi.

Özellikle ikinci yarının hemen başlarındaki 20 dakikalık oyunumuz umut vericiydi

Ramil çok hareketli…

Topu rakip sahada tutabilecek kapasitesi var.

Bu ataklarda bazen fazla ısrarcı oluyor, pas vereceği zamanı bilmiyor. Topla çıktığında ikiye-bir yapıp, defansın arkasına oyuncu kaçırmalıyız.

Maçın ikinci yarısında orta sahadaki o geçişleri, üçüncü bölgede forvet ve kanat oyuncularımızla daha organize olabilseydik çok iyi olurdu.

Şuanda bizim gerçek anlamda çok iyi futbol oynamak değil de, doğru oyun, doğru kadro seçimi yapmamız gerekiyor.

… … …

Mustafa Gürsel, kadro seçiminde bir istikrar sağlayamadı.

Artık final maçlarına geldiğiniz bu haftalarda kadro arayışından çok skoru nasıl yakalarız düşüncesinde olmalıyız.

Takımların 5 oyuncu değiştirme hakkı var.

Sanki teknik adamlar 5 oyuncu değiştirmek zorunlular.

Ertuğrul Sağlam da, Mustafa Gürsel de bunu hep yapıyor.

Bazen aynı kadro, aynı oyuncularda ısrar etmek durumundayız.

Özellikle maçın son bölümlerindeki değişiklikler takıma katkıdan çok zarar veriyor.

Takımın oyununu bozuyor…

Çorumspor maçının sonlarında daha doğru oyun planı yapabilseydik, Göztepe’den sonra bu zorlu karşılaşmadan da galip gelebilirdik.

Orta sahamızı biraz daha kalabalık tutup, hızlı hücumlarda pozisyon bulabilirdik.

Bunu yapamadık.

İkinci golü yiyip, puansız da dönebilirdik…

Ancak 1 puana razı olduk…

Böyle maçlarda yenemiyorsan da kaybetmeyeceksin.

Onun için 1 puan iyidir…