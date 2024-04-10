İzmit M. Alipaşa'da üniversite kuruldu...

Her şehrin ve mahallenin bir ruhu vardır.



Örneğin insanın görünen bir yapısı, fiziki görünüşü, saçı, gözü, boyu posu vardır; ancak ona anlam katan, irade koyarak kararlar almasını sağlayan bir ruhu vardır.



Şehirler ve mahalleler de böyledir...



Şehirlerin ve mahallelerin fiziki görünüşünü oluşturan binalar, meydanlar, caddeler, iş merkezleri, parklar, limanlar ve okullardır.



İnsan merkezli estetik kaygılarla inşa edilen ve toplumun asırlardır içinde yaşadığı harmanlanmış kültürü yansıtan yapılar olduğunda o şehir veya mahallede ruh var demektir...



İzmit’in eskiden 50 mahallesi vardı.

Yerel yönetim yasası çıktığında, köyler mahalle statüsüne alındı. 52 köy mahalleye dönüştürülünce, İzmit ilçesinin mahalle sayısı 102’ye çıktı...



Bugün bu sütunda yüzde yüz değişim ve dönüşüm sağlayan bir mahalleden söz edeceğim:



Mehmet Ali Paşa Mahallesi



İzmit’in en büyük üçüncü mahallesi olan İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi’ni diğer mahallerden ayırmak gerek...



Şöyle ki;



Mehmet Ali Paşa Mahallesi, yaşamsal, sosyal ve kültürel açıdan eskiden çok farklıydı. Muhafazakâr yapısıyla bilinirdi. Farklı bir ruha sahipti...



Mahalleyi bu kadar mutaassıp hale getiren, mahalle ile özdeşleşen; Mehmet Ali Paşa Camisi idi...



Cami, mahallenin çekim merkeziydi. Din âlimleri, tarikat liderlerinin uğrak merkeziydi. Siyasetçiler, bürokratlar, kentin ünlü simalar camideki dini sohbetlere katılırdı...



Mehmet Ali Paşa Mahallesi muhafazakâr yapısıyla biliniyordu fakat İzmit’te suç oranın en çok yaşandığı mahalleydi aynı zamandı... Karanlık çöktüğünde insanlar sokağa çıkmaya çekinirdi, ürkerdi...



Mehmet Ali Paşa, eskiden birbirine tezat kültürün yerleşik merkeziydi...



MAHALLE ÇOK DEĞİŞTİ, GELİŞTİ...



Mehmet Ali Paşa, 2000’li yıllardan sonra adeta kabuğunu kırdı. Değişime uğradı...



Yerel yönetim mahalleye hizmet getirdi. Mahallenin alt ve üst yapı eksiklikleri giderildi.



Yerinde dönüşen yapılar çoğalmaya başladı.

Yeni caddeler ve sokaklar açıldı. Tramvay hattı mahallenin ortasından geçti.



Marka mağazalar açıldı.

Süper marketler, alışveriş merkezleri, kültür merkezleri açıldı...



Yeni yapılaşma planlı yapılmaya başlandı...



Mahalleye hizmet gelince sosyal yaşam değişti, gelişti. Hareketlilik arttı.



Paşa, bugün eski ruhundan çok uzak, modern bir şehir görünümünde. Dindar ve mutaassıp kesimin ağırlıklı olarak yaşadığı mahalle algısı dağıldı...



Suç oranı çok düştü...



Eskiden mahallede genç kızlar ve kadınlar sokakta gezemez, alışverişe bile çıkamaz durumdaydı. Bugün mahallenin sokaklarında caddelerinde, alış veriş merkezlerinde artık çok daha rahat gezebiliyor ve alışverişlerini yapabiliyor...





ESKİ CAMİ YIKILDI

YENİ CAMİ YAPILDI...



1980’li yıllarda yapılan ve mahallenin çekim merkezi haline dönüşen, estetik hiçbir albenisi bulunmayan eski Mehmet Ali Paşa Camii yıkıldı, hemen yanında çok daha modern ve estetik görünümlü yeni bir cami yapıldı.



Yeni Mehmet Ali Paşa Camii, mahallenin siluetini değiştirdi. Bölgeye bakışı değiştirdi. Caminin bulunduğu çevre değişti. Bölge cazibe merkezi haline geldi...





PAŞA’DA BİLİM İNSANI ÇIKTI...



Mehmet Ali Paşa Mahallesi, 2000’li yıllardan sonra sosyal, kültürel ve görsel değişime uğradı...

Mahallede yaşamsal değişimler gerçekleşince sosyal ve kültürel olarak da insanlar çok daha yeni olanaklara sahip oldu.



Yeni okullar yapıldı, mevcut okul binaları tadilattan geçti. Eğitim alanında ciddi adımlar atıldı. Eskiden öğrencisini mahalledeki okullara göndermeyen aileler, şimdi okullara çocuklarını gönül rahatlığıyla gönderebiliyor...

Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nin en köklü eğitim kurumlarından biri olan Namık Kemal Lisesi çıkışlı olan MEHMET KANIK, bugün Amerika’da dünyanın en saygın üniversitelerinden biri olan Amerika, Massachusetts Teknoloji Üniversitesi’nde (MIT) bilim insanı olarak görev yapıyor.



“Dünyanın en saygı üniversitesinde Paşalı bir bilim insanı görev yapıyor...” deseler kim inanırdı...



Evet, hayal değil. Gerçek.

Eskiden muhafazakâr yapısıyla tanınan, cüppeli ve sarıklı insanların cirit attığı bir dönemin Mehmet Ali Paşa Mahallesi’nde oturan bir genç bilim insanı olarak çıktı...



Paşalı bilim insanı Dr. Mehmet Kanık’ın haberini, 2019’da yazmıştım. Çok büyük bir ilgi uyandırmıştı. Bu haber bile Mehmet Ali Paşa Mahallesi üzerindeki tüm kaygılı önyargıları bile ortadan kaldırmaya yetti.



“Kendi ağırlığının bin katı kadar ağırlık kaldırabilen yapay kas buluşunu” gerçekleştiren Mehmet Ali Paşalı Dr. Mehmet Kanık’ın buluşu, bilim dünyasının dikkatini çekmişti.



Annesi İzmit Ayazma Mahallesinde oturan Dr. Mehmet kanık, halen Amerika MIT üniversitesinde görev yapıyor.

PAŞA’DA BİLİM İNSANI ÇIKTI

ŞİMDİ DE ÜNİVERSİTE KURULUYOR



Mehmet Ali Paşa Mahallesi, son yıllarda değişiyor, gelişiyor, büyüyor. Fiziksel, sosyal ve kültürel olarak mahalle gelişiyor. İnsanlar artık eskide olduğu gibi ürkmüyor. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar caddeleri cıvıl cıvıl, alış veriş alanları kalabalık. Parklarda aileler artık rahatlıkla oturabiliyor.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bile mahallenin ara sokaklarındaki evinde oturuyor.



Bilim insanı çıkan Mehmet Ali Paşa Mahallesinde şimdi de üniversite açılıyor...



Merkezi Başiskele’de bulunan Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi (KOSTÜ-Vakıf Üniversitesi) Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni, İzmit Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi Kanlıbağ mevkiinde (Mehmet Ali Paşa ile sınır) açılıyor.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi; Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Üniversitesi’nin ardından kentin üçüncü üniversitesi olarak 2020 yılında hizmete girdi.



Vakıf Üniversitesi olan KOSTÜ’ nün toplam 5 fakültesi bulunuyor. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Uygulama ve Araştırma Fakültesi ise Kadıköy- Mehmet Ali Paşa sınırında ve bir dönemin en karışık ve ürkütücü mevkii olan Kanlıbağ’da açılıyor.



Evet;



İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesi, İzmit’in en büyük üçüncü mahallesi...

Muhafazakâr yapısıyla ve suç oranlarının yüksek oluşuyla bilinen Mehmet Ali Paşa Mahallesi artık İzmit’in en aydın ve yaşamsal olarak en hareketli mahallesi konusunda.



Paşa’da dünyaca ünlü bir bilim insanı çıktı. Şimdi de üniversite kuruluyor.



Mehmet Ali Paşa kabuğunu kırdı...

