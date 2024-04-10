Bayramdan sonra yeni döneme hazırız

Bugün bayram…

Sevinçle uyandığımız çocukluğumuzun bayramlarından çocuklarımızı sevindirdiğimiz bayramlara geldik.

Ruhum hala çocuk…

Ruhum hala çocukluğumun bayramlarında…

Babamın verdiği harçlıkta, annemin bayramda aldığı yeni pantolon veya ayakkabıda…

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Ruhum çocuk ama beden, kafa yorgun. Zira inanılmaz bir seçim sürecinden çıktık. Hatta filmi geriye doğru sararsak 14-28 Mayıs seçimlerinin hazırlık sürecinden başlayarak 100 metre koşusu tadında gazetecilik yapıyoruz.

Kolay olmadığını bilin…

Kentin referans gazetesi, medyanın amiral gemisi olmak kolay değil. Her doğrunuz her yanlışınız büyütülerek sorgulanıyor. Bunun psikolojik yükü omuzlarımızda…

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30 yıl önce bir gazeteci rakibimiz aleyhimize yazdığında iki gün uyumadan cevap yazmıştım.

Artık genç değilim. Bugün sonuçlarını, hukukları düşünüp içime atıyorum.

İnsanın en sevdikleri bile gün gelip hakkında sağda solda ileri geri konuşabiliyor. İnsanız. Yoruluyoruz, yıpranıyoruz. Üzülüyoruz.

Ama bayram geldi…

Ruhumun derinliklerindeki çocuğun masumiyeti, refleksi aklıma yine hakim oluyor.

Dinlenmek ve yeniden başlama gücü bulmak için harika bir zaman.

Unutmak, affetmek için harika bir zaman…

Öyle yapacağım.

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Biliyorsunuz bu bayramda da nitelikli yayın yapan günlük basılan yerel gazeteler çıkmayacak. Bugün yani bayramın ilk günü gazetemiz bayilerde olacak. Sonraki 2 gün gazetemizi çıkarmayacağız. Bayramın son günü toplanacağız ve tekrar çalışmaya başlayacağız. Tabi o arada nöbetçi ekiplerimiz olacak. Her gün editörlerimiz ve muhabirlerimiz çalışıyor olacak. İnternet sitemizden anlık ve günlük haberleri takip edebileceksiniz. Ancak iki gün dinleneceğiz, köşe de yazmayacağım.

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Bayramda 58 yaşındaki küçük çocuk olarak yan yana toprakta yatan annem ve babamın mezarını ziyaret edeceğim. Sevdiklerimle buluşacağım. Büyüklerimi ziyaret edeceğim.

Gamı, tasayı, işi gücü unutacağım. Sadece iki gün içimdeki çocuğu dinleyeceğim.

Sonra…

Sonra yine gazeteme gelip çalışmaya başlayacağım.

Ancak dileğim, tüm yorgunluklarımı, kırgınlıklarımı geride bırakmak.

Yeniden ve yenilenmiş olarak başlamak.

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Türkiye’nin önünde yeni konjonktür var…

Kocaeli’nin önünde yeni bir konjonktür…

Çocukluğumuzdan çıkıp bu yeni sürecin ayak izlerini süreceğiz. İyi bir gazete yaparak süreceğiz. Buna hazırım… Ekip olarak hazırız.

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Bayramınız kutlu olsun, hepinize sağlık mutluluk ve esenlikler içinde bir bayram diliyorum.

NOT: Dün köşe yazım sehven bir hata ile mükerrer çıktı. Okuyucularımızdan özür diliyorum.