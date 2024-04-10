Siyasetin normalleşmesi

Siyasetin çatışmaları önleyemeden, gerilimleri ve belirsizlikleri etkisizleştiremeden sürdürülemeyeceği açığa çıktı ve bu nedenlerle; çatışmaları önleyebilecek, gerilimleri ve belirsizlikleri etkisizleştirip sorunların çözülmesini sağlayarak gelişimi ve değişimi vazgeçilmez hale getirebilecek demokratik yaklaşımların sahiplenilmesi zorunluluk haline geldi.

Çözülmesini başardığımız vesayet sistemi; çatışmaları önleyemediği, gerilimleri ve belirsizlikleri aşarak toplumun tamamını gelişime ve değişime katamadığı için sürdürülemez hale gelmişti.

Vesayet sisteminin ötekileştirip kapsayamadıklarını temsil eden AK Parti yüzde 34 destekle iktidara geldi ve oyunu yüzde 50’ye kadar çıkararak 22 yıldır iktidarını yapılabilecek her şeyi yaparak azalan desteği ise eklemlenmelerle tamamlayarak sürdürse bile son yerel seçimlerde yüzde 35.5 oyla ikinci parti olmaktan kurtulamadı.

Ak Parti iktidarda kalmak için; hizmet siyasetini de, kimlik siyasetini de, ikisini bir arada da, güvenlikçi politikaları da, demokratikleşmeyi de, AB üyeliğini de, batı karşıtlığını da, Kürt sorununu çözmek girişimini de, yerine ve zamanına göre hepsini veya birkaçını birlikte denedi ve yapılabilecekleri tüketti.

CHP eski alışkanlıklarla başarılı olamadığı için halkın baskısını kabullenerek toplumun tamamını gelişime ve değişime katabilecek, sorunların çözülmesini, çatışmaların önlenip, gerilimlerin ve belirsizliklerin azaltılmasını sağlayacak demokratik yaklaşımları, kapsayıcı, eşitlikçi ve çoğulcu anlayışlarla 2019 yerel seçimlerinde kazandığı yerel yönetimlerde uygulamaya başlayınca başarılı oldu ve 1. Parti haline geldi.

CHP’nin 31 Mart 2024 başarısının 1989 yerel seçimlerindeki başarısından farkı, 2019 yerel seçimlerinde kazanılan yerel yönetimlerde kabul edilebilirliğe taşınan dayanışmacı, şeffaf, hesap verebilir, kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu uygulamaların ortaya çıkarılabilmesiydi.

Başka bir ifade ile 1989’dan farklı olarak toplum, siyasi alternatiflik ihtiyacının karşılanması için başka seçenek olmadığından CHP’nin mücadelelerinin başarılı olabilmesi ihtimaline destek vermedi, 2019’da kazanılan yerel yönetimlerdeki mücadeleler, kapsayıcı, eşitlikçi, demokratik, dayanışmacı ve hesap verebilir uygulamalarla kabul edilebilirliğe taşındığı için 1. Parti haline getirildi.

Yapılabilecek her şeyin yapılarak iktidarda kalmanın sağlandığı genel seçimlerden on ay sonra yapılan yerel seçimlerde iktidar partileri, sorunlarımızla, çözümlerimizle, hayata tutunmak mücadelelerimizle ve kendimizi en verimli gerçekleştirmek çabalarımızla örtüşen yaklaşımları sahiplenip temsil edemediklerinden seçmenlerinin önemli bir kesimi sandığa gitmedi veya geçersiz oy kullandı.

AK Parti; vesayet sisteminin çözülmesi mücadelesine destek veren ancak iki parti üyesinin bir üye olmayanı ikna edemediği örgütlülüğüyle, halkın temsilcisi olmak özelliklerini kaybettirip parti görevlisi haline getirdiği sorumluluklarla sürdürdüğü siyasetiyle ve en önemlisi, vesayet sisteminin yerine kurguladığı çoğunlukçu sistemin vesayet sisteminin de gerisine düşen uygulamalarıyla yüzleşmek zorunda.

AK Parti yerel seçimler sonrasında halkın iradesine bağlı ve saygılı olarak, kendisini destekleyenlerin önemli bir kesiminin sandığa gitmemesinin değerlendireceğini söylese bile şimdiye kadar kuruluş dönemindeki anlayışlara dönüleceğiyle ilgili defalarca sözler verildiği ve başarılamadığı bilindiğinden şüpheyle karşılanabiliyor.

ALTERNATİFLİĞİN ZORUNLULUĞU

Toplumun tamamını gelişime ve değişime katabilecek, sorunların çözülmesini çatışmaların önlenebilmesini, gerilimlerin ve belirsizliklerin engellenmesini sağlayacak temel yaklaşımın demokratik kurumsal sürdürülebilirliklerle gerçekleştirilebilecek siyaset olduğunu toplumsal irade ortaya koydu.

Darbelerle müdahalelerle sürdürülmeye çalışılan vesayet sisteminin toplumun tamamını gelişime ve değişime katamadığı için çözülebilmesinden sonra vesayet sisteminin yerine kurgulanan çoğunlukçu sistem de kamusal güçler ve kaynaklar üzerinden yapılabilecek her şeyi yapmaya çalışmasına rağmen vesayet sisteminin uygulamalarının gerisine sürüklenince sürdürülemez hale gelmekle karşı karşıya kaldı.

Eski alışkanlıklarını aşamadığı için AK Parti siyasetini aşabilecek hale gelemeyen ana muhalefet partisi toplumsal baskının neden olduğu arayışlarla toplumun tamamını kapsayabilecek yaklaşımları 2019 yerel seçimlerinde kazandığı yerel yönetimlerde dayanışmacı, hesap verebilir, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla kabul edilebilirliğe taşınca alternatifliği temsil edebilecek konuma ulaştı.

İktidarın kamusal güçler ve kaynaklar üzerinden zorlamalarına ve baskılarına rağmen halk ana muhalefet partisince yönetilen yerel yönetimlerdeki uygulamaları ve mücadeleleri destekleyince hem üst yönetim değişti hem de yerel yönetimlerdeki mücadeleler demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere taşınarak alternatifliğin sahiplenilebilmesi başarılabildi.

31 Mart 2024 Yerel yönetim seçimlerinde yüzde 37.77 oy oranı ile birinci parti haline gelen CHP, alternatifliğin sorumluluğunu öncülüğe ve yönlendiriciliğe taşıyarak yapılacak ilk genel seçimlerde iktidara ulaşmakla karşı karşıya.

Yerel seçimlere katılanların çoğunluğu ana muhalefet partisini destekleyerek CHP’nin 1. Parti olmasını sağladığı gibi genel iktidarı paylaşan siyasi partilere demokrasiyi sahiplenmeleriyle ilgili olarak siyasi örgütlülüklerini, temsillerini ve mücadelelerini demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere taşımaları için en etkili uyarıyı yaptı.

İster çoğunlukçu Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sisteminin kuvvetler ayırımı temeline dayanan ekonomik/demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere dönüştürülmesine çalışılsın isterse parlamenter sistem anlayışıyla kuvvetler ayırımı temeline dayanan demokratik hukuk devletinin inşasının gerçekleştirilmesine çalışılsın siyasi partiler iktidar yarışlarını veya ittifaklarını demokrasiyi merkeze alan yaklaşımlarla gerçekleştirmek zorunda kaldılar.

Ramazan Bayramınızı daha sağlıklı ve mutlu bir geleceğe ulaşabilmemizi dileyerek kutluyorum.