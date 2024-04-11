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Makale Yazısı-

Bayramlar ve çocuklar...
Sevcan Tamer

Sevcan Tamer

Bugün Ramazan  Bayramının ikinci günü. Yani yaşamımızda bir ramazanı ve bayramı  daha kutlamış olduk. Ve  ben, tüm  insanlığa, her  anlamda güzellikler  getirmesini dilerim.     Doğrusunu söylemek  gerekirse, bayram  dendiğinde hemen  çocuklar gelir aklıma her  nedense. Çocuklar ve  dolayısıyla kendi  çocukluğum. Sizlerde de var mı böyle bir duygu  acaba? Çocukluğunuzda ki “Bayram” sevincini  hatırlayabiliyor musunuz?  Sakın her zaman yazılan  nostaljik veya klasik bir yaklaşımla yazılmış  olarak düşünmeyin bu köşe yazımı. Ben  çocukların bayram  heyecanını ve bayrama  bakış açılarını gerçek ve   samimi bulduğumu  anlatmak istiyorum. Yapmacıksızca,  beklentisizce, uykuları  kaçıran tuhaf bir  mutluluk. Yeni  ayakkabıların arife gecesi  öteceğine, giysilerin dile  geleceğine inanan  tertemiz bir saflık bu. İşte o gün ki çocukluk. Ailelerin sosyal ve  ekonomik yaşamları  arasında derin  uçurumların olmadığı  mahallelerde, bayram  düşleriyle mutlu olan ve  bayramları ciddiye alan  insanların çocukları. Bayram yerlerinde kayık  salıncağına ve dönme  dolaba binerek kendisini  dünyanın zirvesinde  zanneden, sevgili ve  saygılı çocuklar. Haydi bir  düşününüz. Hanginizde  yoktur ki bir bayram  anısı. Öyle veya böyle.  Acı veya tatlı. Ama  mutlaka vardır iz  bıraktığı bir yanı. Mesela benim, asla unutamadığım bayram  hatıralarım öylece   saklıdır belleğimde. Hem de oldukça fazla. Evimizden eksilmeyen  misafir komşularımız,  misler gibi etrafa yayılan  yemek kokuları ve sıkça  kurulan mütevazi ama sevgiyle hazırlanan iftar sofraları. Evde açılan baklavalar,  börekler. Vee, genellikle gülen mutlu yüzler. İşte bu hissedilen  bayram heyecanı ve  sevinç, “bizim  zamanımızda vardı da,  şimdi yok” demek  istemiyorum. Zamanın  çocukları da mutlaka  kendilerine göre sevinç  ve heyecan duyuyorlardır  bayramlarda. Sadece,  şimdiki nesil daha  bilinçli, daha uyanık ve  ne yazık ki daha  doyumsuz. Belki biraz da  mutsuz. Hayal güçleri, o  günlerin bir çok  teknoloji imkanından yoksun  çocuklarının ki gibi   mahzunca çalışmıyor.      O çocuklar kadar kolay  inanmıyorlar. Umumiyetle o gün ki gibi   bayram yerleri   bulamıyorlar. Sade ve  basit  bir teknikle  yapılarak kurulmuş  salıncaklara  binemiyorlar. Bayram  parası olarak verilen belli  bir miktar parayı hesaplı  harcamayı bilemiyorlar.. Ve ayakkabıları da ötmüyor. Evet, bu günkü  gerçek böyle ne yazık ki. Çocuklar bayram   olgusundan yoksun, ana  babalarıysa bayramları  nasıl  değerlendireceklerinin  planlarını yapmakla  meşgul. Daha yılın  başında, takvimin   verdiği sonuçlara göre   bayram tatil günleri  hesaplanır. Ardından  bayram tatilini  değerlendirecekleri en  uygun tatil beldesi. Bayram kimin umurunda?

Dinen şart  olunan ve birlik ve  beraberliğimizin simgesi  konumunda ki bayramlar   bu çocuklara ne verebilir ki? Dostlar, tüm  imkansızlıklara rağmen  galiba biz çok şanslı  çocukluk  yaşayanlardanız. Bu  günün kültür yoksunu  çocuklarının yerinde  olmak istemezdim  doğrusu. Bu tespitler  toplumun genelini  kapsamıyor mutlaka. Ancak çok yaygın. Ve  giderek te genişliyor. Örneğin ben  bayramlarda evimde  bulunmaya özen  göstermeyi  önemseyenlerdenim. Bilhassa  torunlarımı   gelenekselleşmesini   sağlamaya çalıştığım  “Bayram Kahvaltısında”  buluşturmaya  uğraşıyorum. İstiyorum ki, bunca kayba karşın,  yarın çocukluk  bayramlarına dair  anlatacakları bir şeyleri  olsun. 

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Yazar Sevcan Tamer - Mesaj Gönder --- Okunma

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