Bayramlar ve çocuklar...

Bugün Ramazan Bayramının ikinci günü. Yani yaşamımızda bir ramazanı ve bayramı daha kutlamış olduk. Ve ben, tüm insanlığa, her anlamda güzellikler getirmesini dilerim. Doğrusunu söylemek gerekirse, bayram dendiğinde hemen çocuklar gelir aklıma her nedense. Çocuklar ve dolayısıyla kendi çocukluğum. Sizlerde de var mı böyle bir duygu acaba? Çocukluğunuzda ki “Bayram” sevincini hatırlayabiliyor musunuz? Sakın her zaman yazılan nostaljik veya klasik bir yaklaşımla yazılmış olarak düşünmeyin bu köşe yazımı. Ben çocukların bayram heyecanını ve bayrama bakış açılarını gerçek ve samimi bulduğumu anlatmak istiyorum. Yapmacıksızca, beklentisizce, uykuları kaçıran tuhaf bir mutluluk. Yeni ayakkabıların arife gecesi öteceğine, giysilerin dile geleceğine inanan tertemiz bir saflık bu. İşte o gün ki çocukluk. Ailelerin sosyal ve ekonomik yaşamları arasında derin uçurumların olmadığı mahallelerde, bayram düşleriyle mutlu olan ve bayramları ciddiye alan insanların çocukları. Bayram yerlerinde kayık salıncağına ve dönme dolaba binerek kendisini dünyanın zirvesinde zanneden, sevgili ve saygılı çocuklar. Haydi bir düşününüz. Hanginizde yoktur ki bir bayram anısı. Öyle veya böyle. Acı veya tatlı. Ama mutlaka vardır iz bıraktığı bir yanı. Mesela benim, asla unutamadığım bayram hatıralarım öylece saklıdır belleğimde. Hem de oldukça fazla. Evimizden eksilmeyen misafir komşularımız, misler gibi etrafa yayılan yemek kokuları ve sıkça kurulan mütevazi ama sevgiyle hazırlanan iftar sofraları. Evde açılan baklavalar, börekler. Vee, genellikle gülen mutlu yüzler. İşte bu hissedilen bayram heyecanı ve sevinç, “bizim zamanımızda vardı da, şimdi yok” demek istemiyorum. Zamanın çocukları da mutlaka kendilerine göre sevinç ve heyecan duyuyorlardır bayramlarda. Sadece, şimdiki nesil daha bilinçli, daha uyanık ve ne yazık ki daha doyumsuz. Belki biraz da mutsuz. Hayal güçleri, o günlerin bir çok teknoloji imkanından yoksun çocuklarının ki gibi mahzunca çalışmıyor. O çocuklar kadar kolay inanmıyorlar. Umumiyetle o gün ki gibi bayram yerleri bulamıyorlar. Sade ve basit bir teknikle yapılarak kurulmuş salıncaklara binemiyorlar. Bayram parası olarak verilen belli bir miktar parayı hesaplı harcamayı bilemiyorlar.. Ve ayakkabıları da ötmüyor. Evet, bu günkü gerçek böyle ne yazık ki. Çocuklar bayram olgusundan yoksun, ana babalarıysa bayramları nasıl değerlendireceklerinin planlarını yapmakla meşgul. Daha yılın başında, takvimin verdiği sonuçlara göre bayram tatil günleri hesaplanır. Ardından bayram tatilini değerlendirecekleri en uygun tatil beldesi. Bayram kimin umurunda?

Dinen şart olunan ve birlik ve beraberliğimizin simgesi konumunda ki bayramlar bu çocuklara ne verebilir ki? Dostlar, tüm imkansızlıklara rağmen galiba biz çok şanslı çocukluk yaşayanlardanız. Bu günün kültür yoksunu çocuklarının yerinde olmak istemezdim doğrusu. Bu tespitler toplumun genelini kapsamıyor mutlaka. Ancak çok yaygın. Ve giderek te genişliyor. Örneğin ben bayramlarda evimde bulunmaya özen göstermeyi önemseyenlerdenim. Bilhassa torunlarımı gelenekselleşmesini sağlamaya çalıştığım “Bayram Kahvaltısında” buluşturmaya uğraşıyorum. İstiyorum ki, bunca kayba karşın, yarın çocukluk bayramlarına dair anlatacakları bir şeyleri olsun.