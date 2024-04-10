Ramil Şeydayev’in 1.Lig’de ayak sesleri

Devre arası transferi en çok tartışılan, daha doğrusu tepki gösterilen isimdi Ramil Şeydayev. Tayland Ligi’nden futbolcu mu alınır diye sosyal medyada fırtına koptu. Maliyetinin yüksek olduğu yazıldı ve yönetime veryansın edildi.

ALAY EDENLER VARDI

1.5 sezonluk maliyetinin 800-850 bin Euro olduğundan söz edildi. İlk maçlarda beklenenin uzağında performans gösterince tepkinin dozajı daha da arttı. Geçmişte Kocaelispor forması giyen, şimdilerde yorumculuk yapanlar hakkında, “Kumaşı iyi diyorlar, madem öyle kesip pantolon yapalım” cümlesini kullanıp alay ettiler. Azeri futbolcu Tayland Ligi bitiminde yaklaşık 1.5 ay ara vermişti, fizik olarak geride kalmıştı. Kocaelispor’da toparlaması onun için zaman aldı. Ne zaman ki ülkesinin milli takımına çağırıldı, iki maç üst üste 90 dakika oynadı, kendini buldu. Hem fizik, hem moral motivasyon olarak hazır duruma geldi.

SON İKİ MAÇ FARK YARATTI

Sonradan oyuna girdiği Göztepe maçında ilk iki golde önemli katkısı vardı, gidişatı değiştiren isimlerden biriydi. Çorum deplasmanında hak ettiği ilk 11’de görev aldı ve zorlu deplasmanda da çok güçlü, diri gözüktü. Düne kadar Ramil ile ilgili olumsuz düşünen kim varsa, “yanılmışız, iyi adam” demeye başladı. Ligin geri kalan kısmında, özellikle Play-Off’larda takımın hücumdaki en büyük gücü olacağına inananların sayısı bir hayli fazla. Kesinlikle aynı düşüncedeyim. Çok rahat adam geçiyor, fizik olarak çok güçlü. Azerbaycan Ligi’nde gol kralı olduğuna göre belli ki son vuruşlarda da becerili.

SAĞLAM ISRARLA İSTEMİŞTİ

Bildiğim kadarıyla Ertuğrul sağlam kimi yöneticilerin olumsuz yorum bildirmesine rağmen Ramil’in almasını çok istemişti. Bu ısrarının nedeni anlaşılıyor. İyi ki yarım sezonluk yerine 1.5 yıllık sözleşme yapılmış kendisiyle. Kulüpten yarım sezon için 250, önümüzdeki sezon için 450 olmak üzere 1.5 yıllık maliyetinin 700 bin Euro olduğu bilgisi paylaşılmıştı. Bence makul bir rakam. Başta Ertuğrul Sağlam olmak üzere transferinde emeği olanları kutluyorum. Devre arasında yaptığımız en akılcı transfer Ramil. Bu sezon sonunda yurt içi ve dışından taliplileri olursa şaşırmam.

Son haftaya kadar direnmeli

BAL’da öncelikle Gebzespor’un durumuyla ilgileniyoruz. Zira 3.Lig’e çıkma şansı olan tek takımımız onlar. Mor-Beyazlılar hafta sonu derbide Gölcükspor’u son saniye golüyle yenip umuda tutundular. Kazanamasalar lider Çorlu ile fark 3’e çıkacak ve ikili averajda da geri oldukları için şampiyonluk şansı bitme noktasına gelecekti. O son dakika golü belki de temsilcimizi 3.Lig’e çıkartacak.

DİLİSKELESİ’NE GELECEK

Çorlu’nun maçlarına baktığımda son haftaya kadar çok kolay. Takılma şansları hiç yok. Son hafta ise Diliskelesi’ne gelecekler. Eğer iş o maça kalırsa Diliskelesi Çorlu’yu çelme takıp Gebzespor’u şampiyon yapabilir. Bu durumda Mor-Beyazlı ekibin ne yapıp edip son haftaya Çorlu’nun 1 veya 2 puan gerisinde girmesi gerekiyor. Yani kayıp vermemesi lazım.

3 YERİNE 3 TAKIM DÜŞECEK

Dediğim gibi son hafta Diliskelesi, Çorlu’yu yenebilir, en kötü berabere kalabilir. O gücü, inancı var. İlk sezonunda çok iyi performans gösteriyorlar. Son hafta Kocaeli dayanışmasıyla ilimizden bir takımı 3.Lig’e çıkartabiliriz. Ki, Mor-Beyazlı ekibin şampiyonluğunda küme düşecek takım sayısı 3’ten 2’ye inecek, bu durum diğer takımlarımızın da işine gelecek.

Celal Kaba başkana teşekkürler

Son 10 yıla baktığımızda kentin en başarılı alt yapı kulüplerinden biridir Hisareynspor’dur. Kerem Aktürkoğlu gibi Dünya çapında bir yıldızı Türk futboluna kazandırdılar. Niceleri daha var. Küçük yaş gruplarında sayısız şampiyonluk elde ettiler, Türkiye derecesi yaptılar. Kentin gururu oldular.

BAYRAK DEĞİŞİMİ

Dün geldi üzücü haber. 17 yıldır kulübün başkanlığını yapan, camianın lideri Celal Kaba olağanüstü yönetim kurulu toplantısında istifa kararı vermiş. Geçici süreyle başkanlığı Öner Kaya üstlenmiş. Kaya aynı zamanda yapılacak kongrede aday olduğunu da açıklamış. Merakla kendisine yazdım, “Hayırdır başkanım, bir sıkıntı, kırgınlık yoktur inşallah” inşallah diye. Sevgili Kaba, “17 senedir bizim ekipte kırgınlık olmadı, olmaz da. EvelAllah kulübümüzün ve yol arkadaşlarımızın selameti için atılması gereken bir adımdı. Kısaca bayrak değişimi diyebiliriz” diye yanıt gönderdi.

SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Bir sıkıntı, kırgınlık olmadığına sevindim. 17 yıl uzun bir zaman. Mutlaka bir yorgunluk vardır. Dinlenmek gerekir. Bayrak değişimi olmalı. Sonuçta Celal Kala başkanla kulübün geldiği nokta belli, çıta çok yüksek. Yeni yönetimin işi bu bakımdan zor. Ancak ben Celal başkanın bırakmış olsa da, her zaman kulübün ve yanında olacağından eminim. Kent sporuna kattığı değerler için başkan Celal Kaba’ya içtenlikle teşekkür ediyor, bundan sonraki yaşamında sağlık ve mutluluk diliyorum. Bayrağın yeni sahibi başkan Öner Kaya ve ekibine de kolaylık diliyorum.

Hayırlı bayramlar

Ramazan ayını idrak ettik. Mevla’ma tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibaretleri kabul etsin. Bugün İslam aleminin ramazan bayramı başlıyor. Aslında Gazze’deki katliam nedeniyle Müslümanlar için buruk bir bayram. Allah Gazze başta olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarında zülüm gören kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Mevla’m ülkemizi ve insanlarını korusun.

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Bayramın ikinci ve üçüncü günü gazetemiz çıkmayacak, ancak internet üzerinden tüm sportif haberleri sizlere ulaştıracağız. Top Ağlarda köşesini de internet üzerinden takip edebilirsiniz. İslam aleminin, din kardeşlerimin Ramazan bayramını en samimi duygularımla kutluyor, başta sağlık olmak üzere huzur, mutluluk ve başarı diliyorum.