İki yılda iki şampiyonluk

Kocaelispor, geçen yıl 2.Lig’de şampiyon oldu.

Bu sezonda 1.Lig’de Play-Off’tan Süper Lig umudumuz var.

Başarabilecek miyiz, bunu zaman gösterecek…

… … …

Son yıllarda Kocaelispor’un altyapısında da önemli işler oluyor.

Küçük yaş gruplarında çok yetenekli oyuncular var.

Bu sezon altyapı yeniden yapılandı.

Yönetimden ayrı, sadece altyapıyla ilgilenen Rafet Kırgız ve arkadaşlarının oluşturduğu yöneticiler var.

Tamamen gönüllü olarak bu işi yapıyorlar.

Bu ekip, ilk etapta tesis sorununu çözüyor.

Vinsan’da altyapının kullandığı tesislerde saha ve sosyal bina yapılıyor. Doğal Çim sahanın zemini yenilendi.

Kocaelispor için bu çok yeterli değil, tesis sayımızın daha da artması gerekiyor.

Ancak buna da şükür.

3 yıl önce sadece Vinsan sahasının halısını değiştirmek için sadece ben üç kez yazdım.

Bu gelişmeleri gördükten sonra, daha iyilerinin de olacağına inanıyorum…

… … …

Geçtiğimiz cumartesi günü Kocaelispor U-19 takımının Gelişim Ligi’nde grupta son maçı vardı.

Vinsan tesislerinde Esenler Erokspor’u konuk etti.

Yeşil-Siyahlı gençler, rakiplerini yenmeleri halinde grubunu şampiyon bitirip, Play-Off’ta diğer grubun üçüncüsü Erbaaspor ile oynayacaktı.

U-19 takımı, Vinsan Tesisleri’nde 1 puan önünde bulunan lider Erokspor’u 2-1 yendi, şampiyon oldu.

… … …

Altyapılarda şampiyonluktan çok oyuncuların gelişimine inanan birisiyim.

Ama Kocaelispor gibi geçmiş yıllarda altyapılarda çok büyük başarılar elde etmiş bir kulübün de katıldığı yaş gruplarında şampiyon olması çok doğal…

Böyle de olması gerekiyor.

Şampiyon olan U-19 takımını sezon başında Yusuf Yazıcı çalıştırıyordu.

Sonraki haftalarda takımın başına Gölcüksporlu Adem Aydemir getirildi.

Adem Aydemir ile birlikte U-19 takımı da şampiyon oldu.

Bundan sonraki süreçte Play-Off’ta da başarılı olup, yeniden Elit Ligi’ne yükselmesini bekliyoruz…

… … …

Cumartesi günü Vinsan Tesisleri’nde oynanan maça taraftarların ilgisi çok fazlaydı.

Maç öğlen 12.00’de olmasına rağmen, yüreği Kocaelispor ve altyapıyla atan taraftarlar gençlere destek için oradaydı.

Sahanın zemini çok güzeldi.

Ama tribünü çok kötü.

Bu sahanın çevre düzenlemesi ve zemini yenilendi.

Keşke tribünde yapılsaydı…

U-19 takımı maçlarını burada oynayacağından Vinsan Tesisleri’ne en kısa zamanda tribün yapılmalıdır.

Çünkü mevcut tribünde maç izlemek işkenceydi.

Kendimizi kafesin içinde maç izlemiş gibi hissettik…

O gün maçı Başkanımız Recep Durul ve yöneticilerde izledi, umurım onlarda bu durumu görmüş, rahatsız olmuşlardır.

… … …

U-19 Gelişim Ligi’nde grubunu şampiyon bitiren Kocaelisporlu gençlerin aslında bu üst üste ikinci şampiyonluğu.

Çünkü bu çocukların büyük çoğunluğu 2006 doğumlu, geçen yıl U-17 Gelişim Ligi’nde Türkiye Şampiyonu oldu.

Murat Tiraki’nin çalıştırdığı, şampiyon olan U-17 takımının oyuncuları şimdi U19 takımında oynuyor.

Son Erokspor maçının ilk on birinde stoper Miktad Çil ile orta sahada, ikinci golü atan Türkmenistan uyruklu Balleyev hariç, diğer 9 oyuncu geçen yıl Murat Tiraki’nin öğrencisi…

Kaleci Ahmet Efe Engin, sağ bek Burak Tezulaş, stoper Hüseyin Ozan Ağdaş, kanatlarda Bünyamin Dalkılıç ve Efe Bera, orta sahada Yağız Yolcu ve Mustafa Ege, forvette ise Mustafa Kaan Sekmez…

Yedek kulübesinde de oyuncular vardı.

Bu isimler altyapıda son iki yılda, iki şampiyonluk yaşadı.

Umarım Kocaelispor’da gençler gibi, bu camiaya iki yılda iki şampiyonluk yaşatırlar…