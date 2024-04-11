Recep Durul’un genç aşkı göstermelik değil, samimi

Kaç kere yazı yazdım hatırlamıyorum ama 8-10 falandır sanıyorum. Geçen yıl mayıs ayında Kocaelispor’un U17 takımı önemli bir başarıya imza atarak Türkiye Şampiyonu olmuştu. Dönemin başkanı da yönetim adına takıma 100 bin TL prim sözü vermiş, ayrıca TFF’den gelecek 300 bin TL’yi de takıma aktaracağını söylemişti.

ADAM BAŞI 6 BİN TL

Aradan geçen 1 yıl içinde yaptığımız hatırlatmalar, uyarılar hiç işe yaramadı, daha doğrusu kulak asan olmadı. Ta ki, yaklaşık 1 ay önce Recep Durul başkanlık görevine gelene kadar. Durul’un göreve gelmesinin ardından tek bir yazı yazdım, sözü gündeme getirdim. O yetti. Recep Başkan kısa süreçte ödemenin yapılacağını söyledi ve dediğini de yaptı. 400 bin TL primin yarısı bayram öncesinde teknik ekip ve futbolcuların hesabına yattı. 32 kişinin primden faydalandığını, adam başına 6 bin TL düştüğü bilgisini vereyim. Genç futbolcular için hiç fena bir para değil bu. Üstelik de bayram öncesinde.

BÜYÜK TAKDİR GÖRDÜ

Nasıl sevindiklerini tahmin edebiliyorum. Tümü ve aileleri Recep Durul başkana minnetlerini sunmuştur. Recep Durul bayram öncesinde gençleri sevindirdi ya, Allah da onu sevindirsin. Sosyal medyada genel anlamda Durul’un duyarlılığı büyük takdir gördü. Ancak kimileri neden primin tamamı değil de, yarısı verildi; bu olmadı gibi yorumlar yapmış. Kuşkusuz tamamının ödenmesi çok yerinde olurdu ama yarısının verilmiş olması da takdire şayan. Yine kimileri kalan kısmın üzerine yatılacağını, ödenmeyeceğini falan düşünüyor.

Hiç sanmıyorum. Recep Durul bayram ertesinde kalan kısmın ödeneceğini söylemişse, bu sözünü de tutacaktır. Ayrıca ben Başkan Durul ve yönetiminin bu sezon Elit Lig’e dönülmesi halinde de U19 takımı futbolcularına hatırı sayılır prim vereceği inancındayım. Benim gördüğüm Durul’un alt yapı ve gençlere olan ilgisi başkaları gibi göstermelik değil, samimi.