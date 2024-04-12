Evinizi hiç kirli su bastı mı?

Doğrudan konuya gireceğim. Giriş katında oturan bir yakınımın başına geldi. Tanık oldum ve kirli suları temizledim. Tek kişinin başa çıkamayacağı boyuttaydı.

Gece evlerine geldik ki bütün halılar kirli/yağlı su içinde yüzüyor. Sahura kadar ancak temizlendi. Böyle bir durum başınıza geldiyse ne demek istediğimi anlıyorsunuz.

Ertesi gün evdeyken yine aynı durum. Mutfakta bulaşık makinası giderinden şelale gibi kirli su/ yağlı mutfak atıkları evin içine akıyor ve hiçbir şey yapamıyorsunuz, engelleyemiyorsunuz, sadece bakıyorsunuz.

Site olduğu için bina yönetimine haber veridi. Bir usta epey uğraşarak biraz açtı ama tekrar olmayacağının garantisi yok.

Site oldukça yüksek fiyatlı bir konut sitesi yaşadığım şehirde çok uzun yıllardır en dayanıklı evleri yaptığını iddia eden bir firmaya ait. (Evin her tarafı ilk yıldan itibaren rutubetten de kabarmaya başlamış. Kalite ne ile ölçülüyor inşaatlarda?) Öğrendik ki o sitede bütün zemin katlarda yaşanan bir durummuş. Başka siteler, evlerde de oluyormuş.

Logar boşaltılsın dedik. Cevap: Logarın yeri tam bilinmiyor, bulmak yarım gün alır, üzerinde bir karış beton kapak var, üç kişi zor kaldırıyor. Bu kapağın üzerinde de toprak ve çim var. Üstelik Ramazan bayramı arife günü. Her şeyin zor olduğu bir zaman.

Bu durum sizin başınıza gelse ne yapardınız? Siteyi inşa eden firma 5 yılı dolduğu için kendini sorumlu hissetmiyor. Herkes birbirinin üzerine atıyor. Yarın tuvaletin taşmayacağının garantisi yok.

Yıl 2024 hala bu pis işlerle uğraşıyoruz. Bir taraftan uzaya gidelim, inovatif çalışmalar diyelim diğer taraftan alt yapı konusuna çözüm bulamamak. Bu nasıl bir mühendislik? Ezber mühendisliği.

Bir evi veya iş yerini kirli/ atık su yani mutfak ve tuvalet attıkları neden basar? Atık su giderleri tıkalı olduğu için.

GİDERLER NEDEN TIKANIR?

Giderler neden tıkanır?

1- Alt yapı uygun değildir. (Atık su borusunun o binaya, oradaki ortalama kişi sayısına, kullanıma uygun olmaması, kirli su deposunun/logarın zaman zaman boşaltılmaması, vb.).

2- Bina yapılırken yeterince denetlenmemesi.

3- Kullanım hatası.

Bu durumun olmaması için bazı müteahhitler giriş katı dairesinin ve üst kat dairelerinin giderlerini ayrı yapıyormuş ama bu da benzer sorunları yaratıyormuş. (Belediye açısından alt kat ve üst katların aynı atık su giderine bağlanması kanunen yasak değilmiş)

Peki bir sitede logarın yeri neden belli değil, müteahhitlerin bu konuda sorumlulukları nedir?

Belediyelerin sorumlulukları nedir?

Kullanıcıların sorumlulukları nedir?

Bu konuya çözüm bulunamaz mı? Elbette bulunabilir. Uzaya giden zeka, bu işe isterse pekala çözüm bulur. Nasıl?

MESLEKİ BİRLİKLERİN SORUMLULUĞU

İnşaat mühendisleri, müteahhitler, belediyelerin ilgili birimleri, ilgili bakanlık bu tür hasarları çözümlemek için gelen ustalar (Yanlış/ kullanışsız alt yapı tasarım ve üretimini tamir etmeye, konutta oturanların sıkıntısına çare bulmaya çalışan yani sorun ile karşılaşan ustaların çözüm önerileri dikkate alınmalı.) Konuyu masaya yatırıp inovatif bir çözüm bulamaz mı? Bulabilir.

Fakat müteaahit binayı yapıp parasını alıp gidince ara ki bulasın. Konutta oturanlar sorunlarla baş başa kalıyor. O binanın projesini çizen mühendis de dönüp geriye bakıp, acaba bir problem yaşanıyor mu diye merak etmiyor. Yani öğrenmeye açık değil. Her şey ezbere yapılıyor. Sonuç, kirli ve yağlı sularla, taşan tuvaletlerle baş başa insanlar, kullanılamaz hale gelen eşyalar, zaman kaybı, sinir harbi, kaynak israfı.

1952 yılında kurulan Türkiye Müteahhitler Birliği, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası tüzüklerinde Mesleki standartlar ve iş etiğini geliştirmek kuralı var.

Bu binaları yapanlar zaman içinde bu sorunların yaşanacağını bilmiyorlar mı? Biliyorlar. Tıpkı bir binanın depreme dayanıksız olduğunu bildikleri gibi.

Konut tüketicisi açısından bakarsak, tüketici alt yapıyı bilmez. Bilmek zorunda da değildir. Alt yapının doğru yapıldığını düşünür. Fakat doğru yapılmıyor. Problem o bölge veya şehirle ilgiliyse bu konu belediyelerle görüşülmelidir. Yani bu konu kalıcı çözüme muhtaçtır. Geçici çözümler, pansumanlar çözüm değil. Bu bir alt yapı sorunu.

KULLANIM HATASI

Kullanıcılar da hiç mi hata yok? Elbette var.

Bitkisel yağ, yemek, çay vb. atıkları lavaboya dökmemek gerekiyor. Özellikle yeni evlerde borular başlangıçta açık olduğu için atıkları lavaboya atmak alışkanlık haline gelmiş sanırım. Herkes kendisi ve komşusu için bu konuya dikkat etmek zorunda burada özellikle konutta ikamet eden ve yardıma gelen hanımları sorumlu ve bilinçli davranmaya davet ediyorum.

Konunun bir tarafı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Bakanlık web sayfasında uyarıyor;

“-Lavaboya dökülen bitkisel atık yağlar, kanalizasyon hatlarında yapışarak boru kesintisinin daralmasına ve tıkanmalarına sebep olmaktadır.

-1 litre atık yağ 1 milyon litre temiz suyu kirletmektedir. Evsel su kirliliğinin %25 i atık yağlardan kaynaklanmaktadır. Evlerimizden lavabolara döktüğümüz kullanılmış kızartmalık yağlar akarsulara, göllere ve denizlere ulaşarak buradaki canlı türlerinin yok olmasına yol açmaktadır. Lütfen dökmeyelim. ”

BİTKİSEL YAĞ ÜRETİCİLERİ SORUMLULUĞU

Kullanım sonrası yapış yapış olan bitkisel yağ üreticilerinin hiç mi sorumluluğu yok? Elbette var. Bitkisel yağ ambalajları üzerinde lavaboya dökülmemesi uyarısı var. Çok küçük puntolarla ve görülmeyecek, fark edilmeyecek bir yerde. Kaç kullanıcı farkında acaba bu yazının. Demek ki bu uyarının da büyük puntolarla dikkat çekici ve okunabilir şekilde ambalaj üzerinde yer alması gerekiyor. (Ayrıca bu yağlar lavaboları tıkıyorsa damarlarımızı ne hale getiriyor bu da ayrı bir konu)

Bu konuda yapılması gereken başka çalışmalar var. Meraklısı ile paylaşırız.

Kirli su giderlerinin tıkanması çok boyutlu, birçok kişi ve kurumu ilgilendiren fakat çözülmesi mümkün bir konu. Bu zamanda bu sorunları çözmüş olmalıydık. Zaman içinde bu sorun normalleştirilmiş ve tamiri konusunda pahalı bir piyasa oluşmuş. Yine de usta bulursanız şanslısınız. Yakında bu ustalar da olmayacak.

İnşaatlarda görünmeyen alt yapılar önemli ve işini doğru yapan, binayı kullanacak olanı düşünen sorumluluk hisseden yapılara, komşunu düşünen insanlara, ihtiyaç var. Yoksa pis ve yağlı sularla cebelleşip duracağız. Suç sadece yağlarda da değil. Her türlü yemek atığını çöp yerine lavaboya atan, tabakları temizlemeden bulaşık makinesine atan saçları tuvalete atan kişilerde de hata var. Fakat alt yapının da bütün olumsuzlukları düşünerek yapılması gerekiyor.

Sözün özü; Siz mutfak veya tuvaletten taşan suları temizlemek, böyle bir durumu yaşamak ister miydiniz? Yüzünüz buruştu değil mi? İlgili kurumları bilgi, bilinç ve yetenekleriyle çözüm bulmaya davet ediyorum.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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