Gebzespor çok geç kalmadı mı?

Geçen yıl 3.Lig’e takım çıkaramamıştık.

Gebzespor çok yaklaşmasına rağmen bunu başaramamıştı.

Bu sezon da yine 3.Lig’e en yakın takımımız Gebzespor’du.

Sezon başındaki hem teknik ekip, hem de futbolcu kadrosundaki yapılanma umut vericiydi.

Hazırlık ve kupa maçında izlediğim Gebzespor, bu ışığı da vermişti.

Ligin ilk yarısını en yakın rakiplerinin 5 puan önünde lider bitiren Gebzespor’da, tıpkı bir yıl öncesinde olduğu gibi yine aynı senaryo yaşanıyor.

Ligin ikinci yarısındaki puan kayıplarının ardından liderliği kaybeden Gebzespor, avantajını yitirdi.

Özellikle son haftalarda Kapaklıspor ve Taçspor beraberliklerinden sonra 3.Lig şansını çok azalttı.

Artık her şey kendi elinde değil.

Bir maçı fazla olan Çorluspor, son 4 haftaya 4 puan önde giriyor.

Oynayacağı üç maçı kazanması halinde 3.Lig’e çıkacak…

Bu maçlar düşme hattında bulunan Babaeskispor ile deplasmanda oynayacak, arkasından sahasında düşmesi kesinleşen Yuvacıkspor ve son hafta deplasmanda Diliskelesispor.

Çorluspor’un zorlanacağı tek maç son haftaki Diliskelesispor.

İddialı, moralli bir Diliskelesispor sahasında Çorluspor’dan çok rahat puan alabilir.

Son haftaya kadar Diliskelesispor’un il sıralamasında iddialı olması gerekiyor.

Kullarspor ve Gölcükspor maçlarında izlediğim Diliskelesispor, oyun gücü ve futbolcu kalitesi çok yüksek.

Kaybettikleri Kullarspor ve Gölcükspor maçlarından da puan alabilirlerdi…

… … …

Gebzespor, Kapaklıspor ve Taçspor beraberliğinden sonra çıktığı Gölcükspor maçını kazanıp, son 4 haftaya umutlu girmek istiyordu.

Ligin ilk yarısında 1-0 mağlup olduğu Gölcükspor’u konuk etti.

Uzatma bölümlerine 1-1 girilen karşılaşmayı Gebzespor 90+8’de Adem Parlak’ın attığı golle 2-1 kazandı.

Aynı saatte oynanan Çorluspor-İFA Spor maçı vardı.

Bu maçta Çorluspor golü 74.dakikada buldu. Çorluspor puan kaybedip, Gebzespor da yine berabere kalsaydı, çok büyük yıkım olurdu.

Çorluspor 74’de attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı, Gebzespor’un Gölcükspor galibiyeti de anlamını yitirdi…

… … …

Gebzespor, bu sezon son dakika gollerine bir yenisini daha ekledi.

Ancak bu son dakika golleri Mor-Beyazlı ekibe yetmeyecek gibi gözüküyor.

Gölcükspor maçındaki son dakika golü gibi…

Bu maçta atılan golden sonra Gebzespor’un sevinci de çok abartılıydı.

Liderin gerisinde son 4 haftaya giren Gebzespor, bu galibiyet için çok geç kaldı.

Keşke Tekirdağ’da Kapaklıspor, Gebze’de de Taçspor’u yenebilseydi.

O zaman Gölcükspor galibiyeti çok daha anlamlı, 3.Lig’in habercisi olurdu.

İş işten geçtikten sonra bu kadar sevinmeye gerek yok…