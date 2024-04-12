Sakaryaspor maçına yönelik cezalar haksız, kaldırılmalı

Göztepe maçı bir hayli gergin geçmişti. Kuşkusuz ortamı geren misafir takım seyircisinin taşkınlığı sahaya sürekli yabancı madde atması ve 1 an susmadan küfür etmesiydi. Kocaelispor tribünlerinden de sahaya çok sayıda yabancı madde atıldı, biri polis memuruna geldi.

250 TANE YABANCI MADDE ATILDI

İki temsilci detaylı bir şekilde raporlarını yazdı, sahaya tam 250 tane yabancı madde atılmıştı, ayrıca stadyumda bulunan tüm yangın söndürme tüpleri sıkıldı. Kimi Göztepe tribünlerini hedef aldı, çoğunluğu da bizim taraftarı etkiledi. Kocaelispor da detaylı bir savunma yaptı. Hukuk Kurulu tarafından yapılan sevkin ardından PFDK Salı günü akşam saatlerinde toplandı ve Kocaelispor’un cezasını belirledi.

KORKTUĞUMUZ OLDU

Kulüp yetkilileri raporlara bakarak en az bir maç seyircisiz oynama yaptırımı geleceğine dair öngörüde bulunmuştu. Öyle de oldu, daha doğrusu korktuğumuz oldu. PFDK’dan o ceza çıktı. Sadece o kadarla kalsa iyi, kale arkası ve protokol hariç maraton ve numaralı tribünlerle ilgili bloke cezaları da çıktı. Kimi tribün bloklarına 2 maç bloka cezası verildi. Yani Bandırma ve Sakaryaspor maçlarında da bloke cezaları uygulanacak.

TARAFTARIN TEPKİSİ VAR

Nereden bakarsanız ciddi bir yaptırım bu. Taraftarın cezanın yüksek oluşuna tepkisi var. Bir maç seyircisiz tamam da, blokeler bence de fazla. Ki, Tahkim Kuruna itiraz edilecekmiş. Sakaryaspor maçına yönelik cezaların kaldırılması gerekir. Tabi kendimizi de eleştirmeliyiz. Bir maçta sahaya 250 tane yabancı madde atmak olacak iş mi? Yangın söndürme tüplerinin sıkılması zaten başlı başına skandal. Kuşkusuz seyircisiz oynama cezasını Giresun maçında çekecek olmamız bir fikstür şansı, piyango.

FİKSTÜR ŞANSI, PİYANGO

Sorsalardı hangi maçta cezayı çekmek istersiniz diye her halde hepimiz Giresun derdik. Taraftar desteğine çok fazla ihtiyaç duyulmayacak bir maç gibi duruyor çünkü. Bu arada PFDK Göztepe taraftarı için sadece küfürden bir maç bloke cezası vermesini de adil bulmadım. Sahaya ellerinde ne varsa attılar, olayların kıvılcımını yaktılar, dolayısıyla bizim taraftar gibi saha olaylarından da cezalandırılmaları gerekirdi.

Taner Gülleri başaracak

Evet, Belediye Derincespor Taner Gülleri yönetiminde dikkat çeken bir çıkış yakaladı, iç sahada iyi puanlar topladı ancak öncesindeki tablo o kadar kötüydü ki, son 4 haftaya düşme korkusunu yakından hissederek giriyor. Temsilcimiz maç eksiğiyle ve averaj farkıyla düşme hattının bir basamak üzerinde ancak kalan fikstürü bir hayli zorlu. İlk maçını Play-Off hattındaki güçlü Iğdır ile deplasmanda oynayacaklar. Sonra Soma geliyor ve ardından yine Play-Off’ta yer alan Yılmaz Vural’ın takımı Menemen’e konuk olacaklar.

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Son hafta ise içerde Denizli maçı var. O maça kadar büyük olasılıkla Ege temsilcisi düşmüş olur. İçerde kolay gibi duran iki maç kazanılabilir ama bu yetmeyebilir zira ikili averajda Düzce bizden iyi. Yani iki deplasman maçından mutlaka puan, puanlar çıkartılmalı. Rakiplerin konumuna bakıldığında zor gibi dursa da, Taner Gülleri yönetimindeki temsilcimiz Iğdır’da veya olmadı Menemen’de bir galibiyete imza atabilir. Bu inanç temsilcimizde fazlasıyla var. Taner Gülleri bu takımı ligde bırakmaya kararlı. İnşallah başaracak.