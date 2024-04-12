Bu Süper Lig’e çıksan ne olur çıkmasan ne olur?

Kocaelispor, bu sezon büyük ihtimalle Play-Off’a kalacak.

Süper Lig’e çıkma şansını Play-Off’tan deneyecek.

Çok umutlu muyuz?

Bu futbolla zor…

3 yıl önce de 2.Lig’eki takımımız çok iyi futbol oynamıyordu ama Play-Off finalinde Sakaryaspor’u yenip, 1.Lig’e çıkmıştık.

Şuanki durumumuz da aynı.

Son iki maçımızdan 4 puan aldık.

Göztepe’yi yendik, Çorum’dan 1 puanla döndük.

Bu iki maçta 4 puan almamıza rağmen, kaybedebilirdik de.

Takımımızın bir sistemi yok. Kadro istikrarımız yok.

Bu kadroyla kalan maçlarımızdan nasıl bir performans sağlarız, bu soru işareti…

Ama camia olarak Süper Lig’i çok istiyoruz…

… … …

1.Lig’i de çok istiyorduk, 11 yıl sonra çıktık.

Ancak çıktığımız gibi düşüp, bir yıl sonra yeniden 1.Lig’deyiz…

Bu kez de Süper Lig’e çıkmak için çok istekliyiz.

Çıkarsak Süper Lig’de kalıcı olur muyuz?

Bu yönetim şekli, bu kadro yapılanmasıyla Süper Lig’de ne yapabiliriz?

Son yıllarda Süper Lig’e çıkan takımlar tutunamıyorlar.

Süper Lig’e çıkarken daha donanımlı ve hazırlıklı olmak gerekiyor…

… … …

Sadece Kocaelispor değil, birçok takım yönetimsel olarak Süper Lig için hazır değiller.

Bu gerçek…

Bir de Süper Lig’in son yıllardaki durumu ortada.

Aslında benim de anlatmak istediğim konu bu…

Süper Lig’i çok fazla takip etmiyorum.

Çünkü bu ligin marka değeri giderek değer kaybediyor.

Süper Lig 3-4 kulübün hegomanyası altında.

Diğer takımlar figüran gibi…

Hep hakem hatalarının konuşulduğu, futbolumuzun gelişmesi için hiç çaba harcanmayan bir ligi haline geldi.

Spor yazarlarından, yöneticilere ve teknik adamlara kadar herkes bir hafta hakemi tartışıyoruz.

Zorunluluktan oynatılan genç oyuncular var…

… … …

Bu ligin Türk futboluna katkısının hiç olmadığını görüyoruz.

Federasyon var mı, yok mu belli değil…

Büyük takımların kollandığı, küçük takımların ezildiği bir lig…

Marka değeri düşen bu ligi izleyen de yok.

Sadece şampiyon adaylarının maçlarına seyirci gidiyor. Boş tribünlere oynanan bu ligin, Türk futboluna ne katkısı olabilir.

Ligde kalmak için kulüpler milyonlar harcıyorlar. Çoğu kulüplerde borçlanıyor, batağa sürükleniyor…

Yıllar önce Kocaelispor ligde kalmak için bankalardan kredi çekip, battığı gibi…

İşte Kocaelispor böyle bir lige çıkmak için mücadele ediyor.

Bu Süper Lig’e Kocaelispor çıksa ne olur çıkmasa ne olur…