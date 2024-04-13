Eskişehirspor, Bursaspor’dan sonra şimdi de Giresunspor

Futbolda şehir kulüpleri birer birer düşüyor.

Efsane Eskişehirspor şimdi BAL’da…

BAL’da ilk yılında şampiyon bile olamıyor.

Trabzonspor’dan sonra Süper Lig’de şampiyonluk sevinci yaşayan ikinci Anadolu takımı Bursaspor’da 2.Lig’den düştü.

3.Lig’de yeniden ayağa kalkar, eski günlerine mi dönerler yoksa, Eskişehirspor gibi BAL’a mı düşerler.

Eskişehirspor ve Bursaspor’un ardından bir şehir takımı daha alt liglere düşüyor.

70’li yıllarda Süper Lig’de yer alan, 6 sezon mücadele eden Giresunspor 1977 yılında küme düştü…

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Yeşil-Beyazlı ekip, 44 yıl sonra 2021 sezonunda yeniden Süper Lig’e yükseldi.

Bu kez fazla kalamadı, önce Süper Lig’den bu sezon da 1.Lig’den düştü.

Düşerken, bir daha zor toparlanacak gibi gözüküyor.

Bir dönem Kocaelispor gibi borçlanarak düşüyor.

Bu borçları ödeyip, kulübün önüne ve arkasına isim koymadan Giresunspor olarak dönerler mi, bunu bilemiyoruz.

Birçok Süper Lig takımı amatöre kadar düşüp, sonradan isim değiştirip Göztepe, Gaziantep ve Malatya gibi lige dönüş yaptılar.

Kocaelispor’dan sonra Eskişehirspor ve Bursaspor da armasına ve tarihine sahip çıktı, isim değiştirmeden onurlu mücadelelerini devam ettiriyorlar…

Umarım Giresunspor’da aynı şekilde armasına sahip çıkar…

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İşte transfer yasağı olan, iki hafta önce ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor İzmit’e geliyor.

Ligin ilk yarısında kadrosunda 5-6 tecrübeli oyuncusu vardı.

Devre arasında o futbolcular da gitti.

Artık tamamen kendi altyapısından çıkan oyuncularla 1.Lig’de son maçlarına çıkıyorlar.

Her maç çok iyi mücadele ediyor, ezilmeden müsabakaları tamamlıyorlar.

İki hafta önce Erzurumspor deplasmanında da ilk golü atıp, öne geçtiler.

Ancak galibiyeti koruyamayıp, ikinci yarıda yedikleri gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldılar.

Giresunspor geçen haftada evinde Tuzlaspor’a 3-0 yenildi…

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Ligin ilk yarısını 9 puanda tamamladılar.

Federasyon 3 puanlarını sildi, 6 puanla ligin ikinci yarısına başladı.

Giresunspor çok ilginçtir ligin ilk yarısında sadece 1 puan aldı.

O 1 puanı da, Süper Lig’e geçen hafta çıkması kesinleşen Eyüpspor ile berabere kaldı.

Pazar günkü maçta Kocaelispor’dan da puan almaya güçleri yeter mi?

Bunu çok zor olsa da yine de işi ciddiye almak gerekiyor…

Biz kazanmak için sahaya çıkalım, rakibi hafife almayalım…

Ancak 18-19 yaşındaki çocuklara da saygı gösterelim.

Çünkü bu zorluklardan Kocaelispor’da geçti.

Bizim gençlerimize acımadılar, 9 da attılar, 6 da…

Biz o kötü günleri atlatıp, bugünlere geldik...

Sadece Giresunspor değil…

Bursaspor’u da, Eskişehirspor’u da yeniden üst liglerde görmek istiyoruz.

Futbol şehirlerinin yeri amatör ve 3.Lig değil.

İstanbul takımlarının çoğunlukta olduğu ligden kurtulup, şehir takımlarının yarıştığı Süper Lig’i görmek istiyoruz…