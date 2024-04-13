5 bin oy düşük aldı; Ama

31 Mart yerel seçimi geride kaldı...

Ancak yankısı halen sürüyor



Hem ülke genelinde hem de Kocaeli’nde ilginç matematiksel sonuç ortaya çıktı...



Nasıl mı?



Mesela, AK Parti’ye küskün seçmen sandığa gitmedi...

Bir önceki seçime oranla yüzde 10 daha düşük oy aldı...



Birinci parti olan CHP, ülke genelinde oylarını sadece 1 milyon adet artırdı.

AK Parti ise 8 milyon oy kaybına uğradı.



AK Parti, 2002 yılından bu yana ilk kez ana muhalefet partisi konumuna düştü.



Aldıkları oy oranları ise şöyle oluştu;



CHP: Yüzde 37,77...

AK Parti: 35,49...

YRP: Yüzde 6,19...

DEM Parti: Yüzde 5,70...

MHP: Yüzde 4,99...

İYİ Parti: Yüzde 3.77...



Yerel seçimde ortaya çıkan bu ilginç matematiksel sonuç İstanbul ve Kocaeli seçimine de yansıdı...



Şöyle ki;



Mesela, İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu, 2019 yerel seçimlerde

4 milyon 741 bin 868 oy aldı. İmamoğlu, Büyükşehir’i kazandı fakat ilçelerin çoğunu ve meclis üstünlüğünü AK Parti elde etmişti...



Aynı İmamoğlu 31 Mart 2024’te ki yerel seçimde 4 milyon 432 bin 862 oy aldı.

Bir önceci seçime göre 309 oy daha düşük aldı. Ancak hem ilçelerin büyük bölümünü kazandı hem de meclis üstünlüğünü elde etti...





Gelelim İzmit’e;



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 2019 seçiminde yüzde 49,92 oy oranıyla 107 bin 143 oy almıştı. Başkan seçildi...



31 Mart’taki seçimde ise, yüzde 49,06 oy oranıyla 102 bin 385 oyda kaldı.



Bir önceki seçime oranla 4 bin 758 oy daha az aldı.





Hürriyet, bir önceki seçime göre daha düşük oy almasına rağmen hem Kocaeli’ndeki 12 ilçe arasında en yüksek oyu aldı hem de meclis üstünlüğünü elde etti.



Hürriyet ve İmamoğlu seçimi kazandılar fakat ikisi de bir önceki seçime oranla oylarını düşürmüş...



Burada bir başarı var mı?



BÜYÜKAKIN 2019’DA 610 BİN OY ALMIŞTI...





2019’daki yerel seçimde AK Parti Kocaeli’de yüksek oy almıştı.

Büyükşehir Belediyesini yüzde 55,57 oy oranıyla kazanılmıştı. Başkan Büyükakın, bu seçimde 610 bin 350 oy almıştı. Ancak 31 Mart’taki yerel seçimde yüzde 45,83 oy oranıyla 514 bin 672 oy aldı.



Bir önceki seçime oranla 95 bin 678 oy daha düşük aldı.



2019’da Kocaeli’de 11 ilçe belediyesini kazanan AK Partili Belediye Başkanların aldıkları oy oranları yüzde 45-55 arasındaydı...



31 Mart’taki seçimde ise, 9 ilçe belediye başkanlığını kazandılar. İki ilçede seçimi kaybettiler. İlçe belediye başkanlarının aldıkları oy oranları yüzde 45 ile 32 arasında değişiyor. Yani yüzde 10 oranında bir düşüş var...



Yerel seçimin yarattığı siyasi iklimdeki matematiksel değişim ve ortaya çıkan ilginç seçim tablosu umarım tüm siyasi partilere büyük bir ders vermiştir...





CHP BAŞARIYI SÜRDÜREMEZ!



CHP, ülke genelinde birinci parti seçildi fakat Kocaeli’de halen ana muhalefet konumunda. 12 ilçeden sadece 3 ilçeyi kazanmaları belki psikolojik bir üstünlük sağlamış olabilir ancak CHP başarıyı pek sürdüremez! Erken havlu atar!



CHP Kocaeli’nde halen örgüt içi sorunlar olduğu gibi duruyor. İzmit Belediye Başkanı Hürriyet’in parti il başkanına ve milletvekillerine karşı tavrı geçmiş dönemde şık değildi. Bir üstünlük sağlama gayreti içerisindeydi. Bu dönemde bu tavrını sürdürecektir.



Bunun işaretini de geçtiğimiz günlerde bir ortamda il başkanına ve milletvekillerine Körfez ilçe seçiminin kaybedilmesiyle ilgili sarf ettiği sözler bunun işaretidir...



Anlaşılan odur ki, önümüzdeki 5 yıl CHP açısında bir hayli neşeli geçecektir(!)

Biz gazetecilere de bolca malzeme çıkacaktır...





AK PARTİ KENARA ÇEKİLMEZ...



AK Parti oy düşüşü yaşadı diye kenara mı çekilecek? Hayır.

AK Parti bilakis, bir sonraki seçime çok daha güçlü gelmek için muhakeme yapıyor...



AK Parti, seçim yenilgilerinde dağılan bir yapıya sahip değil. Düşüşler, AK Parti’yi bir sonraki seçimlere çok daha güçlü kılmıştır...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisi ilk kez ikinci parti olduktan sonra seçim gecesi yaptığı ‘balkon’ konuşmasında “yapıcı” çıkışlar yaptı...

CHP’nin birinci parti olmasını kabul etti fakat kendi partisinin tabanına da çok ciddi mesajlar verdi...





Olası bir erken seçim veya 2028 ve 2029’da yapılacak yerel ve genel seçimler çok daha farklı bir siyasi tabloyu karşımıza çıkarabilir.



O tarih geldiğinde, bugün birinci üçüncü olan partiler bakalım başarılarını sürdürecekler mi yoksa bir alt sıraları yeniden düşecekler mi göreceğiz...

