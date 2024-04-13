Gelecekleri belirsiz Kocaeli kadroları da paramparça durumda

Tarih 25 Ekim 2017…

Ankara’da Meral Akşener, İYİ Parti’yi kurarken oradaydım. Kalabalığı, heyecanı gördüm. İnsanların gözlerinde umudu gördüm…

MHP’den ayrışan ve merkez sağa da göz kırpan kitleler Türk siyasetinin merkezi olmak adına harekete geçti.

2019’da daha sonra CHP’li belediye başkanı olarak Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş ve hatta Fatma Kaplan Hürriyet gibi isimlerin öne çıkmasını da Millet İttifakı içindeki İYİ Parti sağladı.

Doğrusu 2023 Genel Seçimlerinde Türk seçmenindeki dip dalga eğiliminin İYİ Parti’yi öne atacağını düşünmüştüm. Seçim öncesi öyle bir dönem de oldu. İYİ Parti’nin oylarının yüzde 20’nin kapısına dayandığı zamanları da gördük.

Sonra Altılı Masadaki Cumhurbaşkanı adaylığı krizi ile başlayan dalgalanmada hem oylar düştü hem de ittifak dağıldı.

Bu İYİ Parti için sert düşüşün habercisiydi…

AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

Doğrusu son yerel seçimler öncesi Meral Akşener’in ittifaksız yürüme kararı kendi kadrolarını üzmüştü. İYİ Parti teşkilatları birçok ilde seçimden önce Akşener’den umudunu kesmişti.

Seçim sonuçları da tuz biber oldu. Bir dönem yüzde 20 denen parti yüzde 3.5 oy aldı.

27 Nisan’da olağanüstü kongre kararı bekleniyordu, Akşener de aday olmayacağını açıkladı.

İyi Parti TBMM Grup Başkanı ve Eski Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, İyi Parti TBMM Grup Başkan Vekili Musavat Dervişoğlu, Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın ve Kurucular Kurulu üyesi Günay Kodaz adaylığını açıkladı.

ÜÇ ÖNEMLİ İSİM FARKLI GÖRÜŞTE

Peki, ne olacak?

İYİ Parti’nin başına kim gelecek?

Kocaeli delegasyonu ne yapacak?

Cumali Durmuş, Musavvat Dervişoğlu’na desteğini açıkladı.

Nusret Acur, Koray Aydın’dan yana…

Lütfü Türkkan, Meral Akşener’in kalmasını isteyenlerden…

Yani en tepede görünen üç isim farklı telden çalıyor.

Kocaeli kadroları paramparça durumda…

BAHÇELİ’DEN SÜRPRİZ DESTEK

Ama en ilginç sözler MHP Lideri Devlet Bahçeli’den geldi.

Bahçeli, "Basından takip ettiği kadarıyla İYİ Parti'de önüne gelenin aday olduğunu gördüğünü" söyleyerek, "Bu adaylar onların en tabii hakkıdır. Fakat çoklu adaylar, çoklu bölünmelere de vesile olabiliyor. Küsmeler, kırılmalar, ayrışmalar partiyi küçültme gibi gayretler olabiliyor. Önümüzdeki siyasi istikrarı, siyasi partilerdeki istikrarla ilişkilendirerek, Sayın Meral Akşener hanımefendinin ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında devamında, onunla beraber aday olmayı düşünen, partiye güç verme kararını alan, proje sahipli arkadaşların da etrafında kenetlenerek Türkiye'nin meselelerini, Anayasa değişikliğinden tutun her türlü konu üzerinde çaba gösteren bir parti konumuna gelmesini düşünmekteyim” dedi.

KORAY AYDIN’IN CEVABI

İYİ Parti Genel Başkan adayı Koray Aydın, cevaben "Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi senaryosuyla iktidarın yazdığı tanıdık bir tiyatro, sahneye konulmak istenmektedir. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, İYİ Parti’nin siyaset ve toplum nazarındaki güvenilirliğini ve ciddiyetini sarsacaktır. Olağanüstü kurultayın iptal edilmesi, aynı zamanda Sayın Meral Akşener'in duruşuna, itibarına ve siyasi kariyerine de büyük zarar verecektir” dedi.

ÇÖZÜM YAVUZ AĞIRALİOĞLU

İYİ Parti’nin geleceği belirsiz, karanlık…

Görüntü o ki Meral Akşener’den bir geri vites olacak. Bu da diğer aday adaylarını geri çekilmesine neden olabilir. Akşener genel başkanlık koltuğunda kalsa, aday olmama kararından vazgeçmese ya da kurultayda kaybetse de bir şey değişmez. Yeni biri gelse de İYİ Parti’yi toparlamak kolay değil. Eğri oturup doğru konuşalım:

İYİ Parti benim kuruluşunda gördüğüm heyecanı çoktan kaybetti.

Halkın gözündeki umut olma ihtimalini de kaybetti.

Güvenirlilikleri de ciddiyeti de son bir yıl da fazlasıyla sarsıldı.

Bana göre ne Akşener ne de diğer ismi geçen adaylar İYİ Parti’ye ilaç olamaz.

Türk siyasetinde merkez sağın inşası için dip dalganın getireceğini beklemek lazım. Bence orada da ibre Yavuz Ağıralioğlu’ndan yana…

Eğer İYİ Parti’nin başına Ağıralioğlu gelirse İYİ Parti 25 Ekim 2017’deki ruhuna geri döner yoksa Ağıralioğlu ayrı bir parti ile yoluna devem eder: İYİ Parti de bir dönem partisi olarak kalır.

Bekleyip görelim…