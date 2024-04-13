Süper Lig’e 6 galibiyet kadar yakınız!

Trendyol 1.Lig’de artık son düzlüğe, başka anlamda final haftalarına geldik. 5 maç, başka deyişle 450 dakika sonra normal sezon noktalanacak. İlk 2 artık belli, tüm gözler Play-Off ve üçüncülük yarışında. 6 Play-Off bileti için 8 talipli var. Kocaelispor’un önceliği Play-Off’u garantilemek, sonrasında da üçüncü olup doğrudan final oynamak.

BU HAFTA ÜÇÜNCÜ OLABİLİRİZ

Play-Off’un altıyla aramızda 5 puan, ya da iki maçlık fark var. Baktığımızda Giresun dışında 4 maçımız da çok zorlu. Ümraniye ligde kalma mücadelesi veriyor, Bodrum, Bandırma ve Sakarya ise bizim gibi Play-Off yarışı yapıyor. Kuşkusuz rakiplerin kalan maçları da kolay değil. En az hata yapan hedefi yakalayacak. Biz çıkışta olan takımlardan biriyiz. Bu hafta Sakaryaspor’un Erzurum’da puan kaybetmesi muhtemel gözüküyor. Dolayısıyla Giresun karşısında alacağımız bir galibiyet bizi üçüncü yapar. Yani son 4 haftaya Play-Off finali oynayacak konumda girme şansımız çok yüksek.

ÇOK UÇUK BİR HEDEF DEĞİL

Doğrudan rakiplerimizden Bandırma ve Sakarya ile içerde oynamamız da önemli avantaj. Bodrum’un son haftalarda düşüşte olması, kendi sahasında iyi sonuçlar almaması da iştahımızı kabartıyor. 2 hafta öncesinde hayal gibi duruyordu ama şu anda 5’te 5 çok uçuk bir hedef değil. Olur mu, olur. Bu da bizi üçüncü yapar. Ondan sonra kalıyor bir maç, bir engel. Altıncı maçı da alırsak Süper Lig’deyiz. 6’da 6 bizi arzu ettiğimiz hedefe ulaştırıyor. Süper Lig’e bu kadar da yakınız. Ki, ligimizde bu şansı elinde bulunduran bizim dışımızda bir de komşu Sakaryaspor var.

ANCAK BİRLİKTE BAŞARABİLİRİZ

Ki, komşunun en büyük dezavantajı bizimle deplasmanda oynayacak olmaları. Dolayısıyla aslında elimizde büyük bir fırsat var. Kağıt üzerinde Süper Lig’e yükselme mücadelesinde eli en güçlü takım biziz. Değerlendirebilmek için taraftar, takım, yönetim, basın hepimiz kenetlenmeliyiz. Hep hatırlatıyorum, altını özellikle çiziyorum: Ancak birlikte başarabiliriz. Tabi önce kendimiz inanmalıyız. Elbette maçlara tek tek bakmalı, kazanıp bir sonrakine odaklanmalıyız. Önümüzde 6 final var. Sonra ver elini Süper Lig. Hadi inşallah.

Artık şu yabancı hayranlığını bırakalım

Son dönemde BAL takımlarımız teknik adam tercihlerini genel olarak dışarıdan yapıyor. Her defasında hayal kırıklığına uğrasalar da bunda ısrar ediyorlar. Oysa bu kentte o işi yapabilecek çok sayıda teknik adam var. Hep söylüyoruz ama dinleyen yok.

MANTIKLI SEÇİM DEĞİLDİ

Tesisleşme ve kurumsallaşma adına son dönemin öne çıkan kulübü Kullarspor sezona 3.Lig hedefiyle başlamıştı. Ancak işler başta iyi gitmeyince hemen takımın başında dışardan bir teknik adam getirdiler. Bursalı teknik adam Eser Kardeşleri kurtarıcı olarak gördüler. Oysa aynı teknik adam çok değil birkaç sezon önce Gölcükspor’da başarısız olmuş, takım o sezon küme düşmüştü. Böylesi bir gerçek ortada dururken Eser Kardeşler’i takımın başına getirmek hiç mantıklı durmuyordu.

HAKLI ÇIKMANIN ÜZÜNTÜSÜ

O gün yanlış yapıldığını, tercihin takımı, camiayı tanıyan, yerli bir teknik adam olması gerektiğini yazmıştım. Yazımı inşallah yanılırım diye bitirmiştim, bunu çok dilemiştim ama haklı çıkacağımı da biliyordum. Öyle oldu. Başarısız sonuçların ardından Kullarspor yönetimi Kardeşler ile yollarını ayırdı. Ki, bıraktığında Başiskele temsilcisi küme düşmenin en güçlü adaylarından biriydi. Yönetim çok şükür ki, kan değişimi sonrasında yeniden yabancı macerasına girmedi.

UMARIM GEÇ KALINMIŞ OLMAZ

Takımı alt yapının koordinatörü Ayhan Özkar’a emanet etti. Özkar yönetiminde çıkılan ilk maçta Keşan deplasmanından galibiyetle dönüldü. Ki, Trakya temsilcisinin sadece 2 puan üzerindeydik. Yani son derece kritik ve zorlu bir maçtı. Diliyorum iyi sonuçlar devam eder, umuyorum takımın başına yerli teknik direktörün getirilmesinde geç kalınmış olmaz. Sonuçta bu takım ligde kalırsa yerliye, yani doğruya dönüş sayesinde olacak, aksi halde yani küme düşerse yabancı hayranlığının faturası ödenecek.