Başarı hikayesi yazdı

1984 yılından bu yana Derince ilçesinde oturuyorum...
Derince ilçesinin benim için ne kadar öneme sahip olduğunu bu sütunda sıkça dile getiriyorum...
Bir gazeteci olarak yaşadığım ilçeye duyduğum sorumluluğu hep öncelikli kıldım...
İlçenin eksikliklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini bu sütunda sıkça dile getirdim...
Bu duruşumu bundan sonra da sürdüreceğim...
30 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRDİ...
Derince ilk kez 1994 yılında belediye oldu. 1994’ten 31 Mart 2024’e kadar geçen 30 yılda ilçeyi; Refah Partisi, Fazilet Partisi ve bu iki partinin devamı olan AK Partili belediye başkanları tarafından yönetildi...
31 Mart’ta yapılan yerel seçimde belediye yönetimi el değiştirdi.
CHP Belediye Başkan Adayı SERTİF GÖKÇE, 30 yıl sonra ilçeyi CHP’ye kazandırdı...
2019’da da aday olmuştu. Ancak seçimi az bir oy farkıyla kaybetti.
Gökçe, bu kez Derince’de ipi göğüsledi.
Rakibine yüzde 8,99 oy oranı ile 8 bin civarında oy fark atarak seçimi yüzde 48,28 ile kazandı.
TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK GELDİ...
Sertif Gökçe’nin hayat hikâyesi başarılarla dolu.
1972 yılında Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve Liseyi Ardahan’da okudu. Ailesi Derince’ ye taşındı. 1997 yılında Ankara Hukuk Fakültesinde mezun oldu.1998 yılında Kocaeli Barosu Üyesi oldu...
Kocaeli Barosu’nun sevilen ve çalışkan üyesi olan Gökçe, Amerikan sistemini ilk kez getirerek yanında çok sayıda avukat çalıştıran ilk hukukçulardan biri oldu. Baroda bu sistemin öncüsü oldu. 2014-2018 yılları arasında iki dönem Kocaeli Baro Başkanlığı yaptı.
CHP’de aktif görevler üstlendi. Derince İlçe Gençlik Kolları ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Derince Birlik Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Sivil Toplum Örgütlerinde aktif görevler aldı...
BAŞARI HİKÂYESİ YAZDI...
Türkiye haritasını önünüze koyduğunuzda doğu bölgesinin İran sınırındaki en uç ili olan Ardahan’dan kalkıp Kocaeli’ne yerleşen, burada başarı hikâyesi yazan Gökçe, iş yaşamında ortaya koyduğu başarının ötesinde insanı yani ve efendiliğiyle güven veren bir adam...
Başarı hiçbir zaman kendiliğinden gelmez. Mutlaka zorlu engeller aşılarak elde edilir. Sertif Gökçe, yazdığı başarı hikâyesinin en özel ismidir. Hiç kuşku yok ki, pek kimseye nasip olamayacak bir başarı hikâyesi yazan Gökçe, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Derince Belediye Başkanı seçildi.
GÖKÇE'Yİ 1998 YILINDA TANIDIM...
Sertif Gökçe’yi 1998 yılında, o dönem çalıştığım Özgür Kocaeli Gazetesinin köşe yazarı da olan merhum Av. Ömer Türkçakal’ın yanında staj yaparken tanıdım.
O dönem tanıdığım Gökçe ile abi-kardeşliğimiz ve dostluğumuz o tarihten bu yana devam ediyor...
Hayatımdaki en seçkin dostlarımdan biri olan Gökçe’nin seçimi kazanmasına mutlu oldum...
KİME OY VERDİM...
Yeri gelmişken burada bir itirafta bulunmak isterim...
Oy kullanmak bir vatandaşlık görevi. Seçme hakkını elde ettiğim tarihten bu yana oyumu düzenli olarak kullanırım. Sosyal demokrat fikre sahip bir ailede yetiştim. Seçimlerde oyumu hangi siyasi partiye vereceğimi de tahmin edersiniz.
Yerel seçimler genel seçimler gibi değil. Yerel seçimde parti değil, kişi önemli benim için.
2019 yılındaki yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi’nde oyumu Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, Derince’de ise dostum Sertif Gökçe’ye vermiştim.
Tarih tekerrür etti ve 31 Mart'taki yerel seçimde ikinci kez oyunu aynı isimlere verdim. Başkan Büyükakın, benim için önemli bir değer...
Üçüncü dönem aday olsa oyumu yine vereceğim...
DOST CANLISIDIR, AYRIM YAPMAZ...
Sertif Gökçe’ye başarıyı getiren çalışkanlığının ötesinde; dost canlısı bir insan olması yatar. Sevgi onun yaşam iksiridir. Her insana dokunmuştur, yanında olmuştur. İnsanlar arasında ayrım yapmaz. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, hangi ırktan ve mezhepten olursanız olun, Gökçe’nin gözünde-gönlünde insansınız. Aynı değerdesiniz...
DERİNCE’DE ZORLANMAZ...
Gökçe, yaşamı boyunca zorlukları başararak bu noktaya gelmiştir. Hayata dair zorluklar onun için aşılmayacak değildir.
Derince Belediyesi’nde 30 yıllık bir yapı var.
Kemikleşmiş bu yapıyı dönüştürmek elbette ki zordur.
Süreç içerisinde kendi kadrosunu kuracaktır. Ancak yapıyı bozmadan, çalışanları huzursuz etmeden, kimsenin ekmeğiyle oynamadan; vicdani olarak en doğru kararı vererek değişimi gerçekleştirecektir.
Derince Belediyesi çalışanları şunu beklemesin;
Sertif Gökçe, koltuğuna oturduktan sonra, sonradan görme bazı il ve ilçe belediye başkanlarının yaptığı gibi belediye bünyesinde operasyon başlatarak, kıyım yaparak kimseyi işinden aşından etmez. Yapılacak bir şey varsa bunu tamamen hukuk çerçevesinde yapar...
Gökçe, yöneticiliği bilen, çalışıp evine ekmek götüren insanın ruh halini anlayan babacan bir yapıya sahiptir.
Ama şunu da belirteyim.
Gökçe, vicdanlı iyi bir insan ve yönetici olduğu kadar disiplini de önceleyen biridir...
Kurumsal disiplini sever. Çalışmayı ve çalıştırmayı sever.
Derince Belediyesi’nde işini eksiksiz yapan müdür de, personel de görevinde kalacak.
Ancak çalışmayan, kaytaran, işine siyaseti katanı da elbette gönderecektir...
ÜZERİNE GİTMEYİN!
Derince bir İzmit veya değir ilçeler gibi büyük ve geniş bir coğrafya üzerine kurulu değil... Derince, küçük bir ilçedir. İlçeyi uçtan uca yürüyerek gidebilirsiniz. İlçe merkezinin her noktası yürüme mesafesi kadardır...
Belediyenin bütçesi, personel sayısı bellidir.
Personel çalıştırma sayının üzerine çıktığınızda tıkanırsınız. Çalışamaz ve çalıştıramazsınız...
Okuyucularımıza şunu da aktarmak isterim...
Gökçe’nin insani yapısından faydalanıp üzerine gitmeyin. Sıkıştırmayın, bunaltmayın. Zart zurt kapısını çalıp kendiniz ve yakınlarınız için iş talebinde bulunmayın. Ellerinizde dosyalarla belediye kapısına dayanıp ihale istemeyin.
Şu sıralar rahat bırakın, mevcut yapıya alışmalı. Belediyenin tüm kılcallarını öğrenmeli. Neler yapabileceğini bilmeli ki süreç içerisinde yapabileceklerini de yapabilmeli...
SENDİKALAR RAHAT BIRAKSIN!
Mesela duyduğum bir şeyi aktarmak isterim:
Derince Belediyesi’nde Hizmet-İş Sendikası Örgütlü...
Bana gelen bilgiye göre “Derince Belediyesi’ni CHP kazandı” diye İzmit Belediyesi’nde örgütlü olan Genel-İş Sendikası Derince Belediyesi’nde örgütü ele geçirmek için kolları sıvamış.
Bu anlayış çok ayıp değil mi?
Şunun bilinmesini isterim;
Sertif Gökçe, uzun yıllardır Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Avukatlığını yürütüyordu.
Hizmet-İş Sendikası Eski Kocaeli Şube Başkanı ve mevcut Genel Başkan Yardımcısı olan İdris Ersoy, Gökçe’nin çok yakın dostu ve arkadaşıdır.
Bu durumda elbette ki Gökçe’nin birinci tercihi, çalışanlarının Hizmet-İş Sendikası Üyesi olarak kalmasıdır. Yüksek ihtimal öylede olacaktır. Gökçe’de çalışanlarının mevcut sendikalarında kalması yönünde telkinde bulunacak. Derince Belediyesi çalışanları, “taş yerinde ağırdır” deyip mevcut sendikalarında kalacaktır.
Gökçe’nin olası sendikal tartışmaların ortasına şimdiden çekilmesi doğru değil...
Çiçeği burnunda bir belediye başkanını şimdiden bunaltmak doğru değil, adil değil.
BÜYÜKAKIN İLE UYUMLU ÇALIŞACAK...
Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli’de ikinci bir Fatma Kaplan Hürriyet, olmaz.
Bilindiği gibi İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, 2019’da koltuğuna oturur oturmaz ortaya koyduğu yönetim yapısıyla beş yılı kavga ederek, tartışarak ve polemikler yaratarak geçirdi...
Bu tarz bir yönetim anlayışı Gökçe’nin karakterine çok ters...
Gökçe, beş yıl boyunca kendi ilçesinin çıkarlarını korumak için enerjisini harcayacak.
Üst belediye olan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile çok uyumlu bir süreç geçireceğinden eminim. Diğer ilçe belediye başkanlarıyla da uyum içerisinde çalışacak...
Mesela, Gökçe, baro başkanı olduğu dönemde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yönetim kurulu üyesiydi. Birlikte çalıştılar. Yakın dostlar. Kartepe Belediye Başkanı Avukat Mustafa Kocaman keza yine Gökçe ile dosttur. Komşu Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile de uyumlu olacak. Diğer ilçe belediye başkanlarıyla da uyumlu çalışacaktır...
Gökçe, Derince için gerekli olan tüm hizmetleri akılcı ve yapıcı bir anlayış ortaya koyarak, Büyükşehir’den hizmet alacak. Keza, Başkan Büyükakın'da Derince için kısıtlama getirmeyecektir.
Yeni dönemde Başkan Büyükakın ve değerli dostum Sertif Gökçe’ye başarı diliyorum...
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Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(19 )
Derinceli - Cemalettin bey bu kentte hepimiz yaşıyoruz kimlerin ne yaptığını çok iyi biliyoruz. 2023 te Akp belediyeleri aldığında belediyelerin tamamında Genel İş Sendikası ve Tüm Bel Sen sendikaları yetkiliydi.Belediye başkanları,başkan yardımcıları ve birim müdürleri çalışanları zorla Hizmet iş ve Bem Bir Sen sendikasına geçirdiler o günler hiç unutmadık. Elbette kimse sendika seçiminde zorlanamaz ama çalışan mevcut sendikadan memnun değilse örgütlemesini yapan sendikaya geçme hakkına sahiptir.Derincede çalışan işçiler hizmet işten hiç memnun değildir.Tabiki sen içinde olmadığın için İdris için güzel yazmayı seçiyorsun senin taraf olduğun apaçık ortadadır.Akp döneminde çalışan memur ve işçilere nasıl baskı yapıldığını en iyi ağabeyin şadi beyin eşi iyi bilir o dönemde saray bahçe belediyesinde memur olarak çalışıyordu.Sizin haberiniz şu şekilde olmalıydı her çalışan özgürce istediği sendikayı seçme hakkına sahiptir demeliydin.Şeninde ne kadar değiştiğini tüm Kocaeli halkı bilir nokta
K.k - Sayın yazar belediyelere bak AKP gençler dolu onları nede eleştirmiyorsun belediyede hiç liyakata işe alınan bana göster ondan sonra chp belediyeleri eleştir.sendıkaya gelince AKP belediyelerde müdürler ve başkanlar tarafından baskı yapılıp sendika değiştirildi o zaman nerelerde idiniz
Sirri - Sayın Sertif GÖKÇE 2019 Mahalli seçimlerinde 39272 oy, 2024 mahalli seçimlerinde 39833 oy aldı. 39833-39272=561. Artış sadece 561 oy. Bizde Derince'de yaşıyoruz. İP'li, DYP'li, eski ANAP'lı, eski MHP'lilerle Gökkuşağı koalisyonu kurmuş. Tabii ki buna kent uzlaşısı DEM'i de eklemek gerekir. Bütün bu koalisyona rağmen artış 561 oy. Sayın Yazar burada mugalata ve mübalağa yapıyor. Ayrıca bütün bunları memnun etmek öyle yazdığınız gibi kolay olmasa gerek. Bekleyip göreceğiz. İyi icraat yaparsa taktir ederiz, eksik hatalı icraat yaparsa tenkit ederiz.
Körfezli - Onyıllar boyunca ,diğer partiyi tenkit ettiğiniz gibi mi? Milletin iradesine saygı duyun,kostek olmayın destek olunda adam hizmet versin elinden geldiğince
Cuk Diye - Kocaelı 20 yıldır şehir adıyla anılan aslen bir ilçeyi andıran bakıldığında köy görünümlü mezra..
Derince-4141 - İnşaallah güzel işler yaparlar. Ne diyelim.
Hamza - Sertif iyi olabilir bilemem amma chp çalıştırmaz. İşte izmit işte izmir işte adana işte antalya işte istanbol başka lafa gerenk yok
Körfezli - Hamza..chp mi çalıştırmaz,yoksa herseye taş koyan ,meclis çoğunluğunu elinde bulunduran akp mhp mi çalıştırmiyor bi araştır bakalım
Ford Thames - Zoruna gitti soda iç hazmeder
Hüseyin - KBB öncelik hizmeti tramvayı getirmek olmalıdır daha sonra ihalesi yapılmış çivi çakılmamış inşaa edilmeyi bekleyen 17 proje var bunlara başlanıp bitirilmesi sonucunda Tahir başkanın samimiyetini ayrımcılık yapıp yapmadığını ilçemize önem verip vermediğini uyumunu daha iyi test etmiş oluruz
Misafir - Derince köy olduktan sonra mahalli seçim sonucu beni zerre kadar ilgilendirmiyor. KBB ile aynı siyasi irade varken böyle ise şu an düşünemiyorum bile.
Kartepe ve Başiskele ye yapılan yatırımlar ile her iki ilçeye il olma yolunda başarılar…
İzmit in merkezine o kadar yakın, bir o kadar da uzak Derince.. senin daha alacak çok yolun var.
Motorcu - Şu Derincenin merkez camisinin tufaletleri çok pis çok rezil hiç mi ilaç kullanmamislar ücretsiz diye okadrda pis olmaz lütfen bir cozum
Erdal - Sertif Gökçeyi iyi tanıyor olabilirsin ama chp yi tanıdığını zannetmiyorum şu an fırtına öncesi sessizlik var iler ki gunlerdede aynı yazıdan bekleriz.
Körfezli - Kıskançlıktan catliyorsun değil mi,derince insanının tercihine saygı duy bence
Yorum41 - Benim de öngörüm şudur gördüğüm kadarıyla Sertif Gökçe çevresi tarafından sevilen teveccüh gören, kavgacı kişilği olmayan,uyumlu, mütevazi, sempatik bi adam eğer Derince de dönemi boyunca güzel işler yapıp,en az 2 dönem Derinceyi yönetibilirse CHP nin ilerdeki dönemde BB adayı olma olasılığı en yüksek adayıdır.Şunu da belirteyim eğer Tahir başkan göreve devam ederse karşısında kim olursa olsun fark yapmaz yine kazanacaktır Tahir başkan 3.döneme de devam edip,görevini tamamlayacaktır diye tahmin ediyorum.
Derinceli - Sayın yazar yazdıklarınıza ilkkez katılıyorum. Belediye önünde gençlik kolları sıraya girmiş adam wc gitse peşinden gidiyorlar acilen buna çare bulması gerekiyor baskanın yüzlerce işçi var evet ama şunu da belirtelim son gün rizeden gelen yüzlerce işçi var son 1 ayda 50 kişi alınmış
Sanberk 41 - SON İŞE ALINANANLAR DERHAL İŞTEN ÇIKARTILMALI AKP HER SEÇİM ÖNCESİ AYNI HAKSIZ İŞE ALIMLAR YAPIYOR
Zafer Yavuz - Hsr satiri her kelimesine katılıyorum Keske izmit e de benzer nitelikte bir baskan gelseydi ,Sertif bey cok sey katacak,
. - O hâlde tramvay gelir?
Derinceli Dadaş - Gelmez ise daha kötü olur. Belediyeyi kaybedince orada ikamet edenler vatandaşlıktan çıkmıyor. Tahir başkan da Derince li unutmayalım.
Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.