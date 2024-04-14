Başarı hikayesi yazdı

1984 yılından bu yana Derince ilçesinde oturuyorum...



Derince ilçesinin benim için ne kadar öneme sahip olduğunu bu sütunda sıkça dile getiriyorum...



Bir gazeteci olarak yaşadığım ilçeye duyduğum sorumluluğu hep öncelikli kıldım...

İlçenin eksikliklerini, ihtiyaçlarını, beklentilerini bu sütunda sıkça dile getirdim...

Bu duruşumu bundan sonra da sürdüreceğim...



30 YIL SONRA EL DEĞİŞTİRDİ...



Derince ilk kez 1994 yılında belediye oldu. 1994’ten 31 Mart 2024’e kadar geçen 30 yılda ilçeyi; Refah Partisi, Fazilet Partisi ve bu iki partinin devamı olan AK Partili belediye başkanları tarafından yönetildi...



31 Mart’ta yapılan yerel seçimde belediye yönetimi el değiştirdi.

CHP Belediye Başkan Adayı SERTİF GÖKÇE, 30 yıl sonra ilçeyi CHP’ye kazandırdı...



2019’da da aday olmuştu. Ancak seçimi az bir oy farkıyla kaybetti.

Gökçe, bu kez Derince’de ipi göğüsledi.



Rakibine yüzde 8,99 oy oranı ile 8 bin civarında oy fark atarak seçimi yüzde 48,28 ile kazandı.





TIRNAKLARIYLA KAZIYARAK GELDİ...

Sertif Gökçe’nin hayat hikâyesi başarılarla dolu.

1972 yılında Ardahan’da doğdu. İlk, orta ve Liseyi Ardahan’da okudu. Ailesi Derince’ ye taşındı. 1997 yılında Ankara Hukuk Fakültesinde mezun oldu.1998 yılında Kocaeli Barosu Üyesi oldu...



Kocaeli Barosu’nun sevilen ve çalışkan üyesi olan Gökçe, Amerikan sistemini ilk kez getirerek yanında çok sayıda avukat çalıştıran ilk hukukçulardan biri oldu. Baroda bu sistemin öncüsü oldu. 2014-2018 yılları arasında iki dönem Kocaeli Baro Başkanlığı yaptı.



CHP’de aktif görevler üstlendi. Derince İlçe Gençlik Kolları ve İl Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. Derince Birlik Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Sivil Toplum Örgütlerinde aktif görevler aldı...



BAŞARI HİKÂYESİ YAZDI...



Türkiye haritasını önünüze koyduğunuzda doğu bölgesinin İran sınırındaki en uç ili olan Ardahan’dan kalkıp Kocaeli’ne yerleşen, burada başarı hikâyesi yazan Gökçe, iş yaşamında ortaya koyduğu başarının ötesinde insanı yani ve efendiliğiyle güven veren bir adam...



Başarı hiçbir zaman kendiliğinden gelmez. Mutlaka zorlu engeller aşılarak elde edilir. Sertif Gökçe, yazdığı başarı hikâyesinin en özel ismidir. Hiç kuşku yok ki, pek kimseye nasip olamayacak bir başarı hikâyesi yazan Gökçe, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde Derince Belediye Başkanı seçildi.





GÖKÇE'Yİ 1998 YILINDA TANIDIM...



Sertif Gökçe’yi 1998 yılında, o dönem çalıştığım Özgür Kocaeli Gazetesinin köşe yazarı da olan merhum Av. Ömer Türkçakal’ın yanında staj yaparken tanıdım.

O dönem tanıdığım Gökçe ile abi-kardeşliğimiz ve dostluğumuz o tarihten bu yana devam ediyor...

Hayatımdaki en seçkin dostlarımdan biri olan Gökçe’nin seçimi kazanmasına mutlu oldum...



KİME OY VERDİM...



Yeri gelmişken burada bir itirafta bulunmak isterim...



Oy kullanmak bir vatandaşlık görevi. Seçme hakkını elde ettiğim tarihten bu yana oyumu düzenli olarak kullanırım. Sosyal demokrat fikre sahip bir ailede yetiştim. Seçimlerde oyumu hangi siyasi partiye vereceğimi de tahmin edersiniz.



Yerel seçimler genel seçimler gibi değil. Yerel seçimde parti değil, kişi önemli benim için.



2019 yılındaki yerel seçimde Büyükşehir Belediyesi’nde oyumu Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a, Derince’de ise dostum Sertif Gökçe’ye vermiştim.



Tarih tekerrür etti ve 31 Mart'taki yerel seçimde ikinci kez oyunu aynı isimlere verdim. Başkan Büyükakın, benim için önemli bir değer...

Üçüncü dönem aday olsa oyumu yine vereceğim...

DOST CANLISIDIR, AYRIM YAPMAZ...



Sertif Gökçe’ye başarıyı getiren çalışkanlığının ötesinde; dost canlısı bir insan olması yatar. Sevgi onun yaşam iksiridir. Her insana dokunmuştur, yanında olmuştur. İnsanlar arasında ayrım yapmaz. Hangi siyasi görüşe sahip olursanız olun, hangi ırktan ve mezhepten olursanız olun, Gökçe’nin gözünde-gönlünde insansınız. Aynı değerdesiniz...



DERİNCE’DE ZORLANMAZ...



Gökçe, yaşamı boyunca zorlukları başararak bu noktaya gelmiştir. Hayata dair zorluklar onun için aşılmayacak değildir.



Derince Belediyesi’nde 30 yıllık bir yapı var.

Kemikleşmiş bu yapıyı dönüştürmek elbette ki zordur.

Süreç içerisinde kendi kadrosunu kuracaktır. Ancak yapıyı bozmadan, çalışanları huzursuz etmeden, kimsenin ekmeğiyle oynamadan; vicdani olarak en doğru kararı vererek değişimi gerçekleştirecektir.



Derince Belediyesi çalışanları şunu beklemesin;

Sertif Gökçe, koltuğuna oturduktan sonra, sonradan görme bazı il ve ilçe belediye başkanlarının yaptığı gibi belediye bünyesinde operasyon başlatarak, kıyım yaparak kimseyi işinden aşından etmez. Yapılacak bir şey varsa bunu tamamen hukuk çerçevesinde yapar...



Gökçe, yöneticiliği bilen, çalışıp evine ekmek götüren insanın ruh halini anlayan babacan bir yapıya sahiptir.



Ama şunu da belirteyim.

Gökçe, vicdanlı iyi bir insan ve yönetici olduğu kadar disiplini de önceleyen biridir...

Kurumsal disiplini sever. Çalışmayı ve çalıştırmayı sever.



Derince Belediyesi’nde işini eksiksiz yapan müdür de, personel de görevinde kalacak.

Ancak çalışmayan, kaytaran, işine siyaseti katanı da elbette gönderecektir...



ÜZERİNE GİTMEYİN!

Derince bir İzmit veya değir ilçeler gibi büyük ve geniş bir coğrafya üzerine kurulu değil... Derince, küçük bir ilçedir. İlçeyi uçtan uca yürüyerek gidebilirsiniz. İlçe merkezinin her noktası yürüme mesafesi kadardır...



Belediyenin bütçesi, personel sayısı bellidir.

Personel çalıştırma sayının üzerine çıktığınızda tıkanırsınız. Çalışamaz ve çalıştıramazsınız...



Okuyucularımıza şunu da aktarmak isterim...

Gökçe’nin insani yapısından faydalanıp üzerine gitmeyin. Sıkıştırmayın, bunaltmayın. Zart zurt kapısını çalıp kendiniz ve yakınlarınız için iş talebinde bulunmayın. Ellerinizde dosyalarla belediye kapısına dayanıp ihale istemeyin.

Şu sıralar rahat bırakın, mevcut yapıya alışmalı. Belediyenin tüm kılcallarını öğrenmeli. Neler yapabileceğini bilmeli ki süreç içerisinde yapabileceklerini de yapabilmeli...

SENDİKALAR RAHAT BIRAKSIN!

Mesela duyduğum bir şeyi aktarmak isterim:

Derince Belediyesi’nde Hizmet-İş Sendikası Örgütlü...



Bana gelen bilgiye göre “Derince Belediyesi’ni CHP kazandı” diye İzmit Belediyesi’nde örgütlü olan Genel-İş Sendikası Derince Belediyesi’nde örgütü ele geçirmek için kolları sıvamış.

Bu anlayış çok ayıp değil mi?



Şunun bilinmesini isterim;

Sertif Gökçe, uzun yıllardır Hizmet-İş Sendikası Kocaeli Şubesi Avukatlığını yürütüyordu.

Hizmet-İş Sendikası Eski Kocaeli Şube Başkanı ve mevcut Genel Başkan Yardımcısı olan İdris Ersoy, Gökçe’nin çok yakın dostu ve arkadaşıdır.



Bu durumda elbette ki Gökçe’nin birinci tercihi, çalışanlarının Hizmet-İş Sendikası Üyesi olarak kalmasıdır. Yüksek ihtimal öylede olacaktır. Gökçe’de çalışanlarının mevcut sendikalarında kalması yönünde telkinde bulunacak. Derince Belediyesi çalışanları, “taş yerinde ağırdır” deyip mevcut sendikalarında kalacaktır.



Gökçe’nin olası sendikal tartışmaların ortasına şimdiden çekilmesi doğru değil...

Çiçeği burnunda bir belediye başkanını şimdiden bunaltmak doğru değil, adil değil.



BÜYÜKAKIN İLE UYUMLU ÇALIŞACAK...



Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Kocaeli’de ikinci bir Fatma Kaplan Hürriyet, olmaz.



Bilindiği gibi İzmit Belediye Başkanı Hürriyet, 2019’da koltuğuna oturur oturmaz ortaya koyduğu yönetim yapısıyla beş yılı kavga ederek, tartışarak ve polemikler yaratarak geçirdi...

Bu tarz bir yönetim anlayışı Gökçe’nin karakterine çok ters...



Gökçe, beş yıl boyunca kendi ilçesinin çıkarlarını korumak için enerjisini harcayacak.

Üst belediye olan Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ile çok uyumlu bir süreç geçireceğinden eminim. Diğer ilçe belediye başkanlarıyla da uyum içerisinde çalışacak...



Mesela, Gökçe, baro başkanı olduğu dönemde Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, yönetim kurulu üyesiydi. Birlikte çalıştılar. Yakın dostlar. Kartepe Belediye Başkanı Avukat Mustafa Kocaman keza yine Gökçe ile dosttur. Komşu Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile de uyumlu olacak. Diğer ilçe belediye başkanlarıyla da uyumlu çalışacaktır...



Gökçe, Derince için gerekli olan tüm hizmetleri akılcı ve yapıcı bir anlayış ortaya koyarak, Büyükşehir’den hizmet alacak. Keza, Başkan Büyükakın'da Derince için kısıtlama getirmeyecektir.



Yeni dönemde Başkan Büyükakın ve değerli dostum Sertif Gökçe’ye başarı diliyorum...

