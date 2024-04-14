AK Partili başkanlar farklı belediyecilik yapmak zorundalar

AK Parti’nin aldığı seçim sonucunun üç önemli nedeni var

Birincisi, ekonomi; Cumhurbaşkanlığı seçiminde de ekonomi belirleyiciydi ancak beka sorunu öne çıkmıştı. Bu kez beka meselesi geride kaldı.

İkincisi emekliler… Ben de emekliyim. Ve bu seçime de emekliler damgasını vurdu. Emekliler sandığa gitmedi. Bir kısmı da muhalefete oy verdi.

Üçüncüsü aday tespitinde yapılan hatalar…

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Ancak bu kadar kabaca anlatılsa da AK Parti işi sıkı tutacak.

Elbette AK Parti genelde ve yerelde bir analiz yapacak. Abdülkadir Selvi bu analizin detaylarını yazdı: “Seçim yenilgisinin ardından AK Parti’de önce partinin en yetkili karar organı olan MYK toplantısı yapıldı. Ardından da strateji heyeti bir dizi toplantı yaptı. Seçim sonuçlarının masaya yatırılıp, nerede yanlışlar yapıldığını, seçim yenilgisinin nedenlerini araştırmak üzere 4 komisyon kuruldu. Bu komisyonlarda bir bakan, bir genel başkan yardımcısı ve bir akademisyen yer alacak. Strateji heyetiyle irtibatlı olarak çalışacak olan komisyon çalışmalarını düşünce kuruluşu SETA koordine edecek.”

AK Parti İl Başkanı Şahin Talus da “Biz bu süreçten sonra sandık sandık sonuçları inceleyeceğiz” dedi.

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Peki, ne çıkar bu analizlerden?

Kısa bir süre önce yazdım ama bir teknik hata sonucu gazete baskısında çıkmadı. Hem bu nedenle hem de iftar ve bayramlaşmada yapılan yorumlar nedeniyle bir kez daha yazmak istiyorum. Analizden çıkacak nedenler sonrası şöyle bir yol haritası AK Parti’yi bekliyor:

Bir- Değişim: Teşkilat değişimleri olur ama bunun Kocaeli’ne etkisi olacağını düşünmüyorum. Bakın İl Koordinatör Milletvekili Ekrem Görçeker, son iftar programında Kocaeli’nin Marmara bölgesinin hamisi ve abisi olduğunu belirterek Kocaeli teşkilatlarını tebrik etmişti. Tahir Büyükakın da “Siz Marmara bölgesinin en güçlü teşkilatısınız. Cumhurbaşkanımızdan ve aldığımız telefonlardan bunu görüyoruz. Türkiye’nin gözü Kocaeli’nin üzerinde” demişti.

Bu nedenle ilimizde teşkilat değişimi ya olmaz ya da çok sınırlı kalır.

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İkincisi, AK Parti’nin birinci gündeminin enflasyon ve dar gelirlerinin durumunu düzeltmek olacağı kesin. Aksi bir durum mümkün değil.

Bu da yorucu ve uzun bir süreç… Bunu çok konuşacağız… Emeklileri çok konuşacağız.

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Üçüncüsü, Kocaeli’nin önemi arttı. Burada ilginç bir beş yıl geçeceğini öngörebiliyorum.

Evet, seçmen açık ara büyükşehri vererek AK Parti ve Tahir Büyükakın’a duyduğu güveni gösterdi ancak ilçe belediye sayısı da azaldı.

AK Parti teşkilat bayramlaşmasında konuşan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, 31 Mart yerel seçimlerinde seçmenlerin kendilerine önemli iki mesaj verdiğini söyledi. Talus, “Seçmen bize büyükşehir ile başarımızı ortaya koyarken, 9 ilçeyi de vererek değerlendirmemizi istedi” dedi.

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Gerçekten de durum bu…

Kocaeli’de durum Türkiye’den farklı… Ama AK Parti 9 ilçede de örnek belediyecilik yapmak zorunda… Gözler üzerlerinde olacak.