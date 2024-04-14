Ciddiyeti hiç bırakma rakibe saygıyı unutma

Öncelikle tüm İslam aleminin, Müslüman kardeşlerimizin geçmiş ramazan bayramını kutlamak istiyorum. Trendyol 1.Lig’de artık son düzlükteyiz. Bu akşam ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Giresunspor’u ağırlayacağız. Kuşkusuz ki kağıt üzerinde açık favori olduğumuz bir mücadele ancak malumunuz maçlar kağıt üzerinde değil, sahada oynanıyor.

ÇOK ÖRNEĞİ VAR

Evet, Karadeniz ekibi transfer yasaklı ve gençlerle oynuyor. Gücü kısıtlı. Direnebildiği kadar direniyor. Bu tür maçlar beni oldum olası ürkütür. Çünkü bu oyunda en büyük tehlike rehavettir. Nasıl olsa yenerim diye rakibi hafife alırsan başına iş araçsın. Bakın geçmişte, her takım için böyle maçlar vardır. En yakın örnek, yakın sayılabilecek bir tarihte açık ara lider Eyüpspor Giresun deplasmanında ummadığı bir puan kaybı yapmıştı. Kendimizden örnek verecek olursak geçen sezon içerde küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Pazarspor’u yenememiştik.

GÜÇLERİ YETTİĞİNCE

Futbol sürprize açık bir oyun olduğu için bu kadar seviliyor ve ilgi görüyor. Diğer branşlarda favorilerin zayıf rakipler karşısında kaybettiğine falan rastlayamazsınız. Bu futbola özgü bir durum. Giresunspor ligde bir onur mücadelesi veriyor. Gençler sonuna kadar savaşıyor. Aldıkları her puan, terlettikleri her rakip onlar için büyük moral oluyor. Eyüpspor’dan bir puanı aldıklarında nasıl da şampiyon olmuşçasına sevinmişlerdi. Bu akşamki maçta da puan almak için varlarını yoklarını ortaya koyacaklarından kimsenin kuşkusu olmasın. Böyle bir durumda da kimse düşmüş takım neden bu kadar maça asılıyor diye tepki göstermesin.

KİLİDİ ERKEN GOL AÇACAKTIR

Ne kadar zayıf olursa olsun hiçbir takım sahaya kaybetmek için çıkmaz, hiçbir takım kalesini açmaz. Üstelik bu akşam bizim önemli bir dezavantajımız, eksiğimiz var. Maçı cezamızdan dolayı seyircisiz oynayacağız. Boş tribün önünde futbolcunun motive olmasının ne denli zor olduğu herkesin malumu. Bir de rakip zayıf diye ciddiyetinden uzaklaşırsan işte o zaman seni uyandıracak arkanda taraftar da olmayacak. Bu tür maçların kilidi erken goldür. Zira gol ne kadar gecikirse rakip savunmasına çekilir ve büyük direnç gösterir. Erken gol gelirse, açılır ve maç sizin için kolaylaşır.

RAKİBE SAYGIYI UNUTMAYALIM

Yani maça mümkün olduğunda önde, atak başlamak durumundayız. İlk 15 dakikada öne geçebilirsek, sonrasında işimizin kolay olacağını çok rahat söyleyebilirim. Hele erken iki farklı üstünlük kurarsak farklı bir galibiyet elde ederiz. Bu arada farklı galibiyet demişten, o yollardan geçtiğimiz için Giresun’un tahtasının kapalı, tamamen gençlerle oynadığını aklımızdan çıkarmadan, rakibe saygıyı da unutmamalıyız. Öyle 8-9 gollü galibiyetler için çaba göstermekten kaçınmalıyız.

BERİDZE 11’DE OLMALI

Mustafa Gürsel son iki maçta önce oyunu tutup, sonradan hamleler de kazanma amaçlı bir sistemle oynadı. Riskliydi ama sonuçlara bakıldığında plan tuttu dinebilir. Bu gün farklı bir maç olacak. Önce atıp sonra skoru korumak amaçlanacak. Yani önceki iki maçın tam tersi. Bu durumda da eldeki gol silahlarını en baştan kutlanmak gerekecek. Bedirze’nin ilk 11’de olmasını bekliyoruz. Barış da olabilir. Candeias haftalardır iyi değil. Tabi ki onu kenara almak kolay değil ama sanki bu maç Portekizli yıldızın yedeğe çekilmesi için uygun gibi duruyor.

RAMİL’DEN SİFTAH BEKLİYORUZ

Son haftalarda ileri uçta bir hayli hareketli olan, taraftara umut veren Ramil’den artın ilk gollerini ve asistlerini bekliyoruz. Oğuz’un cezası bitti ama maç eksiği var. Mustafa Hoca Mehmet ile devam edecektir. Solda Atila’ya dönüş olabilir mi, bir ihtimal. Gürsel 4’lü savunmaya geçip Vukoviç’e ilk 11’de şans verebilir mi? O da bir olasılık. Artık telafisi mümkün olmayan haftalara geldik. Üçüncülük hedefini yakalamak tamamen bizim elimizde. Biz kazandığımız sürece rakiplerin ne yaptığının bir önemi yok. Dün de altını çizdiğim gibi Süper Lig’e sadece 6 galibiyet yakındayız.

Sonuçta çıkışta olan bir takımız, zor gibi duruyor olsa da yapabiliriz. Bu hafta emaneten Sakaryaspor’a verdiğimiz üçüncülüğü geri almak istiyoruz. Fikstür avantajımız var. Komşu, Erzurum deplasmanında çok zor kazanır. Dolayısıyla biz bu akşamı kayıpsız geçersek her halükarda üçüncüyüz. Haydi bakalım. Gönlümüzden geçen olsun, Kocaelispor’umuza yürekten başarılar.