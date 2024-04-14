Mustafa Gürsel’in arayışları umarım bitmiştir

Kocaelispor son iki maçta 4 puan alarak yeniden Süper Lig yolunda umutlandı.

Belki futbol olarak takımımız ışık vermiyor.

Ancak Göztepe ve Çorumspor gibi iki güçlü takımdan puan almak özgüvenini kaybetmiş oyuncularımız için çok büyük moral oldu.

Bu moralle de Pazar akşamı Giresunspor karşısına çıkacağız…

Kağıt üzerinde kolay gibi gözükse de, küme düşen Giresunspor’un gençleri çok iyi mücadele ediyorlar.

Skoru tuttukları ve öne geçtikleri maçlarda da dirençleri daha da artıyor.

Bu tür takımlara gol atmak daha da zorlaşıyor…

Bu yüzden kolay maç olmayacak.

Ancak golü erken bulursak rahat bir maç olur…

… … …

Aslında son haftalarda bizim rakibimizden çok kendimizle mücadele ediyoruz.

Mustafa Gürsel’in gereksiz oyuncu tercihleri ve sistem değişiklikleri, takımın oyununu etkiliyor.

Her maçta sahaya ayrı bir diziliş…

Hocamızın üçlü defans sevdası…

Son iki maçta Emir Ortakaya’dan 6 numara yaratma çabası…

Sol bek de savunması hiç olmayan Duhan Aksu da ısrarı…

Tüm bunları alt alta getirdiğimizde karmaşık bir durum yaratıyoruz…

… … …

Oysa artık ligin son haftalarına girdik.

Bu takım kadro istikrarını sağlamalıdr.

Sanki sezon başında hazırlık kampındaymışız gibi her maça ayrı bir sistemle çıkıyoruz.

Bu takımda Vukoviç varken, 6 numara pozisyonunda o oynar…

Emir Ortakaya bu takımın stoperidir.

Duhan Aksu’da artık ısrar etmenin bir anlamı yok.

Çünkü bizim takımın öncelikli olarak savunma yapması, gol yemememiz gerekiyor.

Bu takım bir şekilde gol atar.

Ama gol yedikten sonra maçı çevirmek zor oluyor.

Gerçi bu sezon ilk kez geriye düştüğümüz son iki maçta puan aldık.

Bunu her zaman yapamayabiliriz…

… … …

Mustafa Gürsel, geldiğinden beri arayış içinde.

Neredeyse 3 ay geçti.

Milli arada 20 gün maç yapmadık.

Hala ne oynayacağımızı bilemiyoruz.

Son Çorumspor maçının ikinci yarısında 25 dakikalık bölümde iyi oynadık.

Bu oyunumuzu diğer maçlara da taşırsak, hücum anlamında da daha organize bir takım izleyebiliriz.

Her maç öncesinde Mustafa Gürsel bir sürpriz yapıyor.

Pazar günü Giresunspor maçında nasıl bir takım çıkaracağını kestiremiyoruz.

Oysa bu takımın kadro kalitesi ortada.

Biz basit, doğru oyun oynamalıyız.

Fazla, ekstradan işler yapmaya gerek yok.

Mustafa Gürsel de artık bu arayışlara son verip, kadro istikrarını sağlamalıdır…

… … …

Bu arada Göztepe maçının ikinci yarısı ve Çorumspor maçında Yusuf Cihat’ın performansı çok iyi.

Yusuf Cihat, geldiğinden beri en iyi futbolunu oynuyor.

Bu oyuncumuz beklentilerin hep uzağında kalmıştı…

Yusuf Cihat, hem savunmada, hem de hücumda orta sahanın en etkli ismi.

Kalan maçlarda da kensine çok iş düşecek…