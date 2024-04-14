Edison'a sormuşlar,

deneylerin sırasında neden bu kadar çok hata yapıyorsun diye,

"Onlar hata değil.

Her defasında işe yaramayacak bir metodu elemiş oluyorum"

Tecrübe edinmek,

kararlılık ve inanmışlık böyle bir şey.

Denersin, olmazsa, geliştirir diğerine geçersin.

1 hata 2 hata derken başarı yakalanır.

Kocaelispor olarak biz de aynısı olmasa da benzer bir metodu uyguluyoruz.

Denemeye

asla aklımızda olmayan,

on binlerce isim yazılsa da içlerinde yer almasını mümkün görmediğimiz,

Sayın Engin Koyun ile başlandı.

Lakin, niteliği laboratuvar şartlarına uymadı.

Sonuçlar her seferinde referans dışı çıktı.

Sayın Koyun'un başkanlığı alışılagelmişin dışında farklı bir şekilde yol aldı.

Başkanlık değil patronluk ve de hemşericilik tarafı ağır bastı.

Yönetim kurulundaki tek adam tarzı hep gözümüze çarptı.

Sonuçta hayallerle yaşayanlar değil kaygı duyanlar haklı çıktı.

Bence yetki sahibi kişiler,

Hz.Mevlana'nın şu sözlerini kendilerine

rehber edinmelidirler.;

"Yüzde ısrar etme doksan da olur. İnsan dediğinde noksan da olur.

Sakın büyüklenme, elde neler var,

bir ben varım deme yoksan da olur."

Günü geldi beklenen oldu ve Sayın Recep Durul Başkanla yolumuza devam ediyoruz.

Recep Durul nasıl biri derseniz,

sporun,

yaşamının her safhasında yer aldığını gördüğümüz,

iyi bir eğitim almış başarılı bir iş adamı.

1992 Ekiminde Aydınspor'u deplasmanda 6-0 yendiğimiz müsabakayı canlı izleme mutluluğunu yaşamış,

tribünün havasını solumuş bir başkan.

Başkanlık gömleğini giydiği an ilk iliği doğru iliklediğini gördüğümüz bir yönetici.

Güven veriyor mu? Elbette.

Başarı çıtasını, anlık, günlük, haftalık sonuçlar üzerine koymayacak kadar realist.

En önemlisi de,

" futbol aklı, kendi aklı"

Tabi ki bugün için sayın Recep Durul sadece başkan oldu.

Vizyonu, kararlılığı,

empati kurma yeteneği,

taraftarlarla uyumu sayesinde en kısa sürede liderlik gömleğini de giyecektir.

Beklentilerimiz,

sayın Durul ve ekibinin,

son birkaç yılı tüm ayrıntılarıyla uygun bir zamanda masaya yatırmaları,

kol kırılır-yen içinde kalır safsatasına takılmadan,

idari ve finansman stratejilerini geliştirmeleridir.

Söylemler, mesajlar değişmelidir.

Her şey şampiyonluk için değil,

her şey KOCAELİSPOR için olmalıdır.

Şampiyonluk önde, Kocaelispor arkasında koşturulursa,

duygular aklın önüne geçer,

kaybeden Kocaelispor olur.

İyi yönetilen,

istikrarlı bir Kocaelispor şampiyonluğu doğal olarak zaten peşinden sürükler,

mahcup etmez.

Yönetim,

akılcı yol izleyerek, futbolun standartlarına uyarak "güven" çıtasını yükselttikçe,

tribünlerde stres azalacak, karnaval havası esecektir.