Tartışmayı bırakın, işbaşı yapın!

Yeni dönem başladı...



31 Mart’ta gerçekleşen yerel seçimler geride kaldı. Seçim süreci, siyasetin ruhuna uygun olarak her zamanki gibi, rekabetçi ve tartışmalı geçti...





Her şeyin bir sonu olduğu gibi seçiminde bir sonu var. Seçmen iradesini ortaya koyarak oyunu kullandı. Sandıklar süresinde kapandı. Oylar sayıldı.



Halkın ortaya koyduğu iradenin sonucu açıklandı.

Kazanan belli oldu.





PARTİ ROZETLERİNİ ÇIKARTIN...





Seçilen belediye başkanı partisinin rozetini çıkartıp herkesin belediye başkanı...

Yeni bir dönem başladı...



31 Mart 2024 seçimi, Kocaeli’nde minik değişimler yarattı.





AK Parti, hedeflediği Büyükşehir Belediyesi dâhil 13 belediyeyi kazanamadı. 3 ilçe belediyesi CHP’ye geçti.



Büyükşehir ve 9 ilçe belediyesini ise AK Parti kazandı...



Bu arada şunu da belirtmek isterim.



AK Parti, Kocaeli’de aldığı oy oranı Türkiye ortalamasının 10 puan üzerinde. Yani AK Parti’nin en başarılı olduğu il Kocaeli...





Her şey artık geride kaldı ve kalmalı...



Seçim sonuçları konusunda tartışmaları sürdürürsek, bu ciddi bir zaman kaybı olacak.

Buna hiç gerek yok.

Halkın koyduğu iradeye her siyasi parti saygı duyacak...





VERDİĞİNİZ SÖZLERİ YERİNE GETİRİN...



Artık seçilen belediye başkanlarının, verdikleri vaatleri yerine getirme ve halka hizmet etme zamanı...



İzmit ilçe dışındaki diğer ilçe belediye başkanları mazbatalarını aldı ve koltuklarına oturdular. İlk meclis toplantılarını geçen hafta gerçekleştirdiler.



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de bu hafta içerisinde mazbatasını alacak...

Yeni dönem başladı...



31 Mart yerel seçim sonucu bir önceki seçim sonucundan biraz farklı. Bazı ilçelerde belediye başkanları da meclis aritmetiği de değişti...





Meclis dağılımları birçok ilçede çok partili üyelerle doldu. Meclis toplantıları artık çok sesli olacak. Kararlar, bolca tartışıldıktan sonra oylamaya sunulacak...



Belediye meclislerinde siyasi atışmalar, yerel yönetimlerin gündemini işgal eden kısır çekişmeler, artık geride kalmalı.





YAŞANABİLİR KENTLER İÇİN ÇALIŞIN...



Bütün belediye başkanları, kent halkının refahı ve şehirlerin yaşanabilir olması için çalışmalı. Proje üretmeli ve yatırım yapmalı...



Geçen dönem başta İzmit olmak üzere gereksiz tartışmalar yaratılarak kent halkı çok gerdirilmişti.

Halk, hizmet odaklı olmayan, sırf kişisel rekabetçi anlayış karşısında bıkmış usanmıştı!



Önümüzdeki dönem, hizmet odaklı bir yönetim anlayışının sergilenmesi ve hâkim olması gereken bir dönemdir.



Belediye başkanı aile reisi gibidir. Kentiyle dertlenmeli. Sorunlarını çözmeli. İhtiyaçları karşılamalı. Yaşamını kolaylaştırmalı...



Belediye başkanı ne kadar halkının arasında olursa o kadar değer bulur, takdir edilir. Halkının sesine kulak vermeli...

Kentte yaşayan halkın beklentileri, yerel yönetimlerin yol haritasını belirler. Bu nedenle, belediye başkanlarının, halkla sürekli bir diyalog içinde olmaları ve şeffaflık ilkesini benimsemeleri gerekiyor...



BAŞKANLARI BEKLEYEN SORUMLULUK...

Göreve gelen eski ve yeni belediye başkanlarının yeni dönemdeki en önemli hedefleri, sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayacak yatırımlar ve projeler üretmektir.



Kendi şehirlerinde yapacakları projeler, sadece ekonomik refahı değil, sosyal-kültürel zenginliği ve dönüşümü de hedef almalı ve öncelemeli...



Yani, kentsel dönüşümle halkın daha güvenli yapılarda yaşamasını sağlamalı. Yeşil alanlar yaratarak, insanların bol oksijen almasını ve görsel çevrede yaşanabilir olmalarını sağlamak. Toplu taşıma sistemlerinin iyileştirilmesi ve modernleştirilmesini sağlamak. Sosyal hizmetlerin genişletilmesi gibi konular, yeni belediye başkanlarını bekleyen önemli hizmet kalemleridir...



Belediye başkanları bu hizmetleri yaparken asla siyasi görüşlerini yapacakları hizmetlere karıştırmamalı. Partiler üstü görevini yapmalı...



Çünkü belediye başkanı, halkın tamamına hizmet etmekle yükümlüdür. Bu görevi yerine getirirken, siyasi kimliklerini bir kenara bırakıp, tüm vatandaşlar için çalışmalıdırlar.



Evet;



31 Mart yerel seçimleri, Türkiye için yeni bir başlangıç olmalı...



Hiçbir şey geçmişteki gibi olmamalı...

Değişim halka inandırılmalı.



Yeni dönem, halk için çalışan, şeffaf, katılımcı ve projelerle dolu bir belediyecilik anlayışının başlangıcı olmalı...

Seçim bitti haydi işbaşına...





