Bu ısrarın sonu çok kötü olur

Belli ki ayın 27’sine kadar İYİ Parti’yi çok konuşacağız. Ama öncelikli soru Meral Akşener’in geri dönüp dönmeyeceği…

İddiaların bini bir para…

İl Başkanlarına Meral Akşener’e geri dön çağrısı yapmaları için baskı yapıldığı iddia ediliyor.

İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur bu iddialara cevap vermiş:

“Bana gelen herhangi bir mesaj ya da arama şu an için yok, kaldı ki genel başkanımın böyle bir girişimde bulunmasına hiç ihtiyacı yok. Şu var, il başkanlarımız arasında Meral Akşener’in genel başkanlığı bırakmaması yönünde konuşmalar geçiyor, görüş belirtiliyor fakat bu bir yerden mesaj alarak yapılmıyor. Herhangi bir genel başkan yardımcısı ya da üst yetkiliden ‘Genel başkana gidin de, aldığı karardan kendisini vazgeçirin’ tarzında söylem söz konusu değil.”

İyi de bu bile psikolojik bir baskı değil mi?

Bana göre öyle…

SEDRAR KAMAN’IN ÇIKIŞI

Ama Akşener’e psikolojik baskı olmadan destek olanlar da var…

Önceki gün yazdım.

Cumali Durmuş, Musavvat Dervişoğlu’na desteğini açıkladı.

Nusret Acur, Koray Aydın’dan yana…

Lütfü Türkkan, Meral Akşener’in kalmasını isteyenlerden…

Ama Akşener’e tek destek Türkkan’dan da değil. Ulusoy sonrası il başkanlığını üstlenen, 2019’da İYİ Parti adına Millet İttifakı Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Dr. Serdar Kaman da Akşener’e “kal” diyenlerden…

KAMAN’A GÖRE AKŞENER’İN LİDERLİĞİNE İHTİYAÇ VAR

Serdar Kaman özetle şöyle diyor:

“Televizyonlarda linç kampanyası yapıyorlar. Meral Akşener ‘i siyaset sahnesinden ebedi olarak silme kampanyası başlatılmış. Sağdaki yandaş medyanın daha beteri solda da var. Sol medya Meral Akşener’den adeta intikam alıyor. Hem de haksız yere…

Meral Akşener altılı masadan kalkerken de haklıydı, oturduğunda da…

Bir İyi Partili olarak en çok kızdığım olay sol yandaş medyanın İyi Parti bitti tamtamlarını sevinç çığlıkları ile çalması oldu.

CHP yönetimi merkez sağı işgal edebileceğini zannetmesin. Ekonomik zorlukların verdiği çaresizlik bu tabloya neden oldu. CHP merkez sağ kalede uzun süre kalamaz. Yeni Milliyetci Cephe ittifakının oluşması için, merkez sağdaki İyi Parti’nin ve hatta Türkiye’nin Meral Akşener’in liderliğine ihtiyacı var.”

AKŞENER ÇÖZÜM DEĞİL

Kaman’ın yeni milliyetçi cephe fikrine uzak değilim. Böyle bir gidişat var. Ancak onun Meral Akşener tarafından oluşturulabileceğine inanmıyorum.

Hatırlatayım iki gün önce şöyle yazmıştım:

“Son yerel seçimler öncesi Meral Akşener’in ittifaksız yürüme kararı kendi kadrolarını üzmüştü. İYİ Parti teşkilatları birçok ilde seçimden önce Akşener’den umudunu kesmişti. Seçim sonuçları da tuz biber oldu. Bir dönem yüzde 20 denen parti yüzde 3.5 oy aldı. 27 Nisan’da olağanüstü kongre var, Akşener de aday olmayacağını açıkladı.

Koray Aydın, Musavat Dervişoğlu, Mehmet Tolga Akalın ve Günay Kodaz adaylığını açıkladı.

İYİ Parti’nin geleceği belirsiz, karanlık…

Görüntü o ki Meral Akşener’den bir geri vites olacak. Bu da diğer aday adaylarını geri çekilmesine neden olabilir. Akşener genel başkanlık koltuğunda kalsa, aday olmama kararından vazgeçmese ya da kurultayda kaybetse de bir şey değişmez. Yeni biri gelse de İYİ Parti’yi toparlamak kolay değil. Eğri oturup doğru konuşalım:

İYİ Parti benim kuruluşunda gördüğüm heyecanı çoktan kaybetti.

Halkın gözündeki umut olma ihtimalini de kaybetti.

Güvenirlilikleri de ciddiyeti de son bir yıl da fazlasıyla sarsıldı.

Bana göre ne Akşener ne de diğer ismi geçen adaylar İYİ Parti’ye ilaç olamaz.”

ESKİYE RAĞBET OLSA…

O zaman ilave yapayım:

Akşener ilaç olamayacağı gibi onun kalmasına dönük ısrar, parti içindeki kamplaşmayı artıracak ve içinden çıkılmaz hale getirecektir.

Kocaeli’nde bile güçlükle bir arada duran isimler birbirinden iyice uzaklaşacaktır.

Dağılma riski taşıyan İYİ Parti’yi ilimizde ve ülke genelinde toparlamak mümkün olmayacaktır.

Benim görüşüm net: Milliyetçi cepheyi oluşturmak için yeni lidere ihtiyaç var.

Ne demiş atalarımız: Eskiye rağbet olsaydı Bit Pazarına nur yağardı.