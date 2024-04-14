Kocaelispor’un çift kale maçları daha zevkliydi

Kocaelispor, Pazar akşamı ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor’u konuk etti.

Öncelikle Play-Off’u garantilemek, sonrasında da lig üçüncülüğünü kovalamak adına kazanmamız gereken bir maçtı.

Rakip takımda kalecileri Göktan Cörüt ile sol bekleri Kaptan Furkan Can Genç 2000 doğumlu, diğer oyuncuları 19-20 yaşlarında.

İkinci yarıda oyuna giren Berkay Özyazıcı ile Muhammet Miraç Çakıroğlu ise 2007 doğumlu, yanı yaşları U17 takımına tutuyor…

… … …

Böyle takımlar karşısında bazen oynamak zordur.

Genç oyuncular, bu tür maçlara daha motivasyonla çıkıyorlar.

Rakibin oyununu bozarlar, daha çok mücadele ederler.

Bizim gibi tecrübeli oyuncuları kadrosunda bulunduran takımlar ise rakibi küçük görürler.

İkili mücadeleden kaçınırlar.

Pazar günü Kocaelispor tam anlamıyla böyle bir 90 dakika yaşadı.

Amaral’ın pasında Ramil’in ayağından golü de çok erken bulunca, maç da bizim için bitti.

Top çevirmekten, geriye oynamaktan hücum yapamadık.

Tempoyu düşürdük…

Giresunspor 1-0 geriye düşmesine rağmen 7-8 oyuncuyla defans yaptı.

Üçüncü bölgede bize boş alan bırakmadı.

İlk 45 dakikada sadece defansın arkasına ve arasına atılan toplarda pozisyon bulmaya çalıştık.

Golü de öyle attık.

İlk yarıda buna benzer 2-3 pozisyonumuz da vardı.

Topu çok fazla çizgiye taşıyıp, orta yapamadık…

… … …

Emir Ortakaya yine 6 numara pozisyonunda oynadı.

Yanında Yusuf Cihat ve Amaral vardı.

Amaral, nedense çok geriye geldi.

Attığımız goldeki gibi rakip defansı hiç zorlamadı.

Böyle olunca da hücumda çok etkisiz bir takım görüntüsündeydik.

Bir iki pozisyonda Ramil ve Beridze’nin defansın arkasına koşuları vardı.

Bunun dışında organize atak yapamadık.

Allahtan maç seyircisizdi.

Televizyon başındaki taraftarlar canı sıkılıp, başka kanala geçmişlerdir.

Maça gelenlerin zorunlu olarak izleyeceği bir karşılaşma olacaktı.

Belki taraftarın sinerjisiyle takım daha canlı oynayabilirdi.

Ama Pazar günkü seyircisiz maç gerçekten çok sıkıcıydı.

Maçın son bölümlerinde şeref tribününde bulunanlar da sıkılıp gittiler.

Basın tribününün yanındaki şeref tribünündeki biri cep telefonundan Fenerbahçe maçını izliyordu…

… … …

Yıllar önce İsmetpaşa Stadı’nda Kocaelispor Perşembe günleri çift kale yapardı.

Gençliğimde çok gitmişimdir.

İnanın o zamanki çift kaleler çok daha keyifli ve zevkliydi.

Giresunspor maçının konumu, rakip takımın oyuncularının genç oluşundan dolayı belki bu maçta oyuncularımız çok istekli değillerdi.

Ama Kocaelispor’un bu sezonki genel yapısı bu.

Pozisyona az giren, oyunu dikine oynayamayan, sürekli geriye ve yan pas yapan bir takımız.

Maç 1-0 devam ediyor.

Rakibin kalemize gelecek gücü yok.

Düşünün kaleci Gökhan Değirmenci’ye 90.dakikada top geldi.

Rakip bu kadar etkisizdi…

Bizimde maçın ikinci yarısında tek tehlikeli atağımızı 71.dakikada geliştirdik, Barış Alıcı iyi vuramadı.

Aynı Barış Alıcı’nın 79.dakikada getirdiği topta Candeias, topu filelere gönderdi de rahatladık…

Maç 1-0 devam etse, futbol bu ya ters bir top gol olsa, o zaman işin içinden çıkamazdık.

Her şeye rağmen kazanmak güzel.

Son maçta 7 puan aldık…

Bu hafta Ümraniyespor maçı da çok zor geçecek…

Kötü futbola alıştık, yeter ki kazanalım…